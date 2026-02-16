पाकिस्तानच्या पराभवानंतर अख्तरचा तीळपापड! PCB अध्यक्षांची मीडियासमोर लाज काढत म्हणाला, 'याला काय...'

Inida Vs Pakistan Match: टी20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये भारत-पाकिस्तान सामन्याने पुन्हा एकदा क्रिकेट चाहत्यांचे लक्ष वेधून घेतले. दोन्ही देशांमधील सामना नेहमीच प्रतिष्ठेचा मानला जातो आणि यावेळीही वातावरण तणावपूर्ण होते. या सामन्यात भारताने दमदार कामगिरी करत पाकिस्तानवर मोठा विजय मिळवला. पराभवानंतर पाकिस्तानमध्ये मात्र टीकेची लाट उसळली. विशेषतः पाकिस्तानचा माजी वेगवान गोलंदाज शोएब अख्तरने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डचे चेअरमन मोहसिन नकवीला उघडपणे चक्क मीडियासमोर खरंखोटं सुनवलं. त्यामुळे सामन्यापेक्षा त्यानंतरच्या प्रतिक्रिया अधिक चर्चेत आल्या.
भारताचा दमदार विजय
पाकिस्तानने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. भारताने आधी फलंदाजी करत 176 धावांचे आव्हान उभे केले. भारतीय फलंदाजांनी संयमी सुरुवात करत शेवटच्या षटकांमध्ये वेग वाढवला आणि मजबूत धावसंख्या उभारली. लक्ष्याचा पाठलाग करताना पाकिस्तानची फलंदाजी कोलमडली. नियमित अंतराने विकेट्स पडत गेल्याने संपूर्ण संघ 114 धावांवर बाद झाला. भारताने 61 धावांनी सामना जिंकत आयसीसी स्पर्धांमधील आपला वर्चस्व पुन्हा सिद्ध केला.
शोएब अख्तरने थेट मीडियासमोरच...
या पराभवानंतर शोएब अख्तर यांनी माध्यमांशी बोलताना मोहसिन नकवी यांच्यावर थेट टीका केली. तो म्हणाला "आता असा एक माणूस आहे ज्याला हे देखील माहित नाही की तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचा अध्यक्ष आहे. आता संघ कसा चालेल? तुम्ही म्हणत आहात की ज्या माणसाला तुम्ही सुपरस्टार बनवले आहे तो सामना जिंकू शकत नाही. तुम्ही अशा एखाद्याला स्टार बनवले आहे जो सामना जिंकू शकत नाही." असेही त्यांनी नमूद केले.
शोएब अख्तर यांनी पुढे म्हटले की योग्य पात्रतेशिवाय मोठ्या जबाबदाऱ्या दिल्या तर त्याचा परिणाम संपूर्ण संघटनेवर होतो. खेळाडूंची निवड आणि व्यवस्थापनातील निर्णयांचा थेट परिणाम मैदानावरील कामगिरीवर दिसतो. त्यांच्या वक्तव्यानंतर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आणि संघ व्यवस्थापनावर चाहत्यांकडूनही प्रश्न उपस्थित होऊ लागले.
पॉइंट्स टेबलमध्ये पाकिस्तानची स्थिती
या पराभवानंतर पाकिस्तान 4 गुणांसह ग्रुप A मध्ये 3 क्रमांकावर घसरला आहे. अमेरिका संघ त्यांच्यापेक्षा वर आहे आणि दोन्ही संघांचे गुण समान आहेत. त्यामुळे पुढील सामना पाकिस्तानसाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.
नामीबियाविरुद्ध 'करो या मरो' सामना
सुपर 8 मध्ये स्थान मिळवण्यासाठी पाकिस्तानला आता नामीबियाविरुद्ध विजय आवश्यक आहे. हा सामना हरल्यास स्पर्धेबाहेर जाण्याचा धोका आहे. त्यामुळे संघावर मोठा दबाव निर्माण झाला असून पुढील कामगिरीकडे संपूर्ण क्रिकेटविश्वाचे लक्ष लागले आहे.