/पाकिस्तानला पराभूत करून भारताची हॉकी फायनलमध्ये धडक! शेवटच्या काही मिनिटात मिळाला थरारक विजय

Hockey IND VS PAK Semi Final : गुरुवार 1 ऑक्टोबर रोजी एशियन गेम्स 2026 मध्ये पुरुष हॉकी संघाचा सेमी फायनल सामना पार पडला. यात भारत पाकिस्तान हे दोन संघ फायनलमध्ये स्थान मिळवण्यासाठी खेळत होते. शेवटच्या काही मिनिटात सामना अटीतटीचा झाला होता, मात्र यात भारताने 4-3 ने सामना आपल्या नावे केला. 59 मिनिटांपर्यंत स्कोर 3-3 ने बरोबरीत होता. मग शेवटच्या म्हणजेच 60 व्या मिनिटाला अभिषेकने गोल करून भारताला आघाडी मिळवून दिली आणि विजयावर शिक्कामोर्तब केला.
भारताने गुरुवारी झालेल्या सेमी फायनल सामन्यात जबरदस्त सुरुवात केली. पहिल्या क्वाटर म्हणजेच सुरुवातीच्या 15 मिनिटात टीम इंडियाने 2-0 ने आघाडी घेतली. कर्णधार हरमनप्रीत सिंगने 5 व्या मिनिटाला पहिला गोल केला. त्यानंतर 13 व्या मिनिटाला कर्णधाराने दुसरा गोल नोंदवला. यानंतर पाकिस्तानने चांगलं पुनरागमन केलं. दुसऱ्या सत्रात दोन्ही संघांनी प्रत्येकी एक गोल केला. भारतासाठी सुखजीत सिंगने 23 व्या मिनिटाला, तर पाकिस्तानसाठी अबू मोहम्मदने 30 व्या मिनिटाला गोल केला. दोन सत्रांनंतर भारताकडे 3-1 अशी आघाडी होती.
त्यानंतरचा तिसरा क्वार्टर पूर्णपणे पाकिस्तानच्या नावावर राहिला. भारताला यात एकही गोल करता आला नाही, तर यात पाकिस्तानने एक गोल नोंदवला होता. तीन क्वार्टरच्या अखेरीस धावसंख्या 3-2 अशी होती. तीन क्वार्टर्सनंतर भारताकडे 3-2 अशी आघाडी होती, परंतु आता त्यांच्यावरही दबाव वाढत होता. 49 व्या मिनिटाला वाहिद राणाने पाकिस्तानसाठी तिसरा गोल केला आणि भारतावरील दबाव आणखी वाढवला. यामुळे धावसंख्या 3-3 अशा बरोबरीत आली.
Hockey India (TheHockeyIndia) October 1, 2026
India beat Pakistan 4-3, thanks to a last-minute goal in a nail-biting Asian Games 2026 semi-final, to book a place in the final and keep their title defence alive!
The Indian Men’s Team now stand just one win away… pic.twitter.com/J8vmZzR8K1
सामना संपायला फक्त 11 मिनिटं शिल्लक होती. सामन्याचा निकाल पेनल्टी शूटआउटद्वारे लागेल असे वाटत होते, परंतु शेवटच्या मिनिटाला म्हणजेच 60व्या मिनिटाला अभिषेकने केलेल्या गोलमुळे सर्व काही बदललं. भारताने 4-3 अशी आघाडी घेत सामना जिंकला. हॉकीचा दुसरा सेमी फायनल सामना हा मलेशिया आणि कोरिया यांच्यात खेळवला जाईल. यात विजेता संघ हा भारताविरुद्ध सुवर्णपदकाचा फायनल सामना खेळेल.