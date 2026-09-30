/Ind vs WI: शुभमन गिलच्या नाबाद 223, रोहित शर्मा 101; भारताने 406 धावांचा डोंगर पार करत केला रेकॉर्ड, WI चा दणदणीत पराभव

गुवाहाटी येथे झालेल्या दुसऱ्या एकदिवसीय सामन्यात शुभमन गिलचे द्विशतक आणि रोहित शर्माच्या शतकाच्या जोरावर भारताने वेस्ट इंडिजचा 8 गडी राखून दारुण पराभव झाला. प्रथम फलंदाजी करताना वेस्ट इंडिजने 50 षटकांत 7 गडी गमावून 405 धावा केल्या. धावांचा पाठलाग करताना भारतीय संघाने केवळ 43.3 षटकांत 406 धावा करून विजय मिळवला. भारताने धावांचा पाठलाग करताना मिळवलेला हा सर्वात मोठा विजय ठरवला. एकदिवसीय क्रिकेटच्या इतिहासात 400 पेक्षा जास्त धावांचे लक्ष्य यशस्वीपणे पूर्ण करण्याची ही केवळ दुसरी वेळ आहे. यापूर्वी 2006 मध्ये दक्षिण आफ्रिकेने एकदिवसीय सामन्यात 438 धावांचा पाठलाग केला होता.
शुभमन गिलने भारतासाठी सर्वोच्च खेळी केली, त्याने 133 चेंडूंमध्ये 26 चौकार आणि 8 षटकारांच्या मदतीने नाबाद 223 धावा केल्या. गिल एकदिवसीय क्रिकेटच्या इतिहासात सर्वात जलद द्विशतक करणारा फलंदाज ठरला. त्याच्यासोबत डावाची सुरुवात करताना, रोहित शर्माने 75 चेंडूंमध्ये 10 चौकार आणि 6 षटकारांसह 101 धावा केल्या. या दोघांनी पहिल्या विकेटसाठी 255 धावांची (158 चेंडू) भागीदारी केली. या भागीदारीने भारतासाठी विजय जवळपास निश्चित केला होता.
या सामन्यापूर्वी, एकदिवसीय सामन्यांमध्ये भारताचा सर्वात मोठा यशस्वी पाठलाग 360 धावांचा होता. 2013 मध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध पाठलाग करताना भारतीय संघाने 362 धावा करून विजय मिळवला होता. आता, भारताने पाठलाग करताना 400 पेक्षा जास्त धावांचा टप्पा ओलांडला आहे.
गिल एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये सर्वोच्च वैयक्तिक धावसंख्या करणारा कर्णधार बनला आहे. यापूर्वी हा विक्रम वीरेंद्र सेहवागच्या नावावर होता. सेहवागने 2011 मध्ये इंदूर येथे वेस्ट इंडिजविरुद्ध 219 धावा केल्या होत्या.
भारताने नाणेफेक जिंकून गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. प्रथम फलंदाजी करताना वेस्ट इंडिजने 400 पेक्षा जास्त धावा केल्या. या काळात भारतीय गोलंदाज पूर्णपणे निष्प्रभ ठरले. वेगवान गोलंदाजांनी 9 पेक्षा जास्त इकॉनॉमी रेटने धावा दिल्या, तर फिरकी गोलंदाजांनी 6 पेक्षा जास्त इकॉनॉमी रेटने धावा दिल्या. पहिल्या डावानंतर भारताला विजय मिळवणे अशक्य वाटत होते.
या विशाल धावसंख्येचा पाठलाग करताना भारतीय संघाने एकतर्फी विजय मिळवला. सलामीवीर गिल आणि रोहित शर्मा यांनी पहिल्या विकेटसाठी 255 धावांची (158 चेंडू) भागीदारी केली, ज्यामुळे भारताचा विजय मोठ्या प्रमाणात निश्चित झाला. डावाची सुरुवात करण्यासाठी आलेला गिल, सामना जिंकून नाबाद परतला.