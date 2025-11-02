English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
तेजश्री गायकवाड | Updated: Nov 2, 2025, 06:15 PM IST
IND vs AUS: टीम इंडियाचा ‘सुंदर’ विजय! 5 विकेट्सने मिळवला ऑस्ट्रेलियावर विजय; होबार्टमध्ये भारताने रचला इतिहास

IND vs AUS 3rd T20 Highlights: टीम इंडियाने तिसऱ्या टी20 सामन्यात ऑस्ट्रेलियावर 5 विकेट्सने शानदार विजय मिळवत मालिकेत पुनरागमन केले आहे. ऑस्ट्रेलियाने प्रथम फलंदाजी करत 186 धावांचा मजबूत स्कोर उभा केला होता, पण भारताने तो लक्ष्य सहज गाठत 9 चेंडू शिल्लक ठेवले. हा सामना खास ठरला कारण भारताने पहिल्यांदाच होबार्टच्या बेलेरिव ओव्हल मैदानावर टी20 स्वरूपात ऑस्ट्रेलियाला पराभूत केले. या ऐतिहासिक विजयात वॉशिंग्टन सुंदरच्या नाबाद 49 धावांच्या झंझावाती खेळीने निर्णायक भूमिका बजावली.

ऑस्ट्रेलियाची दमदार सुरुवात, पण... 

ऑस्ट्रेलियाने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला आणि सुरुवातीपासूनच आक्रमक सूर लावला. टिम डेविड आणि मार्कस स्टोइनिस या दोघांनी भारतीय गोलंदाजांवर हल्ला चढवला. डेविडने 41 चेंडूंमध्ये 74 धावांची प्रभावी खेळी केली, तर स्टोइनिसने 64 धावा झळकावत ऑस्ट्रेलियाचा डाव स्थिर ठेवला. भारतासाठी अर्शदीप सिंह सर्वात यशस्वी गोलंदाज ठरला. त्याने 4 षटकांत 3 विकेट्स घेतल्या आणि मधल्या फळीत ऑस्ट्रेलियाला मोठे धक्के दिले. मोहम्मद सिराज आणि अक्षर पटेल यांनीही प्रत्येकी एक विकेट घेतली.

भारतीय डावाची सुरुवात 

भारताकडून अभिषेक शर्मा आणि शुभमन गिल यांनी डावाची सुरुवात केली. अभिषेकने आपला आक्रमक अंदाज कायम ठेवत काही आकर्षक फटके खेळले, पण 25 धावा करून बाद झाला. दुसऱ्या टोकावर शुभमन गिलची खराब फॉर्म कायम राहिली  तो फक्त 15 धावा करू शकला. कर्णधार सूर्यकुमार यादवने आपला खास अंदाज दाखवत 11 चेंडूंमध्ये 24 धावा ठोकल्या, पण तो सेट झाल्यानंतर लवकरच बाद झाला. तिलक वर्माने 29 धावा करत महत्त्वाची भूमिका बजावली, तर अक्षर पटेलनेही 17 धावांची छोटी पण उपयोगी खेळी केली.

वॉशिंग्टन सुंदरची फिनिशिंग खेळी

भारताने 111 धावांवर 4 विकेट्स गमावल्या होत्या आणि सामना ताणलेला वाटत होता. त्या निर्णायक क्षणी वॉशिंग्टन सुंदरने जबाबदारी स्वीकारली. त्याने केवळ 23 चेंडूंमध्ये 49 नाबाद धावा करत सामना भारताच्या बाजूने फिरवला. त्याच्या खेळीत शॉट सिलेक्शन, शांतता आणि अचूक टाइमिंगचा उत्तम संगम दिसला. दुसऱ्या टोकावर जीतेश शर्मानेही आपले योगदान देत नाबाद 22 धावा केल्या. दोघांनी मिळून 43 धावांची नाबाद भागीदारी करत टीम इंडियाला विजयाच्या किनाऱ्यावर पोहोचवले. सुंदरच्या फलंदाजीदरम्यान प्रेक्षकांमध्ये उत्साहाचा स्फोट झाला आणि प्रत्येक चौकारावर मैदानात भारत-माताचा जल्लोष झाला.

 

अर्शदीप सिंह – भारताचा स्ट्राइक बॉलर 

अर्शदीपने आपल्या अचूक लाईन आणि लेंग्थवर भर देत ऑस्ट्रेलियाचे तीन प्रमुख फलंदाज बाद केले आणि सामन्याचा प्रवाह भारताकडे वळवला.  जेव्हा ऑस्ट्रेलिया जोरात धावा करत होती, तेव्हा अर्शदीपने मिडल ओव्हर्समध्ये अचूक यॉर्कर्स टाकत गती कमी केली. शेवटच्या षटकांत धावांचा पाऊस पडत असतानाही त्याने शिस्तबद्ध गोलंदाजी करत मोठे फटके होऊ दिले नाहीत.  अर्शदीपने आपल्या उंचीचा फायदा घेत खांद्यापर्यंत उडणारे चेंडू टाकले, ज्यामुळे ऑस्ट्रेलियन फलंदाजांना गोंधळ झाला. त्याने स्टोइनिसचा विकेट घेतल्यावर ऑस्ट्रेलियाचा रनरेट अचानक मंदावला; तेथून भारताने सामन्यावर नियंत्रण मिळवले. या सामन्यात भारतासाठी सर्वाधिक 3 विकेट्स घेऊन तो ‘बेस्ट बोलर’ ठरला. प्रत्येक निर्णायक क्षणी कर्णधाराने चेंडू अर्शदीपकडे सोपवला आणि त्याने ती जबाबदारी पूर्णपणे निभावली.

 

होबार्टमध्ये ऑस्ट्रेलियाचा विक्रम मोडला 

ऑस्ट्रेलियाने यापूर्वी होबार्टच्या बेलेरिव स्टेडियमवर खेळलेले सर्व पाच टी20 सामने जिंकले होते. या मैदानावर त्यांनी दोनदा वेस्ट इंडिज, दोनदा इंग्लंड आणि एकदा पाकिस्तानला पराभूत केले होते. मात्र, भारताने हा विक्रम मोडीत काढत इतिहास रचला.

सीरीज आता रंगात

या विजयानंतर पाच सामन्यांच्या मालिकेत भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यात 1-1 अशी बरोबरी झाली आहे. उर्वरित सामने निर्णायक ठरणार आहेत. टीम इंडियाने या विजयाने आत्मविश्वास मिळवला असून पुढील सामन्यांसाठी सूर्या ब्रिगेड सज्ज आहे.

 

वॉशिंग्टन सुंदरच्या चमकदार खेळीने भारताने होबार्टमध्ये इतिहास रचला आहे.  ऑस्ट्रेलियाला पहिल्यांदाच त्यांच्या घरच्या मैदानावर पराभवाचा सामना करावा लागला.

 

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

