भारतात जन्मलेल्या पाकिस्तानी क्रिकेटरचा मृत्यू, क्रिकेट विश्वावर शोककळा

Cricket : सध्याच्या घडीला जिवंत असलेल्या सर्वात वरिष्ठ खेळाडूचं निधन झालं आहे. वजीर मोहम्मद (Wazir Mohammad) असं या माजी क्रिकेटरचं नाव असून ते 95 वर्षांचे होते. 13 ऑक्टोबर 2025 मध्ये यूकेच्या बर्मिंघममध्ये वजीर मोहम्मदने शेवटचा श्वास घेतला. पाकिस्तानी क्रिकेट आणि पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवीने वजीर मोहम्मदच्या निधनावर शोक व्यक्त केला आहे. वजीर मोहम्मदने पाकिस्तानसाठी 20 टेस्ट सामने खेळले होते वजीर हे भारताचे दिग्गज क्रिकेटर लाला अमरनाथचे खूप चांगले मित्र होते. वजीर मोहम्मद यांचा जन्म भारतात झाला होता.
वजीर मोहम्मद यांनी 1952 ते 1959 दरम्यान पाकिस्तानसाठी 20 टेस्ट सामने खेळले आहेत. 1952 मध्ये पहिला टेस्ट सामना खेळणाऱ्या पाकिस्तानी संघातील वझीर मोहम्मद हे शेवटचे जिवंत सदस्य होते. त्यांच्या भक्कम तंत्र आणि आत्मविश्वासू स्वभावासाठी ओळखले जाणारे वझीर हे पाकिस्तानी क्रिकेटपटूंच्या पहिल्या पिढीचा भाग होते. 1950 आणि 1960 च्या दशकात आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पाकिस्तान संघाची ओळख निर्माण करण्यात त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली.
क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतल्यावर वजीर मोहम्मद यांनी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचा सल्लागार म्हणून सुद्धा काम पाहिलं. नंतर ते यूकेमध्ये जाऊन स्थायिक झाले. पीसीबीचे अध्यक्ष मोहसीन नक्वी यांनी त्यांच्या निधनाबद्दल कुटुंबियांना शोक व्यक्त केला आणि पाकिस्तानी क्रिकेटमध्ये वझीर यांचं महत्त्वपूर्ण योगदानाचं स्मरण केलं. त्यांनी पाकिस्तानच्या सुरुवातीच्या टेस्ट विजयांमध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान दिलं होतं, ज्यामध्ये 1957 ते 58 मध्ये पोर्ट ऑफ स्पेन येथे वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या 189 धावांचा समावेश होता. त्यांच्या कारकिर्दीतील एक संस्मरणीय कामगिरी म्हणजे 1954 मध्ये ओव्हल येथे झालेल्या ऐतिहासिक टेस्ट सामन्यात, जिथे त्यांनी पाकिस्तानसाठी सर्वाधिक 42 धावा केल्या.
वजीर मोहम्मद हे कोण होते आणि त्यांचे निधन कधी झाले?
उत्तर: वजीर मोहम्मद हे पाकिस्तानचे माजी क्रिकेटर होते, जे पाकिस्तानच्या पहिल्या टेस्ट संघाचे शेवटचे जिवंत सदस्य होते. त्यांचे निधन १३ ऑक्टोबर २०२५ रोजी युनायटेड किंग्डमच्या बर्मिंघममध्ये ९५ व्या वर्षी झाले.
वजीर मोहम्मद यांनी पाकिस्तानसाठी किती टेस्ट सामने खेळले आणि कधी?
उत्तर: त्यांनी १९५२ ते १९५९ दरम्यान पाकिस्तानसाठी २० टेस्ट सामने खेळले. ते पाकिस्तानच्या पहिल्या टेस्ट सामन्यात (१९५२) सहभागी होते.
वजीर मोहम्मद यांचा जन्म कुठे झाला आणि भारताशी त्यांचा संबंध काय होता?
उत्तर: वजीर मोहम्मद यांचा जन्म भारतात झाला होता. ते भारताचे दिग्गज क्रिकेटर लाला अमरनाथ यांचे खूप चांगले मित्र होते.