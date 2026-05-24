भारतीय क्रिकेटमध्ये भूकंपाची चाहूल? 'अजित आगकरबद्दल मला...', क्रिकेटरची रहस्यमय पोस्ट; म्हणाला, 'यात एका...'

Cryptic Post About Ajit Agarkar: एकीकडे आयपीएलचा रंजक स्थितीमध्ये असतानाच दुसरीकडे भारतीय क्रिकेट विश्वात मोठा भूकंप येण्याची दाट शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या शक्यतेसाठी कारणीभूत ठरत आहे एका माजी क्रिकेटपटूचं विधान. तो नेमकं काय म्हणालाय पाहूयात..
Cryptic Post About Ajit Agarkar: भारताच्या माजी क्रिकेटपटूने भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या निवड समितीच्या प्रमुखपदी असलेल्या अजित आगरकर यांच्यासंदर्भात एक विचित्र पोस्ट केली आहे. या पोस्टने अनेकांचं लक्ष वेधून घेतलं असून अजित आगरकरां संदर्भातील एक रहस्य आपल्याकडे आहे असा दावा या माजी खेळाडूने केला आहे. ही पोस्ट माजी फिरकीपटू लक्ष्मण शिवरामकृष्णन् यांनी केली आहे. यापूर्वीही आपल्याला भारतीय क्रिकेट संघामध्ये वर्णद्वेषाचा सामना करावा लागल्याचा दावा करणाऱ्या एक्स (ट्विटर) पोस्टमुळे शिवरामकृष्णन् यांनी खळबळ उडवून दिली होती. आता अफगाणिस्तानविरुद्धच्या भारतीय कसोटी संघामधून वेगवान गोलंदाज औकिब नबीला वगळण्याचा मुद्दा चर्चेत असून यावरुन माजी क्रिकेटपटू दिलीप वेंगसरकर यांनी नाराजी व्यक्त करणारं विधान केलं आहे. त्यावरच प्रतिक्रिया देताना शिवरामकृष्णन् यांनी ही गूढ वाढवणारी पोस्ट केली आहे.
"अजित आगरकरबद्दल मला एक गोष्ट ठाऊक आहे, पण जर मी ती पोस्ट केली, तर लोक माझ्यावर तुटून पडतील," असे शिवरामकृष्णन् यांनी 'एक्स'वर पोस्ट केले आहे. ही पोस्ट वाचून अनेक भारतीय क्रिकेट चाहते संभ्रमात पडले असून अनेकांनी अजित आगकरांसंदर्भात अशी कोणती माहिती यांच्याकडे असेल याबद्दल सोशल मीडियावरुनच विचारणा केली आहे.
अनेकांनी रिप्लाय केल्यानंतर एका चाहत्याच्या पोस्टवर शिवरामकृष्णन् यांनी रिप्लाय करताना, "यात एका सुपरस्टारचा समावेश आहे, त्यामुळे मी सांगणार नाही," असं म्हटलं आहे.
एवढ्यावरच न थांबता शिवरामकृष्णन् यांनी आपल्या एक्स पोस्टच्या थ्रेडमध्ये तिसऱ्या पोस्टमधून अधिक गूढ विधान पोस्ट केलं आहे. "2 कोटींच्या अतिरिक्त मोबदल्यात आगरकर यांना निवड समितीचे अध्यक्ष बनवण्यात कोणाचा हात होता? 1 सामान्य फी + 2 कोटी = 3 कोटी," असा मजकूर तिसऱ्या पोस्टमध्ये लिहिलेला आहे.
आता शिवरामकृष्णन् यांचा इशारा नेमका कोणाकडे आहे याबद्दल शंका उपस्थित केली जात असतानाच यापूर्वीही त्यांनी वर्णद्वेषाचा सामना करावा लागल्याचा आरोप केला होता. त्यांच्या या ताज्या गूढ पोस्टमुळे आगरकर यांची निवड समितीच्या अध्यक्षपदी वर्णी कशी लागली आणि त्यामागे नेमका कोणाचा हा होता याबद्दल उलट-सुलट चर्चा सुरु झाल्या असून खरोखरच येत्या काही दिवसांमध्ये शिवरामकृष्णन् काही मोठा खुलासा करतात का याकडे क्रिकेट चाहत्यांचं लक्ष लागून राहिलं आहे.