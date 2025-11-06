English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
India vs Australia T20I: भारताने ऑस्ट्रेलियाचा 48 धावांनी केला पराभव, मालिकेत घेतली 2-1 अशी आघाडी

India vs Australia 4th T20: क्वीन्सलँडमधील कॅरारा ओव्हल येथे झालेल्या मालिकेतील चौथ्या सामन्यात भारताने ऑस्ट्रेलियाचा 48 धावांनी पराभव करून पाच सामन्यांच्या मालिकेत 2-1 अशी आघाडी घेतली.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Nov 6, 2025, 05:48 PM IST
India vs Australia T20I: भारताने ऑस्ट्रेलियाचा 48 धावांनी केला पराभव, मालिकेत घेतली 2-1 अशी आघाडी
India Defeat Australia by 48 Runs

India vs Australia LIVE Score, 4th T20I: भारताने क्वीन्सलँडच्या कॅरारा ओवल मैदानावर खेळल्या गेलेल्या चौथ्या टी-20 सामन्यात ऑस्ट्रेलियावर 48 धावांनी मोठा विजय नोंदवत पाच सामन्यांच्या मालिकेत 2-1 अशी आघाडी मिळवली. मालिकेचा पहिला सामना पावसामुळे रद्द झाला होता, त्यामुळे हा सामना निर्णायक ठरू शकतो असा अंदाज होता.

टॉस कोणी जिंकला?

टॉस ऑस्ट्रेलियाने जिंकला आणि पहिली गोलंदाजी घेतली. भारताने 20 षटकांत 167 धावा केल्या. संघाची सुरुवात दमदार झाली असली तरी मधल्या फळीत विकेट्स पडत राहिल्या. तरीही, शेवटी अक्षर पटेलच्या छोट्या पण प्रभावी खेळीमुळे भारताने 160 च्या वरचा स्कोर पार केला.

'असा' रंगला सामना!

भारतासाठी शुभमन गिल सर्वाधिक 46 धावा करीत चमकला. अभिषेक शर्मा (28), सूर्यकुमार यादव (20), शिवम दुबे (22) आणि अक्षर पटेल (नाबाद 21) यांनीही उपयुक्त धावा केल्या. भारतीय फलंदाजांनी आक्रमक खेळ केला पण एका बाजूने भागीदारी लांबवण्यात थोडी अडचण दिसली.

ऑस्ट्रेलियाकडून एडम झम्पा आणि नॅथन एलिस यांनी प्रत्येकी 3 विकेट्स घेतल्या. पहिल्या 6-7 षटकांमध्ये ऑस्ट्रेलियाचा खेळ संतुलित दिसत होता, पण मधल्या काळात भारतीय गोलंदाजांनी सामना पूर्णतः आपल्या नियंत्रणात घेतला.

ऑस्ट्रेलियाचा खेळ 

लक्ष्याचा पाठलाग करताना ऑस्ट्रेलियाचा डाव 18.2 षटकांत 119 धावांवर आटोपला. त्यांच्याकडून मिचेल मार्शने 30 धावा केल्या, पण इतर फलंदाज भारतीय गोलंदाजांच्या अचूक ओळीसमोर टिकू शकले नाहीत. भारतासाठी या सामन्याचा हिरो ठरला वॉशिंग्टन सुंदर, ज्याने फक्त 3 धावा देत 3 विकेट्स घेतल्या. अक्षर पटेल व शिवम दुबे यांनी प्रत्येकी 2-2 विकेट्स घेतल्या, तर बुमराह आणि वरुण चक्रवर्ती यांनी एक-एक विकेट मिळवली.

दोन्ही संघांची प्लेइंग-11

भारत:

शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, वॉशिंग्टन सुंदर, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), शिवम दुबे, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह

ऑस्ट्रेलिया:

मिचेल मार्श (कर्णधार), मॅथ्यू शॉर्ट, जोश इंग्लिस, टिम डेविड, जोश फिलिप, मार्कस स्टॉयनिस, ग्लेन मॅक्सवेल, बेन ड्वारश्विस, झेवियर बार्टलेट, नॅथन एलिस, एडम झम्पा

