/IND vs PAK : भारताची ऐतिहासिक कामगिरी! पाकिस्तानचा उडवला धुव्वा, एकतर्फी मिळवला विजय

India vs Pakistan : भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामना आणखी एकदा पार पडला, या सामन्यात निकाल मात्र सारखाच लागला आहे. आणखी एकदा भारताच्या संघाने पाकिस्तानला गुडघे टेकायला भाग पाडले आहे. एफआयएच प्रो लीग 2025-26 मध्ये भारताच्या संघाचा काल पाकिस्तानविरुद्ध सामना पार पडला, या सामन्यात भारताच्या संघाने पाकिस्तानला 7-1 असे पराभूत केले. 26 जून रोजी भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यामध्ये सामना पार पडला, या सामन्यामध्ये सुरुवातीला पाकिस्तानने आघाडी घेतली पण त्यानंतर भारताने त्यांना पुनरागमनाची संधी दिली नाही. या स्पर्धेमध्ये भारताच्या संघाने पाकिस्तानला दोनदा पराभूत केले आहे.
पाकिस्तानला भारताच्या संघाने पराभूत केल्यानंतर टीम इंडिया आता सातव्या स्थानावर पोहोचली आहे. भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यामध्ये झालेल्या पहिल्या क्वॅाटरमध्ये पाकिस्तानच्या खेळाडूने पहिला गोल केला. पाकिस्तानच्या अबू बक्र महमूदने पेनल्टी कॉर्नरवर गोल करत आघाडी घेतली. स्पर्धेमध्ये आघाडी घेतल्यानंतर टीम इंडियाने अटॅक करायला सुरुवात केली. दुसऱ्या क्वॅाटरमध्ये पाकिस्तानने ही आघाडी कायम ठेवली आणि त्यानंतर तिसऱ्या क्वॅाटरमध्ये भारताच्या संघाने सामन्यात दमदार पुनरागमन केले आणि पाकिस्तानला सामन्यात येण्याची संधी दिली नाही.
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तिसऱ्या क्वॅाटरमध्ये भारताच्या संघासाठी पहिला गोल हा हार्दिक सिंगने पेनल्टी स्ट्रोक मारला आणि त्यानंतर जुगराज सिंगनेही प्रतिहल्ला केला. त्यानंतर भारताच्या संघाने पाकिस्तानवर हल्ला कायम ठेवला आणि अभिषेकने रिव्हर्स हिटने गोल केला आणि राजकुमार पालनेही गोल करून स्कोर 6-1 असा केला. चौथ्या क्वार्टरमध्ये दिलप्रीत सिंगने शेवटचा गोल करत सामना 7-1 असा संपवला आणि टीम इंडियाने पाकिस्तानचा वाईट पराभव केला. या कामगिरीनंतर भारतीय संघाच्या खेळीची सोशल मिडियावर मोठ्या प्रमाणात चर्चा होत आहे.
23 जून 2026 रोजी पहिल्या टप्प्यात भारतीय हॉकी संघाचा सामना पाकिस्तानशी झाला. दोन्ही संघांमध्ये चुरशीची स्पर्धा झाली आणि भारताने 4-3 असा विजय मिळवला. भारत आणि पाकिस्तान पुन्हा एकदा रिव्हर्स लेगमध्ये भिडले. 26 जून रोजी भारताने पाकिस्तानवर दुसरा विजय नोंदवला. यासह, भारताने पाकिस्तानविरुद्ध दशकभराची विजयाची मालिका कायम ठेवली.
— Hockey India (@TheHockeyIndia) June 26, 2026
A memorable outing in London as India produced a clinical performance to defeat Pakistan 7-1 in the FIH Hockey Pro League.
Swipe through the moments that made it special. #DusSaalKaDabdaba #INDvsPAK #HockeyIndia #IndiaKaGame pic.twitter.com/EbPDk4GkyY