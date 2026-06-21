/वैभव सूर्यवंशीच्या संघाने श्रीलंकेला घरच्या मैदानावर लोळवलं! फायनलमध्ये 66 धावांनी मिळवला विजय

IND A vs SL A Match Review : श्रीलंकेमध्ये खेळवण्यात आलेल्या ट्राय सिरीजचा आज फायनलचा सामना पार पडला, या सामन्यात भारताच्या संघाने बाजी मारली. या सामन्यामध्ये वैभव सूर्यवंशीने भारतीय संघाला फलंदाजीमध्ये चांगली सुरुवात करुन दिली. तर टीम इंडियाचा युवा गोलंदाज यश ठाकुरने पहिल्या तीन फलंदाजांना बाद केल्यानंतर गोलंदाजीमध्ये देखील भारताच्या संघाने कहर केला. या सामन्यात भारताच्या संघाने श्रीलंकेला 66 धावांनी पराभूत करुन मालिकेचे विजेतेपद नावावर केले आहे. या सामन्यात भारताच्या संघाने मागील सामन्यातील बदला घेतला असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही. या सामन्यात भारतीय संघाची कामगिरी कशी राहिली यासंदर्भात सविस्तर वाचा.
भारत अ विरुद्ध श्रीलंका अ यांच्यामध्ये झालेल्या सामन्यात श्रीलंकेने नाणेफेक जिंकले, यात श्रीलंकेच्या कर्णधाराने नाणेफेक जिंकून पहिले गोलंदाजी करण्याचा निर्णय श्रीलंकेला चांगलाच महागात पडला. या सामन्यात भारताच्या सलामीवीरांनी श्रीलंकेच्या गोलंदाजांना पहिल्या डावाच्या सुरुवातील गुडघे टेकायला भाग पाडले होते. वैभव सूर्यवंशी आणि प्रियांश आर्या यांनी संघासाठी दमदार कामगिरी केली. दोघांनी 132 धावांची पहिल्या विकेटसाठी भागिदारी केली. भारताच्या संघाची या सामन्यात प्रभावी फलंदाजी त्याचबरोबर गोलंदाजी पाहायला मिळाली.
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भारतीय अ संघाच्या इतर फलंदाजांच्या कामगिरीबद्दल सांगायचे झाले तर प्रियांश आर्याने आजच्या सामन्यामध्ये 39 धावांची खेळी खेळली तर ऋतुराज गायकवाडने आजच्या सामन्यामध्ये 40 धावा केल्या यामध्ये त्याने1 षटकार आणि 4 चौकार मारले. तिलक वर्माने आजच्या सामन्यामध्ये 67 धावांची खेळी खेळली यामध्ये त्याने संघासाठी महत्वाचे योगदान दिले. टीम इंडियाचा विकेटकिपर कुमार कुशाग्रने आजच्या सामन्यामध्ये 36 धावा केल्या तर निशांत संधूने संघासाठी 16 धावा केल्या. विप्राज निगमने आजच्या सामन्यात 27 धावा केल्या तर अनुकुल रॅायलने 39 महत्वाच्या धावा केल्या.
भारतीय संघाच्या गोलंदाजीबद्दल सांगायचे झाले तर यश ठाकुर याने आजच्या सामन्यात महत्वाचे योगदान गोलंदाजीमध्ये दिले. त्याने श्रीलंकेच्या पहिल्या तीन फलंदाजांना बाद करुन संघाला सुरुवातीलाच अडचणीत आणले. यश ठाकुरने आजच्या सामन्यात तीन विकेट्स घेतले तर विप्राज निगमने देखील संघाला तीन विकेट्स मिळवून दिले. अनुकुल रॅायल याने संघासाठी 2 विकेट्स घेतले तर तिलक वर्मा आणि अशोक शर्मा यांनी संघासाठी प्रत्येकी एक विकेट घेतला.