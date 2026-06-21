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वैभव सूर्यवंशीच्या संघाने श्रीलंकेला घरच्या मैदानावर लोळवलं! फायनलमध्ये 66 धावांनी मिळवला विजय

IND A vs SL A Match : भारत अ विरुद्ध श्रीलंका अ यांच्यामध्ये ट्राय सिरीज मालिकेचा अंतिम सामना खेळवण्यात आला, या सामन्यात भारतीय अ संघाने श्रीलंकेच्या संघाला फायनलच्या सामन्यामध्ये घरच्या मैदानावर पराभूत करुन विजेतेपद नावावर केले आहे. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jun 21, 2026, 06:06 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 06:30 PM IST
वैभव सूर्यवंशीच्या संघाने श्रीलंकेला घरच्या मैदानावर लोळवलं! फायनलमध्ये 66 धावांनी मिळवला विजय

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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