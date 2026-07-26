/जिंकलो रे जिंकलो...! दोन मालिकेत पराभवांनंतर भारताचा विजय, झिम्बाब्वेला 35 धावांनी केले पराभूत

IND vs ZIM Series : भारत विरुद्ध झिम्बाव्बे यांच्यामध्ये टी20 मालिकेचा तिसरा सामना पार पडला, या सामन्यात भारताच्या संघाने बाजी मारली. भारताच्या संघाने यासह आता तीन सामन्यात विजय मिळवल्यानंतर मालिका नावावर केली आहे. भारताच्या संघाने झिम्बाव्बेला तिसऱ्या सामन्यामध्ये 35 धावांनी विजय मिळवला. भारतीय संघाचा युवा खेळाडू वैभव सूर्यवंशी याने टीम इंडियासाठी आणखी एकदा प्रभावी कामगिरी केली. तर गोलंदाजांनी देखील मजबूत कामगिरी दुसऱ्या डावामध्ये पाहायला मिळाली. सलग दोन टी20 मालिकांमध्ये पराभव झाल्यानंतर भारताच्या संघासाठी हा विजय महत्वाचा होता. आजच्या सामन्यामध्ये टीम इंडियाची कामगिरी कशी राहिली यासंदर्भात सविस्तर अहवाल वाचा.
भारतीय संघाच्या कामगिरीबद्दल सांगायचे झाले तर झिम्बाव्बेविरुद्ध सामन्यात टीम इंडियाने नाणेफेक जिंकून पहिले फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. भारताच्या संघाने या सामन्यात पहिले फलंदाजी करत 20 ओव्हरमध्ये 5 विकेट्स गमावून 192 धावा केल्या होत्या या सामन्यात झिम्बाव्बेच्या संघ 20 ओव्हरमध्ये फक्त 157 धावा केल्या. भारतीय संघाचा युवा खेळाडू वैभव सूर्यवंशी याने संघासाठी कमालीची खेळी खेळली त्याने आजच्या सामन्यामध्ये टीम इंडियाचा खेळ मजबूत केला, त्याने आजच्या सामन्यामध्ये 81 धावांची खेळी खेळली आणि यामध्ये त्याने 8 चौकार आणि 4 षटकार मारले.