Marathi News
  • पाकिस्तान-बांग्लादेशच्या ड्रामामुळे भारताला मोठा धक्का, विश्वचषक आणि चॅम्पियन्स ट्रॉफीचे आयोजन धोक्यात! ICC मध्ये तणाव

पाकिस्तान-बांग्लादेशच्या ड्रामामुळे भारताला मोठा धक्का, विश्वचषक आणि चॅम्पियन्स ट्रॉफीचे आयोजन धोक्यात! ICC मध्ये तणाव

India vs Pakistan conflict: 2029 चॅम्पियन्स ट्रॉफी आणि 2031 ODI वर्ल्ड कप याचे भारताचे होस्टिंग धोक्यात आले आहे. पाकिस्तान-बांग्लादेशच्या ड्रामामुळे ICC मध्ये तणाव असल्याचे समजत आहे. नेमकं काय प्रकरण आहे याबद्दल जाणून घ्या...   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Feb 18, 2026, 12:33 PM IST
India faces setback after Pakistan Bangladesh high voltage drama: टी20 वर्ल्ड कप 2026 भारत आणि श्रीलंकेमध्ये खेळला जात आहे, पण या मेगा इव्हेंटपूर्वी बांग्लादेश आणि पाकिस्तानने भारतात सामना खेळण्यास विरोध दर्शवत मोठे राजकीय आणि क्रीडा-संबंधित ड्रामा निर्माण केला. बांग्लादेशने बॉयकॉटचा निर्णय घेतला, तर भारत-पाकिस्तान सामन्याचे आयोजन टिकवण्यासाठी आयसीसी (ICC) ला पाकिस्तानशी अनेक चर्चा कराव्या लागल्या. आता या परिस्थितीमुळे 2029 चॅम्पियन्स ट्रॉफी आणि 2031 वनडे वर्ल्ड कपच्या होस्टिंगवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. भारताच्या हातातून 2029 चॅम्पियन्स ट्रॉफी आणि 2031 ODI वर्ल्ड कप याचे भारताचे होस्टिंग निघून जाण्याचे संकेत आहे. 

ऑस्ट्रेलिया ‘बॅक-अप’ पर्याय म्हणून तयार

ऑस्ट्रेलियाच्या एका अग्रगण्य वृत्तपत्रानुसार, ICC ला 2029 आणि 2031 मध्ये भारतात होणाऱ्या क्रिकेट इव्हेंटसाठी जर धोका वाटला, तर ऑस्ट्रेलियाला पर्यायी होस्ट म्हणून विचारात घेतले जाऊ शकते. टी20 वर्ल्ड कपमध्ये पाकिस्तानने भारताविरुद्ध आपला पूल गेम बॉयकॉट करण्याची धमकी दिली होती, जो ICC साठी आर्थिक आणि प्रेक्षकांदृष्ट्या महत्त्वाचा सामना होता. मात्र क्रिकेट बोर्ड, सरकार आणि ICC मधील चर्चेनंतर पाकिस्तानला मनवण्यात आले.

भारताची दमदार कामगिरी

15 फेब्रुवारीला भारत-पाकिस्तान सामना पार पडला, ज्यात भारताने 61 धावांनी विजयी ठरले. पाकिस्तान-बांग्लादेशच्या ड्राम्यामुळे तात्पुरते T20 वर्ल्ड कपमध्ये शांतता होती, पण दीर्घकालीन परिणाम भारताच्या होस्टिंगवर होऊ शकतात. ऑस्ट्रेलियातील वृत्तपत्रानुसार ICC मध्ये याबाबत गंभीर चर्चा झाली आहे, ज्यात भविष्यात अशा प्रकारच्या अडचणींपासून बचाव करण्यासाठी बॅक-अप वेन्यू शोधण्याची शक्यता आहे.

भारताची होस्टिंग धोक्यात 

भारताकडे आर्थिकदृष्ट्या बळ आहे आणि त्यामुळे अनेक मोठ्या टूर्नामेंट्सची होस्टिंग भारताला मिळाली आहे, पण पाकिस्तान-बांग्लादेशसारख्या शेजारी देशांमधील तणावामुळे ही योजना पुनर्विचारास येऊ शकते. सध्या पाकिस्तान भारतात खेळणार नाही, भारत पाकिस्तानमध्ये खेळणार नाही आणि बांग्लादेशही भारतात येणार नाही, ज्यामुळे ICC ला फटका अबसूं शकता.

ऑस्ट्रेलियाचा अनुभव

ऑस्ट्रेलियाने 2015 आणि 2022 मध्ये भारत-पाकिस्तान सामन्यांसह अनेक वर्ल्ड कप सामन्यांचे यशस्वी आयोजन केले. 2015 मध्ये एडिलेड ओवलमध्ये ODI सामन्यास 41,587 प्रेक्षक होते, तर 2022 MCG T20 मध्ये 90,293 प्रेक्षकांनी सामना पाहिला. ऑस्ट्रेलियाची टाइम झोन दक्षिण आशियाई प्रेक्षकांसाठी योग्य असल्यामुळे, रात्र सामन्यांसाठी ती उत्तम ठरते.

जर भारतात चालू तणावामुळे टूर्नामेंट्सची योजना आणि ब्रॉडकास्टिंगसाठी धोका निर्माण झाला, तर ICC 2029 चॅम्पियन्स ट्रॉफी आणि 2031 ODI वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलियात हलवण्याचा विचार करू शकते.

