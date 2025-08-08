'गप्प राहा, डोकं खाली करा ...' महिला बॉक्सर लव्हलिना बोरगोहेनचे गंभीर आरोप, क्रीडा क्षेत्रात खळबळ

Lovlina Borgohain alleges gender bias by BFI official: भारतीय महिला बॉक्सर लवलीना बोरगोहेनच्या आरोपांमुळे क्रीडा क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडियाचे कार्यकारी संचालक, निवृत्त कर्नल अरुण मलिक यांच्यावर महिलांबद्दल अपमानास्पद आणि भेदभावपूर्ण वर्तन केल्याचा गंभीर आरोप लवलीनाने केला आहे. या प्रकरणाची चौकशी इंडियन ऑलिंपिक असोसिएशनने (IOA) सुरू केली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, लवलीनाने 8 जुलै रोजी झालेल्या टॉप्स (Target Olympic Podium Scheme) च्या झूम मीटिंगमध्ये कर्नल मलिक यांनी तिच्याशी अपमानकारक पद्धतीने बोलल्याचे आरोप आपल्या दोन पानांच्या तक्रारपत्रात केले आहेत. ही तक्रार तिने केंद्रीय क्रीडा मंत्री, टॉप्स डिव्हिजन, IOA, बॉक्सिंग फेडरेशन आणि SAI च्या महासंचालकांकडे पाठवली आहे. या घटनेनंतर तिला मानसिक धक्का बसल्याचे आणि ती खूप निराश झाल्याचे लवलीनाने नमूद केले आहे.
लवलीनाने तक्रारपत्रात लिहिले आहे, "मी हा पत्र फक्त एक खेळाडू म्हणून नाही, तर एक महिला म्हणून लिहित आहे. मी नेहमीच बॉक्सिंग रिंगमध्ये देशाची आशा उराशी बाळगली आहे. मात्र, त्या मीटिंगदरम्यान माझ्यावर ओरडण्यात आले आणि 'चुप रहा, डोके खाली ठेवा आणि सांगितले तेच करा' असे सांगण्यात आले. हा वागणूक फक्त अपमानास्पद नव्हती, तर महिलांविषयी भेदभाव करणारी आणि अधिकार दाखवणारी होती."
दुसरीकडे, कर्नल मलिक यांनी लवलीनाचे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. ते म्हणाले की, "लवलीना देशाचा अभिमान आहे. मीटिंग पूर्णपणे व्यावसायिक पद्धतीने पार पडली आणि तिची रेकॉर्डिंगही उपलब्ध आहे. सर्व नियमांचे पालन करून तिचे म्हणणे ऐकण्यात आले."
या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी IOA ने तीन सदस्यीय समिती नियुक्त केली आहे. यात एक महिला वकील, टेबल टेनिसपटू शरथ कमल आणि टॉप्सचे CEO नछत्तर सिंह जोहल यांचा समावेश आहे. दोन आठवड्यांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश असूनही, जवळपास महिनाभरानंतरही अहवाल आलेला नाही. तसेच, SAI अधिकारी ऋतु पाथिक या स्वतंत्रपणे या प्रकरणाची चौकशी करत आहेत.
प्र. 1 : लव्हलिना बोरगोहेन कोण आहेत?
उ. लव्हलिना बोरगोहेन या भारताच्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या महिला बॉक्सर आहेत. त्या असम राज्यातील आहेत आणि टोकियो ऑलिंपिक 2020 मध्ये बॉक्सिंगमध्ये कांस्यपदक जिंकणाऱ्या खेळाडूंपैकी एक आहेत.
प्र. 2 : लव्हलिनाने कोणकोणत्या मोठ्या स्पर्धांमध्ये पदक जिंकले आहे?
उ. टोकियो ऑलिंपिक 2020 मधील कांस्यपदकाव्यतिरिक्त लव्हलिनाने वर्ल्ड बॉक्सिंग चॅम्पियनशिप आणि आशियाई बॉक्सिंग चॅम्पियनशिपमध्येही पदके मिळवली आहेत.
प्र. 3 : लव्हलिना बोरगोहेनची खासियत काय आहे?
उ. त्यांची आक्रमक बॉक्सिंग शैली, मानसिक ताकद आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सातत्याने चांगली कामगिरी करण्याची क्षमता ही त्यांची खासियत मानली जाते.