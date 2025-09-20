Asia cup 2025: अक्षर पटेलच्या दुखापतीवर मोठी अपडेट, डोक्याला मार लागल्यानंतर कशी आहे भारतीय अष्टपैलूची तब्येत?

Fitness update on Axar Patel injury: भारतीय संघाचा विश्वासार्ह अष्टपैलू खेळाडू अक्षर पटेल ओमानविरुद्धच्या शेवटच्या गट सामन्यात दुखापतग्रस्त झाला. मैदानात त्याला डोक्यावर मार लागल्याने सामना अर्ध्यावर सोडावा लागला. ओमानच्या डावात झेल घेण्याच्या प्रयत्नात पटेल जखमी झाला. त्याने मिड-ऑफवरून धावत शिवम दुबेचा बॅक-ऑफ-लेंथ चेंडू पकडण्याचा प्रयत्न केला, जो हम्माद मिर्झाच्या बॅटच्या काठावर लागला. 21 सप्टेंबरला पाकिस्तानविरुद्ध सुपर-४चा सामना खेळायचा असतानाच अक्षरच्या दुखापतीनं टीम इंडियाची चिंता वाढवली आहे.
शेख झायेद स्टेडियमवर ओमानच्या डावादरम्यान १५व्या षटकात ही घटना घडली. शिवम दुबेच्या चेंडूवर हम्माद मिर्झानं कट शॉट खेळण्याचा प्रयत्न केला. चेंडूला बाहेरचा कड लागला आणि मिड-ऑफवर उभा असलेला अक्षर झेप घेत धावत आला. चेंडू हातात येऊनही तो पकडू शकला नाही. त्याच वेळी तोल जाऊन त्याचं डोकं जोरात जमिनीवर आपटलं. लगेचच त्याला मैदानाबाहेर जावं लागलं आणि त्यानंतर तो पुन्हा फील्डिंगसाठी आला नाही.
भारताने सामना 21 धावांनी जिंकल्यानंतर पत्रकार परिषदेत फिल्डिंग कोच टी. दिलीप यांनी अक्षरच्या प्रकृतीबाबत माहिती दिली. त्यांनी सांगितलं की, "मी अक्षरला पाहिलं आहे. तो सध्या बरा दिसतोय. फार गंभीर काही नाही असं वाटतं.” या विधानाने भारतीय चाहत्यांना दिलासा मिळाला आहे.
या सामन्यात अक्षरला पहिल्यांदाच फलंदाजीची संधी मिळाली आणि त्याने १३ चेंडूत ३ चौकार आणि एका षटकारासह जलद २६ धावा ठोकल्या. मात्र गोलंदाजी करताना त्याने फक्त एकच षटक टाकलं आणि ४ धावा दिल्या. भारतानं प्रथम फलंदाजी करताना २० षटकांत ८ गडी गमावत १८८ धावा केल्या. प्रत्युत्तरात ओमानची टीम २० षटकांत ४ गड्यांवर १६७ धावांवरच थांबली.
या सामन्यानंतर एशिया कप २०२५चा गट टप्पा संपला असून आता सुपर-४चे सामने सुरू होणार आहेत. भारताचा पहिला सामना रविवार, २१ सप्टेंबर रोजी पाकिस्तानविरुद्ध होणार आहे. त्यामुळे अक्षर पटेलच्या फिटनेस अपडेटकडे सर्वांचं लक्ष लागून राहिलं आहे.