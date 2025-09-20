English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Asia cup 2025: अक्षर पटेलच्या दुखापतीवर मोठी अपडेट, डोक्याला मार लागल्यानंतर कशी आहे भारतीय अष्टपैलूची तब्येत?

Axar Patel injury: भारतीय संघ 21 सप्टेंबर रोजी पाकिस्तानविरुद्ध सुपर फोरचा सामना खेळणार आहे. अक्षर पटेलला यापूर्वीही दुखापत झाली आहे.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Sep 20, 2025, 12:58 PM IST
Asia cup 2025: अक्षर पटेलच्या दुखापतीवर मोठी अपडेट, डोक्याला मार लागल्यानंतर कशी आहे भारतीय अष्टपैलूची तब्येत?

Fitness update on Axar Patel injury: भारतीय संघाचा विश्वासार्ह अष्टपैलू खेळाडू अक्षर पटेल ओमानविरुद्धच्या शेवटच्या गट सामन्यात दुखापतग्रस्त झाला. मैदानात त्याला डोक्यावर मार लागल्याने सामना अर्ध्यावर सोडावा लागला. ओमानच्या डावात झेल घेण्याच्या प्रयत्नात पटेल जखमी झाला.  त्याने मिड-ऑफवरून धावत शिवम दुबेचा बॅक-ऑफ-लेंथ चेंडू पकडण्याचा प्रयत्न केला, जो हम्माद मिर्झाच्या बॅटच्या काठावर लागला. 21 सप्टेंबरला पाकिस्तानविरुद्ध सुपर-४चा सामना खेळायचा असतानाच अक्षरच्या दुखापतीनं टीम इंडियाची चिंता वाढवली आहे.

मैदानात डोक्याला मार लागला

शेख झायेद स्टेडियमवर ओमानच्या डावादरम्यान १५व्या षटकात ही घटना घडली. शिवम दुबेच्या चेंडूवर हम्माद मिर्झानं कट शॉट खेळण्याचा प्रयत्न केला. चेंडूला बाहेरचा कड लागला आणि मिड-ऑफवर उभा असलेला अक्षर झेप घेत धावत आला. चेंडू हातात येऊनही तो पकडू शकला नाही. त्याच वेळी तोल जाऊन त्याचं डोकं जोरात जमिनीवर आपटलं. लगेचच त्याला मैदानाबाहेर जावं लागलं आणि त्यानंतर तो पुन्हा फील्डिंगसाठी आला नाही.

हे ही वाचा: Asia Cup 2025: झेल सोडला, दुखापत झाली, सुपर फोरच्या अक्षर पटेलच्या दुखापतीने वाढवली टीम इंडियाची चिंता

 

फिल्डिंग कोचकडून अपडेट

भारताने सामना 21 धावांनी जिंकल्यानंतर पत्रकार परिषदेत फिल्डिंग कोच टी. दिलीप यांनी अक्षरच्या प्रकृतीबाबत माहिती दिली. त्यांनी सांगितलं की, "मी अक्षरला पाहिलं आहे. तो सध्या बरा दिसतोय. फार गंभीर काही नाही असं वाटतं.” या विधानाने भारतीय चाहत्यांना दिलासा मिळाला आहे.

हे ही वाचा: Asia Cup 2025: कर्णधार सूर्या फलंदाजीसाठी का नाही आला? विजयानंतर चाहत्यांना स्वतः दिलं उत्तर

 

अक्षरची झटपट फलंदाजी

या सामन्यात अक्षरला पहिल्यांदाच फलंदाजीची संधी मिळाली आणि त्याने १३ चेंडूत ३ चौकार आणि एका षटकारासह जलद २६ धावा ठोकल्या. मात्र गोलंदाजी करताना त्याने फक्त एकच षटक टाकलं आणि ४ धावा दिल्या. भारतानं प्रथम फलंदाजी करताना २० षटकांत ८ गडी गमावत १८८ धावा केल्या. प्रत्युत्तरात ओमानची टीम २० षटकांत ४ गड्यांवर १६७ धावांवरच थांबली.

हे ही वाचा: IND W vs AUS W: भारतीय महिला संघ तिसऱ्या वनडेमध्ये गुलाबी जर्सीत उतरणार, यामागचं कारण खास

 

सुपर-४ची तयारी

या सामन्यानंतर एशिया कप २०२५चा गट टप्पा संपला असून आता सुपर-४चे सामने सुरू होणार आहेत. भारताचा पहिला सामना रविवार, २१ सप्टेंबर रोजी  पाकिस्तानविरुद्ध होणार आहे. त्यामुळे अक्षर पटेलच्या फिटनेस अपडेटकडे सर्वांचं लक्ष लागून राहिलं आहे.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Axar PatelIndia VS OmanAsia Cup 2025Asia Cup IND vs PAKfitness updates

