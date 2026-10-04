/21 सुवर्ण, 27 रौप्य अन् 37 कांस्य...भारताने खेळांमध्ये रचला इतिहास! जिंकली एकूण 85 पदके

आशियाई खेळांचा आज समारोप समारंभ आहे, भारताने या स्पर्धेमध्ये चांगली कामगिरी केली आहे आणि मेडल टॅलीमध्ये चौथ्या क्रमांकावर राहिले आहेत. समारोप सोहळा रविवारी पार पडेल. भारताने ऐची-नागोया आशियाई क्रीडा स्पर्धेत आपले शेवटचे पदक, एक सुवर्णपदक, जिंकले. पुरुषांच्या हॉकीच्या अंतिम सामन्यात मलेशियावर 5-1 असा दणदणीत विजय मिळवून भारताने आशियाई क्रीडा स्पर्धेचा समारोप केला. हे भारताचे 21 वे सुवर्णपदक आणि एकूण 85 वे पदक होते, ज्यामुळे या बहु-क्रीडा महोत्सवात भारताने अव्वल पाचमध्ये स्थान मिळवले. आता स्पर्धेच थोडक्यात तुम्हाला सांगणार आहोत.
3 ऑक्टोबर रोजी भारताने विविध खेळांमध्ये 6 सुवर्ण पदके जिंकली. या कामगिरीनंतर भारताने पदक तालिकेत थायलंडला मागे टाकत उझबेकिस्तानसोबत चौथे स्थान मिळवले. बऱ्याच काळापासून भारत पदक तालिकेत 10 ते 12 व्या स्थानाच्या आसपास होता, पण सुवर्णपदकांच्या वर्षावाने अखेर चित्र बदलले. भारताने सांघिक स्पर्धा, तिरंदाजी, बॉक्सिंग आणि कुस्तीमध्ये आपली ताकद दाखवली, तर ॲथलेटिक्स आणि नेमबाजीमध्ये त्यांना सुवर्णपदक मिळवता आले नाही. गेल्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारताने 28 सुवर्ण, 38 रौप्य आणि 41 कांस्य पदकांसह विक्रमी 107 पदके जिंकली होती. यावेळी भारताने आशियाई खेळांमध्ये 21 सुवर्ण, 27 रौप्य आणि 37 कांस्य पदके जिंकून पदक तालिकेत चौथे स्थान पटकावले.
हे ही वाचा
हा भारताच्या अखेरच्या टप्प्यातील पदकसंख्येत एक प्रमुख घटक ठरला. गुरुवारपर्यंत, केवळ 10 सुवर्ण पदकांसह भारत पदकतालिकेत पहिल्या 10 संघांच्या बाहेर होता. परंतु शेवटच्या दोन दिवसांत, हॉकी आणि क्रिकेट संघांनी सुवर्ण पदकांची भर घातली, तर भारताने तिरंदाजी, बॉक्सिंग आणि कुस्तीमध्येही चांगली कामगिरी केली. या अखेरच्या टप्प्यातील मुसंडीमुळे आणखी 11 सुवर्ण पदकांची भर पडली आणि भारताने पहिल्या पाच संघांमध्ये स्थान मिळवले, ज्यामुळे खेळांच्या समाप्तीपूर्वी मोहिमेला अत्यंत आवश्यक असलेला वेग मिळाला.
यावर्षी भारतीय संघाने अनेक खेळांमध्ये ऐतिहासिक टप्पे गाठले. तिरंदाजीमध्ये, कुमकुम अनिल मोहोडने महिलांच्या वैयक्तिक रिकर्व्ह प्रकारात सुवर्णपदक जिंकून इतिहास रचला आणि लॉस एंजेलिस ऑलिम्पिकसाठी आपले स्थान निश्चित केले. नीरज चौहानने पुरुषांच्या वैयक्तिक रिकर्व्ह प्रकारात कांस्यपदक जिंकले. गोल्फमध्ये, प्रणवी उर्सने वैयक्तिक प्रकारात सुवर्णपदक जिंकले, तर भारतीय महिला संघाने रौप्यपदक पटकावले. भारताने क्रिकेटमध्येही वर्चस्व गाजवले.