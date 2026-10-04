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21 सुवर्ण, 27 रौप्य अन् 37 कांस्य...भारताने खेळांमध्ये रचला इतिहास! जिंकली एकूण 85 पदके

भारताचे 21 वे सुवर्णपदक आणि एकूण 85 वे पदक होते, ज्यामुळे या बहु-क्रीडा महोत्सवात भारताने अव्वल पाचमध्ये स्थान मिळवले. आता स्पर्धेच थोडक्यात तुम्हाला सांगणार आहोत. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Oct 04, 2026, 03:36 PM IST|Updated: Oct 04, 2026, 03:36 PM IST
21 सुवर्ण, 27 रौप्य अन् 37 कांस्य...भारताने खेळांमध्ये रचला इतिहास! जिंकली एकूण 85 पदके
Image Credit: आशियाई खेळांमध्ये भारताची ८५ पदके (फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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