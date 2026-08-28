भारतीय फुटबॉल फॅन्ससाठी गुडन्यूज! ब्राझीलनंतर 'या' दोन देशाच्या संघांशी खेळणार टीम इंडिया

Football News : भारतीय फुटबॉल फॅन्ससाठी आता एक आनंदाची बातमी समोर येत आहे. भारतीय फुटबॉल संघाच्या व्यस्त आंतरराष्ट्रीय सामन्यांच्या विंडोमध्ये अजून एक मोठा सामना जोडला गेला आहे. पाचवेळा वर्ल्ड चॅम्पियन ठरलेल्या ब्राझील विरुद्ध येत्या 3 ऑक्टोबरला भारतीय फुटबॉल संघाचा सामना रंगणार आहे. मात्र आता यासह आंतरराष्ट्रीय फुटबॉलमधील अजून दोन नावाजलेल्या संघांसोबत भारतीय संघाचा सामना खेळवला जाणार आहे. ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशनने दोनदा फिफा वर्ल्ड कप विजेता संघ उरुग्वे सोबत भारतीय संघाच्या सामन्याची घोषणा केली आहे. यासह पनामा देशाच्या संघासोबत सुद्धा भारतीय फुटबॉल संघ सामना खेळणार आहे. त्यामुळे ब्राझीलसह उरुग्वे आणि पनामा संघासोबत टीम इंडियाचे होणारे सामने हे भारतीय फॅन्ससाठी पर्वणीचं ठरतील.
पनामा, ब्राजील आणि उरुग्वे हे फीफा वर्ल्ड कप 2026 खेळलेले संघ आहेत. जगातील सर्वात मोठ्या फुटबॉल स्पर्धेत खेळणाऱ्या संघांविरुद्ध सामना खेळून भारतीय संघाला स्वतःला आजमावण्याची संधी आहे. भारतीय फॅन्सना आधीपासून भारत विरुद्ध ब्राझील यांच्यात होणाऱ्या फ्रेंडली सामन्याची होती, मात्र आता उरुग्वे आणि पनामा देशासोबत सुद्धा हे सामने होणार असल्याने फुटबॉल चाहत्यांच्या आनंदात अधिकच भर पडली आहे. भारताचा फुटबॉल संघ 26 सप्टेंबर रोजी बंगळुरू येथे पनामा संघासोबत सामना खेळेल. त्यानंतर 3 ऑक्टोबर रोजी साल्ट लेक स्टेडियमवर भारत विरुद्ध ब्राझील सामने रंगेल. तर त्याच्या तीन दिवसांनी म्हणजेच 6 ऑक्टोबर रोजी भारत विरुद्ध उरुग्वे यांच्यात सामना खेळवला जाईल.
फीफा वर्ल्ड कप 2026 मध्ये उरुग्वेचं प्रदर्शन खास ठरलं नाही. ला सेलेस्टे नावाने प्रसिद्ध असलेला उरुग्वे संघ ग्रुप H मध्ये तिसऱ्या स्थानावर राहिल्यामुळे ग्रुप स्टेजमधूनच बाहेर पडला. उरुग्वेने सौदी अरब आणि केप वर्दे विरुद्ध सामना ड्रॉ झाला आणि त्यांचा स्पेन विरुद्ध 0-1 पराभव झाला.
उरुग्वेचे मुख्य प्रशिक्षक दिएगो फोर्लान यांनी यापूर्वी 2016 मध्ये इंडियन सुपर लीग (ISL) मध्ये 'मुंबई सिटी एफसी'कडून खेळले होते. फिफाच्या जागतिक क्रमवारीत उरुग्वे सध्या 20 व्या स्थानावर आहे, त्यामुळे भारतीय संघासाठी मायदेशातील ही आणखी एक अत्यंत कठीण परीक्षा ठरणार आहे.