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कॅामनवेल्थ गेम्स 2026 सुरु होण्याआधीच भारताचे एक मेडल पक्के! वाचा सविस्तर

उद्घाटन सोहळ्यापूर्वीच भारताची स्टार बॅाक्सर लव्हलिना बोरगोहेन हिचे पदक पक्के झाले आहे. आता यामागचं कारण काय, कॅामनवेल्थ गेम्सचा नियम काय आहे आता हे कसे काय झाले यासंदर्भात सविस्तर वाचा. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jul 23, 2026, 02:45 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 03:00 PM IST
कॅामनवेल्थ गेम्स 2026 सुरु होण्याआधीच भारताचे एक मेडल पक्के! वाचा सविस्तर
Image Credit: कॅामनवेल्थ गेम्स 2026 उद्घाटन सोहळ्यापूर्वीच भारताचं मेडल पक्के (Photo - Social Media)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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कॅामनवेल्थ गेम्स 2026 सुरु होण्याआधीच भारताचे एक मेडल पक्के! वाचा सविस्तर
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