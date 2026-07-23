/कॅामनवेल्थ गेम्स 2026 सुरु होण्याआधीच भारताचे एक मेडल पक्के! वाचा सविस्तर

Commonwealth Games 2026 : कॅामनवेल्थ गेम्स 2026 ला आजपासून सुरुवात झाली आहे, यामध्ये भारताचे एक पदक स्पर्धा सुरु होण्याआधीच पक्के झाले आहे. स्कॉटलंडमधील ग्लासगो येथील स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे, 23 जुलैपासून या खेळांना सुरुवात झाली आहे. उद्घाटन सोहळ्यापूर्वीच भारताची स्टार बॅाक्सर लव्हलिना बोरगोहेन हिचे पदक पक्के झाले आहे. मागील कॅामनवेल्थ गेम्समध्ये भारताच्या लव्हलिना बोरगोहेन कांस्यपदक नावावर केले होते, आता यावेळी सलग दुसऱ्यांदा तिला पदक हाती लागणार आहे. आता हे कसे काय झाले यासंदर्भात सविस्तर वाचा.
लव्हलिना बोरगोहेन ही सुरु झालेल्या कॅामनवेल्थ गेम्स 2026 च्या स्पर्धेत 75 किलो वजनी गटामध्ये सहभागी होणार आहे. स्पर्धेमधील नियमांनुसार मागील स्पर्धेतील तीन अव्वल स्थानावरील मानांकित खेळाडू थेट उपांत्य फेरीसाठी पात्र ठरतात. लव्हलिना बोरगोहेन ही तिघांपैकी एक आहे याचा अर्थ असा की लव्हलिना आता या स्पर्धेमध्ये सेमीफायनलचा सामना थेट खेळणार आहे त्यामुळे या स्पर्धेमध्ये देखील तिचे कास्ंयपदक जवळजवळ पक्के झाले आहे.
Glasgow Commonwealth Games: India already has a medal in its kitty, even before the Games officially begin!— India_AllSports (@India_AllSports) July 23, 2026
Star boxer Lovlina Borgohain gets a first-round bye and is straight into 75kg Semis, assuring India of a medal. #Glasgow2026 pic.twitter.com/hoOxcskPSN
यंदा कॅामनवेल्थ गेम्समध्ये कमी खेळांचा समावेश करण्यात आला आहे, यंदा फक्त 10 खेळ असणार आहेत. यामध्ये अनेक मोठे खेळ क्रिकेट, बॅडमिंटन, हॉकी आणि कुस्तीसह नऊ खेळ वगळण्यात आले आहेत. यंदा खेळांची संख्या कमी झाल्यामुळे भारतीय पथकाला आपल्या पूर्वीच्या कामगिरीची पुनरावृत्ती करणे कठीण असणार आहे. या स्पर्धेमध्ये भारताचे 78 पुरुष आणि 48 महिलांसह 125 खेळाडूंचे एक मजबूत पथक पाठवले आहे. 23 जुलै रोजी उद्घाटन समारंभापूर्वी लॉन बाऊल्स स्पर्धांनी भारतीय मोहिमेला सुरुवात होईल.
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भारत यावर्षी ॲथलेटिक्स, बॉक्सिंग, वेटलिफ्टिंग, ज्युडो, आर्टिस्टिक जिम्नॅस्टिक्स, ट्रॅक सायकलिंग, लॉन बाऊल्स आणि जलतरण या आठ सामान्य ॲथलेटिक्स क्रीडा प्रकारांमध्ये सहभागी होत आहे. खेळांची संख्या मर्यादित असूनही, भारतीय खेळाडूंकडून दमदार कामगिरीची अपेक्षा आहे. आता स्टार भालाफेकपटू नीरज चोप्रा आणि ऑलिम्पिक पदक विजेती वेटलिफ्टर मीराबाई चानू यांच्याकडे लागले आहे. हे दोघेही भारताचे सुवर्णपदकाचे सर्वात मोठे आशास्थान आहेत. नीरज ३० जुलै रोजी आपल्या स्पर्धेत मैदानात उतरेल.