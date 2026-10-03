/भारताने सामना गमावला अन् मालिका जिंकली...! वेस्ट इंडिजने शेवटच्या सामन्यात 5 विकेट्सने विजय

भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज यांच्यामध्ये सामना पार पडला या सामन्यामध्ये भारताच्या संघाने नाणेफेक जिंकून पहिले फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. या सामन्यामध्ये भारताच्या संघाने पहिले फलंदाजी करत 7 विकेट्स गमावून 351 धावा केल्या. यामध्ये भारताचा स्टार फलंदाज केएल राहुलने शतकीय खेळी खेळली, तर रोहित शर्मा आणि ऋतुराज गायकवाड याने चांगली फलंदाजी केली. या मालिकेमध्ये भारताच्या संघाने दमदार कामगिरी केली आणि पहिले दोन सामने जिंकून मालिका जिंकली आहे.
भारतीय संघाच्या फलंदाजीबद्दल सांगायचे झाले तर भारताचा कर्णधार शुभमन गिल आजच्या सामन्यामध्ये फेल झाला त्याने 1 धाव करुन बाद झाला. तर पहिल्या सामन्यामध्ये शतक झळकावणारा विराट कोहली या सामन्यामध्ये शून्यावर बाद झाला. रोहित शर्माने आजच्या सामन्यामध्ये प्रभावी कामगिरी केली, त्याने आजच्या सामन्यामध्ये 85 चेंडूवर 92 धावा केल्या. यामध्ये त्याने 3 षटकार आणि 10 चौकार मारल्या 108.24 स्ट्राइक रेटने फलंदाजी केली. ऋतुराज गायकवाडने संघासाठी आजच्या सामन्यामध्ये अर्धशतकीय खेळी खेळली, या सामन्यामध्ये त्याने 69 चेंडूमध्ये 57 धावा केल्या.
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टीम इंडियाचा फलंदाज केएल राहुल याने कमालीची खेळी खेळली, त्याने आज शतक झळकावले. केएल राहुलने आजच्या सामन्यामध्ये 87 चेंडूमध्ये 129 धावा केल्या यामध्ये त्याने 4 षटकार 1 चौकार मारला आणि नाबाद राहिला. नमन धीर याने संघासाठी 30 धावांची खेळी खेळली, अंशुल कंबोज याने संघासाठी त्याच्या पदार्पण सामन्यात 17 धावा केल्या. भारतीय गोलंदाजीबद्दल सांगायचे झाले तर फार काही कोणता गोलंदाज प्रभाव पाडू शकला नाही. मोहम्मद सिराजने संघाला एक विकेट मिळवून दिला, तर नमन धीरने देखील संघासाठी एक विकेट घेतला. कुलदीप यादव आणि गुरनुर ब्रार यांनी संघासाठी प्रत्येकी एक विकेट घेतला.
वेस्ट इंडिजच्या संघासाठी संघाचा कर्णधार शाई होपने दमदार नाबाद खेळी खेळली. शाई होपने 162 चेंडूमध्ये 143 धावा केल्या, यामध्ये त्याने 3 षटकार आणि 17 चौकार मारले. तर अमिर जांगो याने संघासाठी 56 चेंडूमध्ये 67 धावा केल्या, यामध्ये त्याने 1 षटकार आणि 5 चौकार मारले. या दोघांच्या खेळीच्या जोरावर वेस्ट इंडिजने भारतावर मोठा विजय मिळवला.