मायदेशात परतताच भारतीय खेळाडूने एशियन गेम्सवर केले गंभीर आरोप, म्हणाली 'माझ्याकडून सुवर्णपदक हिसकावण्यात आलं...'

Asian Games 2026 : एशियन गेम्समध्ये पदकं जिंकणारी भारताची पहिली मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स एथलीट सुचिका तरियाल ही पहिली खेळाडू बनली आहे. त्यांनी महिलांच्या 60 किलोग्राम स्पर्धेत कांस्य पदक जिंकलं होतं. मात्र तिने भारतात परतताच असा खुलासा केला ज्याने सर्वचजण आश्चर्यचकित झाले. तिने म्हटलं की तिच्यासोबत धोका झाला असून त्यामुळे ती गोल्ड मेडल जिंकू शकलेली नाही. सेमीफायनलमध्ये सुचिका तरियालचा सामना हा सिंगापुरच्या टिया हुई हून सोबत झाला होता. सुचिकाचं म्हणणं आहे की ती सेमी फायनलचा सामान जिंकत होती, मात्र त्याचा परिणाम हा वेगळ्या प्रकारे देण्यात आला.
गुरुवारी सुचिका तरियाल ही भारतात परतली. जिथे पीटीआयशी बोलताना ती म्हणाली की सेमीफायनलमध्ये तिला विजय मिळायला हवा होता मात्र परिणाम काहीतरी भलताच राहिला. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, निर्धारित वेळ संपल्यानंतर पंचांनी सिंगापूरच्या खेळाडूला विजयी घोषित केले, परंतु भारताने या निर्णयाला आव्हान दिले. हा निकाल या वस्तुस्थितीवर आधारित होता की, सामन्याच्या दिवशी सकाळी सुचिकाचे वजन तिच्या प्रतिस्पर्ध्यापेक्षा 700 ग्रॅम अधिक होते.
भारतीय खेळाडू सुचिका तरियालने म्हंटलं की, 'मी जिंकत होते, परंतू त्याचे परिणाम काहीतरी वेगळे झाले. सामना आणखी एका फेरीपर्यंत वाढवण्याऐवजी, वजनाशी संबंधित काही विचित्र नियम लागू करण्यात आले. या निकालामुळे मला मिळायला हवे असलेले सुवर्णपदक हुकले'. सुचिकाने वजनाच्या नियमाला घेऊन म्हटलं की तिला स्वतःला हा नियम हास्यास्पद वाटतो. तिने आणखी एक फेरी होण्याची शक्यता यावरही भाष्य केले. सुचिका म्हणाली, 'जर मी आणखी एका फेरीत हरले असते, तर मी तो पराभव स्वीकारला असता; पण तिथे जे काही घडले, ते मात्र अस्वीकार्य आहे'.
सेमीफायनल सामन्यात सुचिका आणि हून यांच्यातील सामना खूप अटीतटीचा राहिला. 2 राउंडनंतर तेथील जजने सिंगापूरच्या खेळाडूंना विजेता घोषित केले. त्यानंतर 1000 डॉलर्सचे शुल्क भरून भारताने या निर्णयाला आव्हान दिले. पुनर्पडताळणीअंती न्यायाधीशांना असे आढळून आले की दोन्ही खेळाडूंमधील लढत खरोखरच अत्यंत चुरशीची होती. ही लढत बरोबरीत सुटली, परंतु तिचा निकाल सकाळी झालेल्या वजन-तपासणीच्या आधारे निश्चित करण्यात आला; ज्यामध्ये भारतीय खेळाडूचे वजन तिच्या प्रतिस्पर्ध्यापेक्षा 700 ग्रॅम अधिक होते. त्यामुळे प्रतिस्पर्धी हून ही फायनलमध्ये पोहोचली.