/भारताला मिळाले नवे फील्डिंग कोच! कोण आहेत सुभदीप घोष? टीम इंडियाची मोठी जबाबदारी सांभाळणार

Team india New Fielding Coach : भारतीय पुरुष क्रिकेट संघाचे सहायक प्रशिक्षक रायन टेन डोशेट आणि क्षेत्ररक्षण प्रशिक्षक टी. दिलीप यांचे करार संपले आहेत आता भारताच्या फिल्डिंग कोचच्या पदावर कोण असणार असा प्रश्न तुम्हाला असेल. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे (BCCI) सचिव देवजित सैकिया यांनी मंगळवारी सांगितले की, मंडळ त्यांचा कार्यकाळ वाढवणार नाही. त्यामुळे आता बीसीसीआय सध्या नव्या प्रशिक्षकाच्या शोधात आहे. बीसीसीआय लवकरच श्रीलंका दौऱ्यासाठी नवीन क्षेत्ररक्षण प्रशिक्षकाच्या नावाची घोषणा करणार आहे.
सैकिया म्हणाले की, सध्या 'दोन-तीन नावांवर चर्चा सुरू आहे'. सूत्रांनुसार, भारतीय महिला संघाची माजी खेळाडू आणि इंडिया 'अ' संघाच्या सपोर्ट स्टाफ सदस्य शुभदीप घोष या पदासाठी प्रबळ दावेदार मानल्या जात असून, त्या टी. दिलीप आणि डोशेट यांची जागा घेण्याची शक्यता आहे. टाइम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, सुभदीप घोष भारताचे नवीन क्षेत्ररक्षण प्रशिक्षक बनणार आहेत. ते टी. दिलीप यांची जागा घेतील. बीसीसीआयने अद्याप अधिकृत घोषणा केलेली नाही, परंतु लवकरच ती होण्याची शक्यता आहे. सुभदीप घोष श्रीलंका दौऱ्यावरील दोन सामन्यांच्या टी20 मालिकेतून भारतीय संघात आपल्या कारकिर्दीला सुरुवात करतील.
SUBHADEEP GHOSH - NEW FIELDING COACH OF INDIA— Johns. (@CricCrazyJohns) July 28, 2026
- Subhadeep will replace T Dilip in Indian team. [Gaurav Gupta] pic.twitter.com/75ZBA51sdP
2027 च्या एकदिवसीय विश्वचषकापर्यंत त्यांना संघात कायम ठेवले जाईल. पीटीआयशी संवाद साधताना बीसीसीआयचे सैकिया यांनी सांगितले की, "सहाय्यक प्रशिक्षक दोश यांचा भारतीय पुरुष संघासोबतचा दोन वर्षांचा करार 10 जून रोजी संपला, तर क्षेत्ररक्षण प्रशिक्षक टी. दिलीप, ज्यांना एक वर्षाची मुदतवाढ मिळाली होती, त्यांचा करार 8 जून रोजी संपला." ते पुढे म्हणाले, "बीसीसीआयने भारताच्या ब्रिटन दौऱ्याच्या अखेरपर्यंत त्या दोघांनाही कायम ठेवले होते. पण आता त्यांच्या करारांना कोणतीही पुढील मुदतवाढ नाही. त्यांचे करार संपल्यामुळे, त्यांचे राजीनामे स्वीकारण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही."
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57 वर्षीय सुभदीप घोष यांनी भारतीय महिला क्रिकेट संघ आणि भारतीय 19 वर्षांखालील संघाचे क्षेत्ररक्षण प्रशिक्षक म्हणून काम पाहिले आहे. 2026च्या 19 वर्षांखालील विश्वचषक स्पर्धेत ते भारतीय संघाचे क्षेत्ररक्षण प्रशिक्षक होते. ते भारतीय महिला क्रिकेट संघाचेही क्षेत्ररक्षण प्रशिक्षक राहिले आहेत. आयपीएल 2018मध्ये त्यांनी दिल्ली कॅपिटल्ससोबत आणि आयपीएल 2019 मध्ये कोलकाता नाईट रायडर्ससोबत काम केले. 2021मध्ये त्यांनी भारतीय 'अ' संघासोबत ऑस्ट्रेलियाचा दौराही केला होता. सुभदीप घोष यांनी भारताचे प्रतिनिधित्व केले नाही. तथापि, ते आसाम आणि रेल्वे संघाकडून देशांतर्गत क्रिकेट खेळले.