Abhishek Sharma Health Update: अभिषेक शर्मा रुग्णालयात दाखल; टीम इंडियाला धक्का! ओपनिंग स्टारच्या नसण्यानं...

Marathi News
Sports News: भारताच्या आगामी सामन्यापूर्वी संघात अनपेक्षित घडामोडी घडल्या आहेत. ओपनिंग स्टार अभिनेक शर्माची प्रकृती अचानक बिघडल्याने संघ संयोजनावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जाते. दरम्यान त्याला तातडीने रुग्नालयात दाखल करण्यात आलं असल्याचं सांगितलं जात आहे.

प्रिती वेद | Updated: Feb 11, 2026, 12:19 PM IST
(photo Credit- Social Media)

Abhishek Sharma: भारताचा युवा सलामीवीर अभिषेक शर्मा याच्याबाबत भारतीय चाहत्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. T20 World Cup 2026 स्पर्धेत भारताचा दुसरा सामना लवकरच होणार असताना त्याच्या प्रकृतीने संघ व्यवस्थापनाची डोकेदुखी वाढवली आहे. दिल्लीमध्ये खेळल्या जाणाऱ्या सामन्यापूर्वी तो अचानक आजारी पडल्याने त्याच्या खेळण्याबाबत साशंकता व्यक्त होत आहे. संघासाठी सलामीची भूमिका महत्त्वाची असल्याने त्याची अनुपस्थिती भारताच्या रणनीतीवर परिणाम करू शकते.

अभिषेक शर्मा रुग्णालयात दाखल
मिळालेल्या माहितीनुसार अभिषेक शर्मा दिल्लीतील खासगी रुग्णालयात उपचार घेत आहे. त्याला पोटाच्या संसर्गाची तक्रार झाल्याने डॉक्टरांनी निरीक्षणाखाली ठेवले आहे. काही वैद्यकीय तपासण्या सुरू असून त्याला लगेच डिस्चार्ज मिळेल का हे अजून निश्चित झालेले नाही. त्यामुळे Namibia विरुद्ध गुरुवारी होणाऱ्या सामन्यात तो खेळेल की नाही याबाबत संभ्रम कायम आहे. त्याशिवाय पुढील सामनेसुद्धा तो खेळू शकेल की नाह हा मोठा प्रश्न आहे.

पहिल्या सामन्यानंतर प्रकृती खालावली
USA विरुद्ध झालेल्या भारताच्या पहिल्या सामन्यात अभिषेक पहिल्याच चेंडूवर बाद झाला होता. त्या सामन्यानंतर क्षेत्ररक्षणासाठी तो मैदानात उतरला नव्हता. संघाच्या सहाय्यक प्रशिक्षकांनी त्यावेळी त्याला पोटाशी संबंधित त्रास असल्याचे सांगितले होते. त्याची प्रकृती सुधारत असल्याची आशा व्यक्त करण्यात आली होती, मात्र सध्याची परिस्थिती पाहता पूर्ण तंदुरुस्तीबाबत अजून खात्री नाही.

कोण मिळवणार सलामीची संधी?
जर अभिषेक वेळेत फिट झाला नाही तर भारताकडे पर्याय उपलब्ध आहेत. संघ व्यवस्थापन संजू सॅमसनला सलामीसाठी पाठवण्याचा विचार करू शकते. याआधी काही मालिकांमध्ये त्याच्या कामगिरीत चढ-उतार दिसले असले तरी त्याच्याकडे अनुभव आहे. त्यामुळे अंतिम संयोजन अभिषेकच्या फिटनेसवर अवलंबून राहणार आहे.

बुमराहचे पुनरागमन संघासाठी दिलासा
दरम्यान भारतीय संघासाठी सकारात्मक बातमी म्हणजे वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराह NamibIa विरुद्धच्या सामन्यासाठी सज्ज दिसत आहे. आजारामुळे तो पहिल्या सामन्यात खेळू शकला नव्हता, पण दिल्लीतील सराव सत्रात त्याने पूर्ण ताकदीने गोलंदाजी केली. त्याच्या पुनरागमनाने गोलंदाजी आघाडी अधिक मजबूत होण्याची शक्यता आहे.

हे ही वाचा: मुंबईच्या मुलानं वेधलं अवघ्या क्रिकेटविश्वाचं लक्ष; पाकिस्तानविरुद्धचा समना गाजवणारा शुभम रंजने कोण?

वॉशिंग्टन सुंदरही संघात परत
अष्टपैलू खेळाडू वॉशिंग्टन सुंदरही दुखापतीतून सावरून संघात सहभागी झाला आहे. त्याने सरावात गोलंदाजीबरोबर फलंदाजीचाही सराव केला. त्यामुळे पुढील सामन्यांसाठी संघ व्यवस्थापनाकडे पर्याय वाढले आहेत. आता सर्वांचे लक्ष अभिषेकच्या प्रकृतीकडे लागले असून त्याची फिटनेस रिपोर्ट आल्यानंतर अंतिम संघ जाहीर होईल.

