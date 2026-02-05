English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • टीम इंडियासाठी वाईट बातमी...T20 World Cup 2026 आधी हा स्फोटक गोलंदाज दुखापतग्रस्त, लंगडत मैदानाबाहेर

टीम इंडियासाठी वाईट बातमी...T20 World Cup 2026 आधी 'हा' स्फोटक गोलंदाज दुखापतग्रस्त, लंगडत मैदानाबाहेर

T20 World Cup 2026: भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील सराव सामना टीम इंडियाने जिंकला असेल, पण विजयासोबत एक चीड वाढवणारी घटना समोर आली आहे. या सामन्यात एक खेळाडू जखमी झाला आहे.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Feb 5, 2026, 01:46 PM IST
टीम इंडियासाठी वाईट बातमी...T20 World Cup 2026 आधी 'हा' स्फोटक गोलंदाज दुखापतग्रस्त, लंगडत मैदानाबाहेर

Harshit Rana Injury: भारताने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धचा सराव सामना जिंकला असला, तरी या विजयाबरोबरच टीम इंडियाच्या वाट्याला मोठी डोकेदुखी आली आहे. T20 वर्ल्ड कप 2026 सुरू होण्याआधीच वेगवान गोलंदाज हर्षित राणा दुखापतग्रस्त झाला असून, त्याला लंगडत मैदान सोडावे लागले. ही घटना 4 फेब्रुवारी रोजी नवी मुंबईत झालेल्या सराव सामन्यात घडली. हर्षित राणा आपल्या कोट्यातील अवघा एक ओव्हरही नीट पूर्ण करू शकला नाही. त्या ओव्हरमध्ये त्याने 16 धावा दिल्या आणि त्यानंतर गुडघ्याच्या दुखापतीमुळे मैदानाबाहेर जावे लागले. त्याची प्रकृती पाहता टीम मॅनेजमेंटसह चाहत्यांचीही चिंता वाढली आहे.

गुडघ्याला धरून, लंगडत बाहेर गेला

सामन्यादरम्यान हर्षित गुडघा पकडून वेदनेत असल्याचे स्पष्ट दिसत होते. काही वेळा त्याला रन-अपही थांबवावा लागला. दोन पावले चालणेही  त्याच्यासाठी अवघड झालं होतं. त्याचे हे फोटो आणि व्हिडीओ सोशल मीडियावर झपाट्याने व्हायरल झाले असून, त्याच्या दुखापतीची तीव्रता किती आहे याबाबत अद्याप अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही.

भारताचा पहिला ग्रुप सामना 7 फेब्रुवारीला अमेरिकेविरुद्ध होणार आहे. त्याआधी हर्षितची ही दुखापत टीम इंडियासाठी गंभीर इशारा मानली जात आहे.

आधीच दुखापतींचा ससेमिरा

टीम इंडिया आधीपासूनच दुखापतग्रस्त खेळाडूंमुळे त्रस्त आहे.

वॉशिंग्टन सुंदर वनडे मालिकेदरम्यान जखमी झाला होता. आता तो बऱ्यापैकी तंदुरुस्त आहे. 

तिलक वर्मा आणि अक्षर पटेल नुकतेच फिट होऊन संघात परतले आहेत

अशा परिस्थितीत आणखी एका वेगवान गोलंदाजाची दुखापत ही टीमसाठी चिंतेची बाब ठरते.

गौतम गंभीरचा विश्वासू खेळाडू

हर्षित राणा हा मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीरचा खास विश्वासू खेळाडू मानला जातो. गंभीरच्या मार्गदर्शनाखालीच हर्षितला सातत्याने संधी मिळाल्या. दिल्लीचा असल्यामुळे दोघांमध्ये चांगले समन्वय आहे. घरगुती क्रिकेटपासून आयपीएलपर्यंत गंभीरने हर्षितला पाठिंबा दिला. केकेआरमध्ये कोच असताना गंभीरच्या मार्गदर्शनाखाली हर्षित खेळला होता. संघाला वेगवान गोलंदाजाची गरज असताना हर्षितला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये घेण्याची शिफारसही गंभीरनेच केली होती.

यावरून हे स्पष्ट होते की टीम मॅनेजमेंट हर्षितला भविष्यातील प्रमुख गोलंदाज म्हणून पाहत आहे.

आंतरराष्ट्रीय कामगिरी

हर्षित राणाने आतापर्यंत

  • 2 कसोटी सामन्यांत 4 विकेट्स,
  • 14 वनडेत 26 विकेट्स,
  • 9 T20 सामन्यांत 9 विकेट्स घेतल्या आहेत.

तो केवळ गोलंदाजीच नव्हे, तर खालच्या फळीत उपयुक्त फलंदाजी करण्याचीही क्षमता ठेवतो.

T20 वर्ल्ड कपसाठी भारतीय संघ

सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सॅमसन, शिवम दुबे, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंग, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, वॉशिंग्टन सुंदर, रिंकू सिंग, हर्षित राणा, कुलदीप यादव आणि वरुण चक्रवर्ती.

हर्षित राणाची दुखापत किरकोळ ठरते की गंभीर  याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. वर्ल्ड कपच्या तोंडावर ही समस्या टीम इंडियासाठी मोठा धक्का ठरू शकते.

