आशिया कपसाठी सराव करताना भारत - पाकिस्तानचे खेळाडू आले समोरासमोर, नेमकं काय घडलं? Video

Asia Cup 2025 : मंगळवार 9 सप्टेंबर पासून आशिया कप 2025 स्पर्धेला (Asia Cup 2025) सुरुवात होत आहे. यासाठी सध्या टीम इंडियासह सर्वच संघ यूएईमध्ये पोहोचलेत. सर्व संघांनी नेट्समध्ये सरावाला सुरुवात केली. या दरम्यान भारत - पाकिस्तानचे (India VS Pakistan) संघ एकमेकांसोबत आले तसेच दोघांनी एकाच ठिकाणी प्रॅक्टिस केली. यादरम्यान नेमकं काय घडलं याचा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.
भारत पाकिस्तान हे दोन्ही संघ एकाच ग्रुपमध्ये आहेत. त्यामुळे यांच्यात 14 सप्टेंबर रोजी ग्रुप स्टेज सामना होणार आहे. असं असतानाच मीडिया रिपोर्ट्सनुसार जेव्हा भारत आणि पाकिस्तानचे खेळाडू सराव करण्यासाठी एकाच ठिकाणी पोहोचले, तेव्हा त्यांच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचं 'हाय हॅलो' झालं नाही. दोन्ही संघांनी आपापला सराव पूर्ण केला आणि काहीही संवाद न साधता परतले. मैदानात उतरण्यापूर्वी दोन्ही संघ एकमेकांबद्दल किती गंभीर आणि केंद्रित आहेत याचा अंदाज आला.
भारतीय संघाने दुबई आयसीसी क्रिकेट अकॅडमीमध्ये आपलं दुसरं सराव सत्र ठेवलं होतं. संघाचं हे सराव सत्र तब्बल तीन तास चाललं. रिपोर्ट्सनुसार सर्व स्पेशालिस्ट फलंदाजांनी जवळपास एक तास फलंदाजीचा सराव केला. हेड कोच गौतम गंभीर संघाच्या तयारीवर लक्ष ठेऊन होता. तर संघाचे ट्रेनर एड्रियन ले रॉक्सने खेळाडूंकडून फिटनेस ड्रिल करवली. तर शनिवारी संध्याकाळी भारताने खास फिटनेस ड्रिल 'ब्रोंको टेस्ट' सुद्धा केली. यात प्रत्येकी 5 खेळाडूंना तीन ग्रुपमध्ये विभागण्यात आलं होतं. यादरम्यान गौतम गंभीर स्वतः टीमला प्रोत्साहित करताना दिसला. सामन्याच्या दिवसाच्या परिस्थितीसाठी खेळाडूंना तयार करण्याच्या उद्देशाने हा सराव आयोजित करण्यात आला होता.
भारताप्रमाणे पाकिस्तानचा संघ सुद्धा आशिया कपपूर्वी तयारीसाठी लागला. त्यांनी नेट्स एरियामध्ये सर्व केला जो काहीसा वेगळा होता. त्यांनी अशा पिचवर सर्व केला जिथे बॉल टर्न होत होता. भारताविरुद्धच्या मोठ्या सामन्यापूर्वी त्यांना कठीण परिस्थितीसाठी स्वतःला तयार करायचे होते, ही पाकिस्तानची रणनीती स्पष्ट होती.
भारतीय संघांचा ग्रुप ए मध्ये समावेश असून याव्यतिरिक्त यामध्ये पाकिस्तान, यूएई आणि ओमान संघ सुद्धा आहेत.
10 सप्टेंबर 2025: भारत विरुद्ध यूएई
14 सप्टेंबर 2025: भारत विरुद्ध पाकिस्तान
19 सप्टेंबर 2025: भारत विरुद्ध ओमान
या ग्रुप ए मधील सर्वाधिक सामने जिंकलेला संघ पुढील फेरीचे सामने खेळेल.
आशिया कप 2025 मध्ये यंदा 8 संघांचा समावेश असणार आहे. या 8 संघांना दोन गटात विभागण्यात आलं असून ग्रुप एमध्ये भारत, पाकिस्तान, यूएई, ओमन तर ग्रुप बी - बांगलादेश, श्रीलंका, अफगाणिस्तान, हाँगकाँग यांचा समावेश आहे. प्रत्येक गटातील अव्वल संघ पुढील फेरीत प्रवेश करतील, आणि अंतिम सामना 28 सप्टेंबर 2025 रोजी होईल. ग्रुप एमध्ये भारत, पाकिस्तान, यूएई, ओमन तर ग्रुप बी - बांगलादेश, श्रीलंका, अफगाणिस्तान, हाँगकाँग यांचा समावेश आहे.
भारत : सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, हर्षित राणा, रिंकू सिंह
पाकिस्तान : सलमान अली आगा (कर्णधार), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, सलमान मिर्जा, शाहीन अफरीदी, सुफियान मोकिम
भारत-पाकिस्तान सामना कधी होणार आहे?
भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील ग्रुप स्टेज सामना 14 सप्टेंबर 2025 रोजी होणार आहे.
'ब्रोंको टेस्ट' म्हणजे काय?
'ब्रोंको टेस्ट' हा भारतीय संघाचा एक खास फिटनेस ड्रिल आहे, ज्यामध्ये खेळाडूंना सामन्याच्या परिस्थितीसाठी तयार करण्यासाठी त्यांची शारीरिक क्षमता तपासली जाते. यात खेळाडूंना तीन गटांमध्ये विभागून चाचणी घेतली गेली.
पाकिस्तान संघाने कोणत्या प्रकारच्या पिचवर सराव केला?
पाकिस्तान संघाने अशा पिचवर सराव केला जिथे बॉल टर्न होत होता, जेणेकरून भारताविरुद्धच्या सामन्यासाठी कठीण परिस्थितीत तयारी करता येईल.