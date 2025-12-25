English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  स्पोर्ट्स
रवी शास्त्री इंग्लंडचे मुख्य प्रशिक्षक होणार? अ‍ॅशेस मालिकेतील पराभवानंतर मॅक्युलमला हटवण्याच्या मागणीला जोर

Ravi Shastri: रवी शास्त्रींच्या प्रशिक्षणाखाली भारतीय संघाने ऑस्ट्रेलियन भूमीवर पहिली कसोटी मालिका जिंकली. त्यानंतर, शास्त्रींच्या प्रशिक्षणाखाली, भारताने पुन्हा एकदा ऑस्ट्रेलियन संघाला त्यांच्याच भूमीवर पराभूत केले. आता शास्त्री यांना इंग्लिश संघाचे मुख्य प्रशिक्षक बनवण्याची मागणी होत आहे.    

तेजश्री गायकवाड | Updated: Dec 25, 2025, 01:22 PM IST
Ravi Shastri next England Head Coach: रवि शास्त्री यांच्या मार्गदर्शनाखाली भारतीय संघाने ऑस्ट्रेलियाच्या भूमीवर पहिल्यांदाच कसोटी मालिका जिंकली होती. इतकंच नाही, तर पुढच्याच दौऱ्यावर टीम इंडियाने पुन्हा एकदा कांगारूंना त्यांच्या घरात नमवले. याच यशस्वी अनुभवामुळे आता शास्त्री यांना इंग्लंडचा नवा हेड कोच बनवण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.

अ‍ॅशेसमध्ये इंग्लंडची दयनीय कामगिरी

ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर इंग्लंडचा संघ अपेक्षेप्रमाणे कामगिरी करू शकलेला नाही. अ‍ॅशेस मालिका एकदा पुन्हा हातातून गेली असून, इंग्लंड सध्या 0-3 ने पिछाडीवर आहे. उर्वरित दोन सामने गमावल्यास इंग्लंडला 0-5 अशा लाजिरवाण्या पराभवाला सामोरे जावे लागेल. या अपयशानंतर सध्याचे हेड कोच ब्रँडन मॅक्कुलम टीकेच्या केंद्रस्थानी आले आहेत. कर्णधार बेन स्टोक्स आणि मॅक्कुलम यांची चर्चेत असलेली ‘बॅझबॉल’ रणनितीही प्रश्नांच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.

मॅक्कुलमचा प्रवास आणि सध्याची अडचण

मे 2022 मध्ये इंग्लंड अँड वेल्स क्रिकेट बोर्डाने (ECB) ब्रँडन मॅक्कुलम यांची कसोटी संघाच्या हेड कोचपदी नियुक्ती केली होती. पुढे त्यांच्याकडे वनडे आणि टी20 संघाचाही कार्यभार देण्यात आला. 0-4 च्या अ‍ॅशेस पराभवानंतर मॅक्कुलम-स्टोक्स जोडीने इंग्लंडच्या कसोटी क्रिकेटमधील दृष्टिकोन बदलला आणि सुरुवातीच्या 11 पैकी 10 सामने जिंकून दाखवले. मात्र त्यानंतर इंग्लंडची कामगिरी स्थिरावल्यासारखी दिसू लागली.

मॅक्कुलम यांच्या काळात इंग्लंडला ऑस्ट्रेलिया आणि भारताविरुद्ध पाच सामन्यांची कोणतीही मोठी मालिका जिंकता आलेली नाही. याच पार्श्वभूमीवर त्यांच्या भविष्याबाबत चर्चा रंगू लागल्या आहेत.

मोंटी पनेसरचे धक्कादायक मत

या चर्चेदरम्यान इंग्लंडचा माजी फिरकीपटू मोंटी पनेसर यांनी मोठे विधान केले आहे. त्यांनी मॅक्कुलमच्या जागी रवि शास्त्री यांना इंग्लंडचा पुढील हेड कोच बनवण्याची मागणी केली आहे.

एका यूट्यूब चॅनलवर बोलताना पनेसर म्हणाले, “ऑस्ट्रेलियाला त्यांच्या घरात हरवायचं असेल, तर ते कसं करायचं हे जाणणारा माणूस हवा. ऑस्ट्रेलियाच्या मानसिक, शारीरिक आणि रणनीतिक कमकुवतपणाचा फायदा कसा घ्यायचा, हे रवि शास्त्री यांना माहीत आहे. माझ्या मते ते इंग्लंडसाठी योग्य पर्याय ठरू शकतात.”

शास्त्रींच्या कोचिंगमधील सुवर्णकाळ

रवि शास्त्री कोच असताना भारताने दोन वेळा ऑस्ट्रेलियात बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी जिंकली. 2018-19 मध्ये भारताने इतिहास रचत पहिल्यांदाच ऑस्ट्रेलियात कसोटी मालिका जिंकली. त्यानंतर 2020-21 मध्ये अवघ्या 36 धावांत ऑलआउट झाल्यानंतरही, दुखापतींनी ग्रस्त भारतीय संघाने शास्त्रींच्या मार्गदर्शनाखाली जबरदस्त पुनरागमन करत पुन्हा एकदा ऑस्ट्रेलियाला नमवले.

मॅक्कुलम काय म्हणाले?

वाढत्या टीकेनंतरही ब्रँडन मॅक्कुलम यांनी आपण पदावर कायम राहू इच्छित असल्याचे स्पष्ट केले आहे. मात्र अ‍ॅशेस पराभवानंतर त्यांचे भविष्य आता ECB च्या हाती आहे. मॅक्कुलम यांचा करार 2027 च्या वनडे वर्ल्ड कपपर्यंत असून, त्यात त्याच वर्षी होणारी घरच्या मैदानावरील अ‍ॅशेस मालिका देखील समाविष्ट आहे.

मेलबर्नमध्ये पत्रकारांशी बोलताना मॅक्कुलम म्हणाले, “मला माहिती नाही. हा निर्णय माझ्या हातात नाही. मी फक्त माझं काम करत राहीन, चुकांमधून शिकेन आणि सुधारण्याचा प्रयत्न करीन. हे प्रश्न माझ्यासाठी नाहीत.” टीका असूनही आपला उत्साह कायम असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यांच्या मते, प्रशिक्षक म्हणून खेळाडूंना सर्वोत्तम कामगिरीसाठी प्रेरित करणे हाच त्यांचा मुख्य उद्देश आहे.

