टीम इंडियाची सेमी फायनलमध्ये एंट्री! वेस्ट इंडिजचा 5 विकेट्सने उडवला धुव्वा

IND VS WI : भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज (IND VS WI) यांच्यात कोलकाता येथे झालेल्या शेवटच्या सुपर 8 सामन्यात भारताने वेस्ट इंडिजवर 5 विकेट्सने विजय मिळवला आहे. यासह टीम इंडियाने सेमी फायनलमध्ये एंट्री मिळवली आहे. टीम इंडिया आता 5 मार्च रोजी इंग्लंड विरुद्ध वानखेडे स्टेडियमवर सेमी फायनलचा सामना खेळेल. टीम इंडियाला विजयासाठी 196 धावांचं आव्हान मिळालं होत. हे आव्हान टीम इंडियाने 19.2 ओव्हरमध्ये पूर्ण केलं.
कोलकाताच्या एडन गार्डन स्टेडियमवर भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज यांच्यात सामना खेळवला गेला. या सामन्यात टीम इंडिया सूर्यकुमार यादवने टॉस जिंकला यावेळी त्याने प्रथम गोलंदाजी निवडली. वेस्ट इंडिजने प्रथम फलंदाजी करून 4 विकेट गमावून 195 धावा केल्या. टीम इंडियाला विजयासाठी 196 धावांचं आव्हान दिलं होतं. यादरम्यान वेस्टइंडीजकडून सर्वात जास्त धावा रोस्टन चेजने केल्या, त्याने 25 बॉलमध्ये 40 धावा केल्या. याशिवाय कर्णधार शेय होपने 31 बॉलमध्ये 32 धावा केल्या. वेस्ट इंडिजने पॉवर प्लेमध्ये एकही विकेट गमावली नाही.
टीम इंडियाला विजयाचं आव्हान मिळाल्यावर संजू सॅमसन आणि अभिषेक शर्माची जोडी मैदानात उतरली. यात संजू सॅमसॅनने सर्वाधिक 97 धावांची खेळी केली. तिलक वर्माने 27 धावा, ईशान किशनने 10, अभिषेक शर्माने 10, हार्दिक पंड्याने 17, सूर्यकुमार यादवने 18 धावांची खेळी केली. भारताकडून या सामन्यात सर्वाधिक 2 विकेट्स जसप्रीत बुमराहने घेतले, तर वरुण चक्रवर्ती आणि हार्दिक पंड्याने प्रत्येकी 1 विकेट घेतले.
संजू सॅमसन (विकेटकिपर), अभिषेक शर्मा, इशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंग, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह
शेय होप (विकेटकिपर/कर्णधार), रोस्टन चेस, शिमरॉन हेटमायर, रोव्हमन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, रोमॅरियो शेफर्ड, जेसन होल्डर, मॅथ्यू फोर्ड, अकेल होसेन, गुडाकेश मोती, शामर जोसेफ