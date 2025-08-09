भारतातील दुसरं सर्वात मोठं स्टेडियम, 80 हजार सीट्स आणि खर्च तब्बल 1650 कोटी रुपये

Cricket News : बंगळुरू हे शहर क्रिकेट प्रेम आणि भारतीय क्रिकेटमधील काही ऐतिहासिक क्षणांसाठी ओळखलं जातं. आयपीएलचा संघ रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने आपल्या शहराला आणि फॅन्सला पुन्हा एकदा आनंद साजरा करण्याची संधी दिली आहे. आरसीबीने पहिल्यांदा आयपीएलचा खिताब जिंकला. पण विजयोत्सवादरम्यान झालेल्या चेंगराचेंगरीमुळे अनेक लोक जखमी झाले तर तब्बल 11 जणांचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धारमैया यांनी एक मोठं पाऊल उचललं असून त्यांनी सूर्या सिटी, बोम्मासंद्रामध्ये 1,650 कोटी रुपये खर्चून स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सला मंजुरी दिली आहे. ज्यात 80,000 प्रेक्षक संख्येच्या एका स्टेडियमचा समावेश आहे. हे स्टेडियम बनल्यावर ते भारतातील अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमनंतर दुसऱ्या क्रमांकाचं मोठं स्टेडियम असेल.
एम चिन्नस्वामी स्टेडियमची प्रेक्षकसंख्या ही 32,000 एवढी असून हे स्टेडियम 17 एकरात पसरलेलं आहे. जस्टिस जॉन माइकल कुन्हा आयोगने या स्टेडियमला मोठ्या कार्यक्रमाच्या आयोजनासाठी अनफिट करार दिला आहे. रिपोर्टमध्ये पुढे ही सुद्धा मागणी केली गेली की हायप्रोफाईल सामने चांगल्या आणि सुविधांनी सुसज्ज अशा स्टेडियमवर स्थलांतरित केले जावेत. जिथे पार्किंग आणि गर्दी कंट्रोल करण्याची सुविधा असेल. या घटनेनंतर पोलिसांच्या परवानगीअभावी महाराजा ट्रॉफी 2025 म्हैसूरला हलवण्यात आली. या वर्षाच्या अखेरीस पाच महिला विश्वचषक सामने तसेच 2026 च्या आयपीएल सामन्यांचे बेंगळुरूमध्ये आयोजन करण्याबाबतही शंका असेल.
कर्नाटक सरकारने बेंगळुरूच्या दक्षिणेकडील बाहेरील भागात 100 एकर जागेवर क्रीडा केंद्र उभारण्यासाठी कर्नाटक गृहनिर्माण मंडळाच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेला मंजुरी दिली आहे. याला पूर्णपणे कर्नाटक हाउसिंग बोर्डद्वारे फंड केला जाईल. हे राष्ट्रीय क्रिकेट अकॅडमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंसचं देखील घर आहे. जे भारतीय क्रिकेटच्या भविष्याचं केंद्र आहे. हे नवीन स्टेडियम हे शहर आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट, आयपीएल सामने आणि मोठ्या सामन्यांसाठी एक प्रमुख ठिकाण राहील याची खात्री ठरू शकते.
क्रीडा संकुल केवळ क्रिकेटसाठीच नसेल. तर त्यात आठ इनडोअर आणि आठ आउटडोअर खेळाची मैदानं, अत्याधुनिक जिम आणि प्रशिक्षण सुविधा, ऑलिम्पिक आकाराचे स्विमिंग पूल, गेस्ट हाऊस, हॉस्टेल, हॉटेल्स आणि आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांसाठी एक कन्व्हेन्शन हॉल असेल.
स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्समध्ये काय काय असणार?
नवीन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सबद्दल काय माहिती आहे?
कर्नाटक सरकारने सूर्या सिटी, बोम्मासंद्रा येथे 100 एकर जागेवर 1,650 कोटी रुपये खर्चून एक अत्याधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स उभारण्यास मंजुरी दिली आहे. यात 80,000 प्रेक्षक क्षमतेचे स्टेडियम असेल, जे अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमनंतर भारतातील दुसऱ्या क्रमांकाचे मोठे स्टेडियम असेल.
नवीन स्टेडियम का बांधले जात आहे?
एम. चिन्नास्वामी स्टेडियमची प्रेक्षक क्षमता फक्त 32,000 आहे आणि जस्टिस जॉन माइकल कुन्हा आयोगाने मोठ्या कार्यक्रमांसाठी ते अयोग्य ठरवले आहे. चेंगराचेंगरीच्या घटनेनंतर, गर्दी नियंत्रण आणि पार्किंगसारख्या सुविधांसह सुसज्ज स्टेडियमची गरज व्यक्त करण्यात आली, ज्यामुळे सूर्या सिटी येथे नवीन स्टेडियम बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला.