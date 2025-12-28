World Cup 2026 साठी मराठमोळ्या खेळाडूंकडे सोपवली टीम इंडियाची जबाबदारी! संघात कोणाचा समावेश? जाणून घ्या

India U19 World Cup Squad: भारतीय अंडर-19 संघाचा 2026 च्या वर्ल्ड कपसाठी संघ जाहीर करण्यात आला आहे. टीम इंडिया आपली मोहीम 15 जानेवारी रोजी अमेरिकेविरुद्ध बुलावायो येथे खेळल्या जाणाऱ्या सामन्याने सुरू करणार आहे. त्यानंतर 17 जानेवारीला बांगलादेश आणि 24 जानेवारीला न्यूझीलंडविरुद्ध गटातील सामने होतील. आता मोठा प्रश्न की भारतीय संघाचे नेतृत्व कोण करणार? तर मराठमोळा आयुष म्हात्रे याच्याकडे संघाची कर्णधारपदाची जबाबदारी देण्यात आली असून विहान मल्होत्रा याला उपकर्णधार बनवण्यात आले आहे. यंदाचा अंडर-19 वर्ल्ड कप झिम्बाब्वे आणि नामिबिया संयुक्तपणे आयोजित करत आहेत.
संघात दोन यष्टिरक्षकांचा समावेश करण्यात आला असून अभिज्ञान कुंडू आणि हरवंश सिंह यांना ही जबाबदारी देण्यात आली आहे. निवड समितीने संतुलित आणि तरुण खेळाडूंनी भरलेला 15 सदस्यीय संघ जाहीर केला आहे.
आयुष म्हात्रे (कर्णधार), विहान मल्होत्रा (उपकर्णधार), वैभव सूर्यवंशी, एरॉन जॉर्ज, वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (यष्टिरक्षक), हरवंश सिंह (यष्टिरक्षक), आर. एस. अंबरीश, कनिष्क चौहान, खिलान पटेल, मोहम्मद एनान, हेनिल पटेल, डी. दीपेश, किशन कुमार सिंह, उद्धव मोहन.
News
India's U19 squad for South Africa tour and ICC Men’s U19 World Cup announced.
Detailshttps://t.co/z21VRlpvjg#U19WorldCup pic.twitter.com/bL8pkT5Ca2
— BCCI (@BCCI) December 27, 2025
अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये एकूण 16 संघ सहभागी होत असून त्यांना चार गटांमध्ये विभागण्यात आले आहे. गट फेरीनंतर ‘सुपर सिक्स’ राऊंड, त्यानंतर उपांत्य फेरी आणि अंतिम सामना खेळवला जाणार आहे. ही स्पर्धा 15 जानेवारीपासून 6 फेब्रुवारीपर्यंत चालणार आहे.
भारताने आतापर्यंत पाच वेळा अंडर-19 वर्ल्ड कप जिंकला आहे. 2000, 2008, 2012, 2018 आणि 2022 या वर्षांत भारताने विजेतेपद पटकावले. मागील आवृत्तीत भारताला अंतिम सामन्यात पराभव स्वीकारावा लागला होता. मोहम्मद कैफ, विराट कोहली, उन्मुक्त चंद, पृथ्वी शॉ आणि यश धुल यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने ही स्पर्धा जिंकली आहे. तर 2006, 2016, 2020 आणि 2024 मध्ये भारताला अंतिम फेरीत पराभवाला सामोरे जावे लागले आहे.