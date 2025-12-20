English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
टी-20 वर्ल्डकप आधी कॅप्टन बदलला! कोचचा सल्ला, खराब फलंदाजी अन्...; नव्या कॅप्टनचं नाव जाहीर

T20 World Cup Captain Changed: टी-20 वर्ल्डकप अवघ्या काही आठवड्यांवर आलेले असताना अचानक कर्णधार बदलण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून प्रशिक्षकाच्या सांगण्यावरून कर्णधाराची बदली केली असल्याचं बोर्डाने स्पष्ट केलंय.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Dec 20, 2025, 09:52 AM IST
टी-20 वर्ल्डकप आधी कॅप्टन बदलला! कोचचा सल्ला, खराब फलंदाजी अन्...; नव्या कॅप्टनचं नाव जाहीर
बोर्डाच्या प्रमुखांनी केली घोषणा (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य वृत्तसंस्थांकडून साभार)

T20 World Cup Captain Changed:  आगामी टी-20 विश्वचषक स्पर्धेसाठी भारतीय संघाची घोषणा आज म्हणजेच 20 डिसेंबर रोजी होणार आहे. प्रशिक्षक गौतम गंभीर आणि निवड समितीचे प्रमुख अजित आगरकर पत्रकार परिषदेमध्ये ही घोषणा करणार आहे. मागील काही काळापासून भारतीय संघाने टी-20 मध्ये उत्तम कामगिरी केली असली तर कर्णधार सूर्यकुमार यादव हा वैयक्तिक स्तरावर सातत्याने अपयशी ठरतोय. म्हणूनच सूर्याचीच उचलबांगडी तर होणार नाही ना अशी शंका घेतली जात असतानाच दुसरीकडे भारताच्या शेजारच्या देशाने आपल्या कर्णधारालाच वर्ल्डकप आधी बाजूला सारलं आहे.

त्याची अडचणीही सूर्यासारखीच

जे भारतात होण्याची शक्यता व्यक्त केली जाते आहे ते श्रीलंकेत घडलं आहे. भारत आणि श्रीलंकेत होणाऱ्या टी-20 विश्वचषकाआधी श्रीलंकन क्रिकेट बोर्डाने कर्णधार चरित असलंकाला कर्णधारपदावरुन हटवलं आहे. आता श्रीलंकन संघाची जबाबदारी दासून शनाकाकडे सोपवण्यात आली आहे. निवड समितीचे प्रमुख म्हणून पुनरागमन करणाऱ्या प्रमोदया विक्रमसिंघा यांनी, शनाका मागील तीन वर्ल्डकप खेळला आहे. त्याच्याकडे विश्वचषक स्पर्धा खेळण्याचा अनुभव आहे, असं सांगितलं. सूर्यकुमारप्रमाणेच असलंकालाही कर्णधारपद संभाळत असतानाच फलंदाजीमध्ये चमक दाखवता येत नव्हती. त्यामुळे श्रीलंकन बोर्डाने जसा कठोर निर्णय घेतला तसा निर्णय बीसीसीआयही घेणार का अशी चर्चा दबक्या आवाजात आहे.

...म्हणून त्याला काढून टाकलं

इस्लामाबादमध्ये झालेल्या आत्मघाती हल्ल्यांमध्ये नऊ जणांचा मृत्यू झाल्यानंतर असलंका मागील महिन्यात सुरक्षेच्या कारणांमुळे पाकिस्तानच्या दौऱ्यावर गेला नव्हता. फलंदाजीमधील सतत्य गमावणे आणि कर्णधार म्हणून सुमार कामगिरी करत असल्याने असलंकाला पदावरुन दूर करण्यात आल्याचं प्रमोदया विक्रमसिंघा यांनी सांगितलं. असलंकाने आपल्या फलंदाजीवर लक्ष केंद्रित करावं, अशी बोर्डाची इच्छा आहे. "आम्हाला अपेक्षा आहे की असलंका फलंदाजीमधील जुन्या फॉर्ममध्ये पुन्हा एकदा दिसेल. मुख्य प्रशिक्षक सनत जयसूर्याने दिलेल्या सल्ल्यानंतर आम्ही संघात उगाच अधिक बदल करत नसून इतर संघ आहे तसाच ठेवला आहे,"  असंही प्रमोदया विक्रमसिंघा म्हणाले. या निर्णयाचा श्रीलंकन चाहत्यांना धक्का बसला आहे. 

नक्की वाचा >> टीमची घोषणा! पंतकडे कर्णधारपद! विराटचाही संघात समावेश; पंतच्या नेतृत्वाखाली खेळणार

नव्या कर्णधाराकडून अपेक्षा

नवीन कर्णधार शनाका हा संघात एक अष्टपैलू खेळाडू म्हणून खेळणार आहे. विकेटकीपर आणि उत्तम फलंदाज अशलेला निरोशन डिकवेला जवळपास चार वर्षानंतर टी-20 मध्ये पुनरागमन करत आहे. कर्णधारपदाची जबाबदारी कमी झाल्याने असलंका पूर्वीसारखा मनसोक्त फलंदाजी करत संघाच्या विजयामध्ये हातभार लावेल अशी बोर्डाला अपेक्षा आहे.

(दासुन शनाका आणि चरित असलंका (डावीकडून उजवीकडे))

कसा असेल श्रीलंकेचा संघ

दासुन शनाका (कप्तान), पाथुम निसांका, कुसल मेंडिस, कामिल मिशारा, कुसल परेरा, धनंजय डिसिल्वा, निरोशन डिकवेला, जनिथ लियानागे, चरित असलंका, कामिंदु मेंडिस, पवन रत्नायके, सहन अराचिगे, वानिंदु हसरंगा, दुनिथ वेलालागे, मिलन रत्नायके, नुवान तुषारा, एशान मलिंगा, दुष्मंता चामीरा, प्रमोद मदुशान, मथीशा पथिराना, दिलशान मदुशंका, महीष तीक्षणा, दुशान हेमंता, विजयकांत वियासकांत, ट्रावीन मैथ्यू 

