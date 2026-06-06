सूर्यापेक्षाही डेंजर धक्का हार्दिकला... T20 करिअरचं संपलं? आगरकर स्पष्टपपणे म्हणाले, 'सध्या तरी त्याचा...'

India T20 Squad Announcement Press Conference: भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने म्हणजेच बीसीसीआयने इंग्लड आणि आयर्लंडच्या दौऱ्यासाठी भारतीय संघाची घोषणा केली आहे. टी-20 वर्ल्डकप जिंकवून देणारा कर्णधार सूर्यकुमार यादवला कर्णधारपदावरुन डच्चू देण्याबरोबरच संघातूनही बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आला आहे. श्रेयस अय्यरकडे भारतीय संघाची धुरा सोपवण्यात आली आहे. सूर्यकुमार यादवला संघाबाहेर काढण्याइतकीच धक्कादायक बातमी भारताच्या एका स्टार परफॉर्मरसंदर्भात समोर आली असून निवड समितीचे प्रमुख अजित आगरकर यांनी यासंदर्भात स्पष्टीकरण दिलं आहे.
भारतीय संघामधून अष्टपैलू खेळाडू हार्दिक पांड्याला वगळण्यात आलं आहे. विशेष म्हणजे हार्दिक पांड्याला इंग्लंड आणि आयर्लंडच्या संघाबरोबरच जपानमध्ये होणाऱ्या आशियाई गेम्स 2026 च्या संघातही हार्दिकला संधी देण्यात आलेली नाही. म्हणजे ऑलिम्पिक्समध्ये होणाऱ्या टी-20 क्रिकेटसाठीही हार्दिकचा विचार केला जात नसल्याचे संकेत निवड समितीने दिले आहेत. हार्दिकला वगळण्यासंदर्भात अजित आगरकर यांना प्रश्न विचारण्यात आला असता त्यांनी निवड समितीची भूमिका स्पष्ट केली.
हार्दिकाला का वगळण्यात आलं आहे असं विचारलं असता अजित आगरकर यांनी, "सध्या तरी हार्दिकचा प्रामुख्याने एकदिवसीय क्रिकेटसाठी विचार केला जाईल. निवड समितीने तरुणांना संधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तरुण अष्टपैलू खेळाडूंना आम्ही प्राधान्य दिलं आहे. नितेश रेड्डी हा सध्या फार उत्तम कामगिरी करतोय. आयपीएलच्या यंदाच्या पर्वात त्याने प्राभवशाली कामगिरी केली आहे," असं सांगितलं.
विशेष म्हणजे हार्दिकसंदर्भात निर्णय घेताना केवळ तरुणांना संधी देण्याच्या मुद्द्यासोबतच प्रकृतीसंदर्भातील दृष्टीकोनाचाही विचार करण्यात आल्याची चर्चा आहे. हार्दिकवरील वर्कलोड मॅनेज करण्यासाठी तसेच दिर्घकाळ त्याला भारतीय संघामध्ये स्थान देता यावं या दृष्टीने त्याला सर्वात छोट्या फॉरमॅटमधून वगळण्यात आल्याची चर्चा रंगली आहे.
हार्दिक पांड्याची टी-20 संघात निवड न होणं हा त्याच्यासाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. आधीच यंदाच्या पर्वात मुंबई इंडियन्सचं नेतृत्व करताना हार्दिकला अपयश आल्याने तो मुंबईचं कर्णधारपदच नाही तर संघही सोडणार असल्याची चर्चा आहे. हार्दिकला वैयक्तिक कामगिरीमध्येही सुधारणा करता आलेली नाही. त्यामुळे आता निवड समितीने त्याला निवृत्तीचा इशारा दिला आहे की काय अशी चर्चा रंगू लागली आहे.
श्रेयस अय्यर (कर्णधार)
तिलक वर्मा (उपकर्णधार)
संजू सॅमसन (विकेटकीपर)
अभिषेक शर्मा
इशान किशन (विकेटकीपर)
शिवम दुबे
रवी बिश्नोई
नितेश कुमार रेड्डी
अक्सर पटेल
वॉशिंग्टन सुंदर
वरुण चक्रवर्ती
रवी बिश्नोई
प्रिन्स यादव
अर्शदीप सिंग
वैभव सूर्यवंशी
Presenting #TeamIndia's T20I squads for the tours of England & Ireland 2026 #ENGvIND | #IREvIND pic.twitter.com/f84kSSAIDf— BCCI (@BCCI) June 6, 2026
श्रेयस अय्यर (कर्णधार)
तिलक वर्मा (उपकर्णधार)
संजू सॅमसन (विकेटकीपर)
अभिषेक शर्मा
इशान किशन (विकेटकीपर)
शिवम दुबे
रवी बिश्नोई
नितेश कुमार रेड्डी
अक्सर पटेल
वॉशिंग्टन सुंदर
वरुण चक्रवर्ती
रवी बिश्नोई
जसप्रीत बुमराह
हर्षित राणा
अर्शदीप सिंग
वैभव सूर्यवंशी
Here's a look at #TeamIndia's squad for the Asian Games 2026 in Japan this September #AsianGames pic.twitter.com/euMfmhWEcN— BCCI (@BCCI) June 6, 2026
वैभवच्या कामगिरीमुळे आम्हाला त्याला निवडावे लागले, असंही अजित आगरकरांनी स्पष्ट केलं.