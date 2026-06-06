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सूर्यापेक्षाही डेंजर धक्का हार्दिकला... T20 करिअरचं संपलं? आगरकर स्पष्टपपणे म्हणाले, 'सध्या तरी त्याचा...'

India T20 Squad Announcement Press Conference: पत्रकार परिषदेमध्ये अजित आगरकरांना यासंदर्भात प्रश्न विचारण्यात आला असता त्यांनी निवड समितीची भूमिका स्पष्ट केली. ते नक्की काय म्हणाले जाणून घ्या...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jun 06, 2026, 01:58 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 01:58 PM IST
सूर्यापेक्षाही डेंजर धक्का हार्दिकला... T20 करिअरचं संपलं? आगरकर स्पष्टपपणे म्हणाले, 'सध्या तरी त्याचा...'

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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सूर्यापेक्षाही डेंजर धक्का हार्दिकला... T20 करिअरचं संपलं? आगरकर म्हणाले, 'सध्या...'
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