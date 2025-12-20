वर्ल्डकपमध्ये नुसता 4, 6 चा पाऊस... 25 महिन्यानंतर 'हा' खतरनाक खेळाडू परतला! आगरकर म्हणाला, 'त्याला...'

India T20 World Cup 2026 Squad: फेब्रुवारी महिन्यापासून सुरु होत असलेल्या टी-20 वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठी आज भारतीय संघाची घोषणा झाली आहे. भारताचा उपकर्णधार शुभमन गिलला संघातून वगळण्यात आलं आहे. गिल जखमी असून तो दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या मालिकेतही मैदानातून बाहेरच होता. मात्र गिलला वगळण्यात आलेलं असतानाच दुसरीकडे मागील 25 महिन्यांपासून संघाबाहेर असलेल्या एका खास खेळाडूला भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने पुन्हा संधी दिली आहे. विशेष म्हणजे एकेकाळी अगदी बीसीसीआयने कॉन्ट्रॅक्टमधूनही या खेळाडूला वगळण्यात आल्याने तो भविष्यात भारतासाठी कधी खेळेल की नाही अशी शंका उपस्थित केली जात होती. मात्र या खेळाडूला आता 15 खेळाडूंच्या संघात स्थान देण्यात आलं आहे.
ज्या खेळाडूबद्दल आपण बोलतोय त्या खेळाडूचं नाव आहे, इशान किशन! मुंबई इंडियन्सकडून खेळताना अनेकांच्या नजरेत भरल्यानंतर भारतीय संघासाठी एकेकाळी मॅच विनर राहिलेला इशान 28 नोव्हेंबर 2023 रोजी आपली शेवटी अंतरराष्ट्रीय टी-20 मॅच खेळला होता. आता तब्बल सव्वा दोन वर्षांनी तो वर्ल्डकपच्या माध्यमातून टी-20 च्या अंतरराष्ट्रीय सामान्यांमध्ये झळकणार आहे.
इशान किशन भारतीय संघाबाहेर राहण्यासाठी अनेक कारणं महत्त्वाची ठरली. डिसेंबर 2024 मध्ये दक्षिण आफ्रिका दौऱ्यामधून इशानने स्वत: वैयक्तिक कारणांमुळे माघार घेतली. डिसेंबर 2023 मध्ये सततच्या क्रिकेटमुळे मानसिक थकवा आलेला आणि त्यामुळेच आरामासाठी त्याने स्वत:ला वगळण्याची विनंती केली होती. मात्र यानंतर तो संघात कधी दिसलाच नाही.
त्यानंतरही इशानने रणजी ट्रॉफी खेळण्यास नकार दिल्याने बीसीसीआयने त्याच्याविरुद्ध कठोर कारवाई केली. फेब्रुवारी 2024 मध्ये बीसीसीआयने इशानसोबतचे सेंट्रल कॉन्ट्रॅक्ट रद्द केले. आयपीएल 2025 मध्येही खराब फॉर्म इशान टीकेचा धनी झाला. मैदानातील कामगिरीपेक्षा इतर मुद्द्यांमुळे तो अधिक चर्चेत होता. त्याने दुबईत केलेली पार्टी सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरली आणि त्यावरूनही त्याला लक्ष्य करण्यात आलं.
अलीकडील उत्कृष्ट कामगिरीमुळे इशानने भारतीय संघात एन्ट्री केली आहे. इशानने नुकत्याच देशांतर्गत क्रिकेट स्पर्धांमधील महत्त्वाची स्पर्धा असलेल्या सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) 2025 मध्ये झारखंडला पहिल्यांदाच विजेतेपद मिळवून दिले. या स्पर्धेत इशानने 500 हून अधिक धावा केल्या. विकेटकीपर म्हणूनही त्याने खेळावर छाप सोडण्यात यश मिळवलं.
Leading from the front!
Ishan Kishan with a magnificent hundred in the
The Jharkhand captain walks back for
https://t.co/3fGWDCTjoo@IDFCFIRSTBank | @ishankishan51 pic.twitter.com/PJ7VI752wp
— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) December 18, 2025
इशानला संधी देण्यासंदर्भात विचारलं असता निवड समितीचे प्रमुख असलेल्या अजित आगरकर यांनी, "शुभमन गिलला संघ संतुलनामुळे वगळण्यात आले, तर इशानच्या फॉर्ममुळे त्याला संधी देण्यात आली आहे," असं उत्तर दिलं.