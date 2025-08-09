Asia Cup 2025 पूर्वी टीम इंडियाला दिलासा! कर्णधार पूर्णपणे तंदुरुस्त

Asia Cup 2025, Suryakumar Yadav: टीम इंडियाच्या T20 संघासाठी मोठी चांगली बातमी आली आहे. ही बातमी दिलासा देणारी आहे. कर्णधार सूर्यकुमार यादव, जो गेल्या काही महिन्यांपासून नॅशनल क्रिकेट अकॅडमी (NCA) मध्ये फिटनेसवर काम करत होता, तो आता जवळपास पूर्णपणे तंदुरुस्त झाला आहे. सूर्यानं स्वतः सोशल मीडियावर नेट प्रॅक्टिसचा व्हिडीओ पोस्ट करून हा अपडेट दिली आहे.
आयपीएल 2025 (IPL 2025) संपल्यानंतर सूर्यकुमार यादवने इंग्लंडमध्ये स्पोर्ट्स हर्नियाची शस्त्रक्रिया केली होती. या दुखापतीमुळे तो बराच काळ मैदानापासून दूर राहिला. त्यानंतर त्याने संपूर्ण फिटनेस मिळवण्यासाठी NCA मध्ये वेळ घालवला. सूर्याने पोस्ट केलेल्या व्हिडीओत तो नेटमध्ये फलंदाजी करताना दिसतो आणि त्याने कॅप्शनमध्ये लिहिलं आहे "ज्या गोष्टीवर प्रेम करतो, ती करण्यासाठी मी आतुर आहे."
एशिया कप 2025 हा फक्त महत्त्वाचा स्पर्धाच नाही तर 2026 मध्ये होणाऱ्या T20 वर्ल्ड कपच्या तयारीची सुरुवात देखील आहे. त्यामुळे सूर्या पूर्ण फिट झाल्यानं टीम इंडियाच्या संयोजनाला मोठा फायदा होणार आहे.
भारताला ग्रुप-ए मध्ये पाकिस्तान, ओमान आणि यजमान UAE सोबत स्थान मिळालं आहे.
10 सप्टेंबर – भारत विरुद्ध UAE
14 सप्टेंबर – भारत विरुद्ध पाकिस्तान
19 सप्टेंबर – भारत विरुद्ध ओमान
T20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये कर्णधार म्हणून सूर्यकुमार यादवचा विक्रम प्रभावी आहे. त्याच्या नेतृत्वाखाली भारताने 22 पैकी 17 सामने जिंकले आहेत. त्यामुळे एशिया कपमध्येही चाहत्यांना त्याच्याकडून मोठ्या अपेक्षा असतील.
प्र. 1: सूर्यकुमारने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण कधी केले?
उ. सूर्यकुमारने मार्च २०२१ मध्ये इंग्लंडविरुद्ध T20 सामन्यात आंतरराष्ट्रीय पदार्पण केले.
प्र. 2: सूर्यकुमार यादवचे कर्णधार म्हणून किती यशस्वी आहे?
उ. T20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये कर्णधार म्हणून त्याच्या नेतृत्वाखाली भारताने २२ पैकी १७ सामने जिंकले आहेत, जो उत्तम विक्रम मानला जातो.
प्र. 3: सूर्यकुमार यादवची सर्वात मोठी कामगिरी कोणती आहे?
उ. त्याने T20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये अनेक वेगवान अर्धशतके व शतकं झळकावली आहेत आणि ICC T20I रँकिंगमध्ये तो जगातील क्रमांक १ फलंदाज राहिला आहे.