/4 वर्षानंतर भुवनेश्वर कुमारचे नशीब उजळले, न्यूझीलंडविरुद्ध मालिकेसाठी भारतीय संघाची घोषणा

India vs New Zealand : वेस्ट इंडिजविरुद्ध मालिका झाल्यानंतर टीम इंडिया न्यूझीलंड दौऱ्यावर जाणार आहे, त्यामुळे भारतीय संघासमोर मोठे आव्हान असणार आहे. या सामन्यासाठी आता बीसीसीआयने भारतीय संघाची घोषणा केली आहे. न्यूझीलंडविरुद्ध मालिकेमध्ये अनेक मोठ्या नावांचा समावेश आहे त्यामध्ये आता श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वात भारताच्या संघ आता न्यूझीलंड दौऱ्यावर जाणार आहे, यामध्ये अनेक दिग्गज खेळाडूंचा कमबॅक पाहायला मिळू शकतो. या सामन्यामध्ये सर्वात मोठी बातमी म्हणजेच भुवनेश्वर कुमारला चार वर्षानंतर भारतीय संघामध्ये स्थान मिळाले आहे.
श्रेयस अय्यर कर्णधार असेल. फिरकी गोलंदाज रवी बिश्नोईला संघातून वगळण्यात आले आहे. अनुभवी आणि भेदक वेगवान गोलंदाज भुवनेश्वर कुमारने भारतीय टी20 संघात शानदार पुनरागमन केले आहे. निवड समितीने या 36 वर्षीय गोलंदाजाचा न्यूझीलंडविरुद्धच्या आगामी पाच सामन्यांच्या टी20 मालिकेसाठी संघात समावेश केला आहे. विशेष म्हणजे, भुवनेश्वरचा शेवटचा आंतरराष्ट्रीय सामनाही नोव्हेंबर 2022 मध्ये न्यूझीलंडच्या भूमीवरच खेळला गेला होता, जो टी20 विश्वचषकानंतर लगेचच झालेला दौरा होता. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरसाठी दोन प्रभावी आयपीएल हंगामांच्या जोरावर त्याने आता राष्ट्रीय संघात पुनरागमन केले आहे.
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न्यूझीलंड दौऱ्यासाठी भारतीय संघाची घोषणा : श्रेयस अय्यर (कर्णधार), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (उपकर्णधार), अक्षर पटेल, शिवम दुबे, नितीश रेड्डी, नमन धीर, प्रिंस यादव, मयंक यादव, अर्शदीप सिंह, भुवनेश्वर, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव.
Announcement#TeamIndia's T20I squad and India A squads for New Zealand tour announced huvneshwar Kumar makes a comeback to the T20I side More Details https://t.co/oJ52QSH0DO #NZvIND https://t.co/btbXlQ0nQD— BCCI (@BCCI) October 6, 2026
पहिला सामना 22 ऑक्टोबर रोजी क्राइस्टचर्च येथे खेळला जाईल. दुसरा टी20 सामना 24 तारखेला, तिसरा 27 तारखेला, चौथा 30 तारखेला आणि पाचवा व अंतिम टी20 सामना 1 नोव्हेंबर रोजी हॅमिल्टन येथे खेळला जाईल. टी20 मालिकेनंतर, भारतीय संघ न्यूझीलंडमध्ये पाच एकदिवसीय सामन्यांची मालिका खेळेल. पहिला एकदिवसीय सामना 2 नोव्हेंबर रोजी ईडन पार्क येथे खेळला जाईल. एकदिवसीय मालिकेनंतर, भारतीय संघ न्यूझीलंडमध्ये दोन कसोटी सामन्यांची मालिका खेळेल. टी20 संघासाठी दोन यष्टीरक्षकांची निवड झाली आहे. संजू सॅमसन आणि इशान किशन हे यष्टीरक्षक असतील.