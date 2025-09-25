Team India Squad vs WI: संघ बांधणीचा 'गंभीर' प्रयोग! वेस्ट इंडिजशी भिडणार 'हे' 15 खेळाडू

Team India Full Squad vs West Indies Test Series: वेस्ट इंडिजविरुद्ध पुढच्या महिन्यात खेळल्या जाणाऱ्या दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेसाठी गुरुवारी भारतीय संघाची घोषणा करण्यात आली. संघाचं नेतृत्त्व शुभमन गिल करणार असून, उपकर्णधारपदाची जबाबदारी रवींद्र जडेजाकडे सोपवण्यात आली आहे. भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील पहिला कसोटी सामना २ ऑक्टोबर रोजी अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर रंगणार आहे. इंग्लंडविरुद्ध पाच सामन्यांच्या कसोटी मालिकेनंतर भारत पहिल्यांदाच कसोटी क्रिकेट खेळण्यासाठी सज्ज होत आहे.
अनुभवी विकेटकीपर ऋषभ पंत दुखापतीतून पूर्णपणे सावरलेले नसल्यामुळे त्यांना या मालिकेसाठी संघात स्थान देण्यात आलेले नाही. त्यांच्या अनुपस्थितीत ध्रुव जुरेल मुख्य विकेटकीपरची जबाबदारी पार पाडणार आहेत. इंग्लंड दौऱ्यावरदेखील पंत नसताना जुरेलने चांगली कामगिरी केली होती. यावेळीही त्यांच्याकडेच मुख्य जबाबदारी असेल. बॅकअप विकेटकीपर म्हणून एन. जगीदशनला संघात समाविष्ट करण्यात आलं आहे.
कसोटी संघात करुण नायरला पुन्हा एकदा संधी मिळेल का याकडे लक्ष लागले होते, मात्र या वेळीदेखील त्यांना संघात स्थान मिळालेले नाही. निवड समितीने तरुण खेळाडूंना प्राधान्य देत गिल, जायसवाल आणि पडिक्कलसारख्या नावांना संघात कायम ठेवलं आहे.
गोलंदाजी विभागात जसप्रीत बुमराह आणि मोहम्मद सिराज यांच्यावर मोठं दडपण असणार आहे. प्रसिद्ध कृष्णा याला देखील संघात स्थान मिळालं आहे. स्पिन विभागात कुलदीप यादव, रवींद्र जडेजा, अक्षर पटेल आणि वॉशिंग्टन सुंदर यांचा समावेश करून संघ अधिक भक्कम करण्यात आला आहे.
Presenting #TeamIndia's squad for the West Indies Test series #INDvWI | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/S4D5mDGJNN
— BCCI (@BCCI) September 25, 2025
शुभमन गिल (कर्णधार)
यशस्वी जायसवाल
के.एल. राहुल
साई सुदर्शन
देवदत्त पडिक्कल
ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर)
रवींद्र जडेजा (उपकर्णधार)
वॉशिंग्टन सुंदर
जसप्रीत बुमराह
अक्षर पटेल
नीतीश कुमार रेड्डी
एन. जगीदशन (विकेटकीपर)
मोहम्मद सिराज
प्रसिद्ध कृष्णा
कुलदीप यादव
Q1. वेस्ट इंडिजविरुद्ध कसोटी मालिकेसाठी भारताचा कर्णधार कोण आहे?
शुभमन गिल याच्याकडे भारतीय कसोटी संघाचं नेतृत्व सोपवण्यात आलं आहे.
Q2. उपकर्णधारपदाची जबाबदारी कोणाकडे आहे?
रवींद्र जडेजाला उपकर्णधार म्हणून नियुक्त करण्यात आलं आहे.
Q7. भारताच्या गोलंदाजी विभागात कोणते मुख्य खेळाडू आहेत?
जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा वेगवान गोलंदाजीची जबाबदारी सांभाळतील, तर स्पिन विभागात कुलदीप यादव, रवींद्र जडेजा, अक्षर पटेल आणि वॉशिंग्टन सुंदर असतील.