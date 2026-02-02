वाह! काय Attitude आहे... अंडर 19 सामन्यानंतरच्या 'त्या' घटनेने वेधलं लक्ष; पाकिस्तानी खेळाडू समोर येताच...

Vibhav suryavansi Viral Video: अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 च्या सुपर-6 फेरीतील या सामन्यात भारताने पाकिस्तानवर 58 धावांनी शानदार विजय मिळवला. या विजयासह भारतीय संघाने सेमीफायनलमध्ये प्रवेश निश्चित केला आहे. 4 फेब्रुवारी रोजी भारताचा सामना अफगाणिस्तानशी होणार आहे. मात्र, सामना संपल्यानंतर भारतीय खेळाडूंनी पाकिस्तानी खेळाडूंशी हस्तांदोलन न केल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला आणि त्यावर विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत. दरम्यानच वैभर सुर्यवंशीचा एक फुल स्वॅग व्हिडीओ चर्चेचा विषय ठरत आहे. हा व्हिडीओ एकदा पहाच...
सामन्याचा जबरदस्त थरार
क्वीन्स स्पोर्ट्स क्लब येथे झालेल्या या सामन्यात भारताने नाणेफेक हरल्यानंतर प्रथम फलंदाजी केली. भारतीय संघाची सुरुवात काहीशी अडखळत झाली आणि 47 धावांवर 3 विकेट पडल्या. त्यानंतर विहान मल्होत्रा आणि वेदांत त्रिवेदी यांनी संयमी खेळी करत संघाचा डाव सावरला. या दोघांनी चौथ्या विकेटसाठी उपयुक्त भागीदारी केली आणि भारताला 100 धावांच्या पुढे नेले.
वेदांत त्रिवेदीने संयम आणि आत्मविश्वास दाखवत 68 धावांची महत्वाची खेळी केली. त्याला कनिष्क चौहान आणि आरएस अंबरीश यांची चांगली साथ लाभली. अखेरीस भारतीय संघ 49.5 ओव्हरमध्ये 252 धावांवर बाद झाला. पाकिस्तानकडून अब्दुल सुभान आणि मोहम्मद सैय्याम यांनी प्रभावी गोलंदाजी केली.
व्हायरल व्हिडीओमध्ये नेमकं काय?
या सामन्यातील एक खास क्षण म्हणजे वैभव सूर्यवंशीची कृती. सामना संपल्यानंतर काही पाकिस्तानी खेळाडू भारतीय खेळाडूंशी हात मिळवण्याचा प्रयत्न करत होते. याच वेळी एक पाकिस्तानी खेळाडू वैभवच्या जवळ आला. मात्र परिस्थिती ओळखत वैभवने तिथून दूर होत आपली भूमिका स्पष्ट केली. त्याच्या या कृतीचे अनेक भारतीय चाहत्यांनी कौतुक केले आणि सोशल मीडियावर त्याला पाठिंबा दिला.
गोलंदाजांचा जलवा आणि विजयी शिक्कामोर्तब
253 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना पाकिस्तान संघाची सुरुवात फारशी प्रभावी ठरली नाही. मधल्या फळीत काही काळ आशा निर्माण झाली होती, मात्र भारतीय गोलंदाजांनी योग्य वेळी विकेट घेत सामन्यावर पकड मजबूत केली. हमजा जहूर आणि उस्मान खान यांनी प्रयत्न केले, पण सातत्य राखता आले नाही.
कर्णधार आयुष म्हात्रे आणि खिलन पटेल यांनी अचूक गोलंदाजी करत पाकिस्तानचा डाव गुंडाळला. खिलन पटेलने 3 विकेट घेतल्या, तर आयुष म्हात्रेनेही 3 महत्वाच्या विकेट मिळवल्या. अखेरीस पाकिस्तान संघ 46.2 ओव्हरमध्ये 194 धावांवर सर्वबाद झाला आणि भारताने 58 धावांनी विजय साजरा केला. या विजयासह भारतीय संघाचा आत्मविश्वास वाढला असून सेमीफायनलसाठी संघ सज्ज झाला आहे.