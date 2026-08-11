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भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान टी20 मालिकेचे वेळापत्रक जाहीर, 'या' तारखेला होणार पहिला सामना

भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान यांच्यामध्ये तीन सामन्यांची टी20 मालिका रंगणार आहे, एकदिवसीय आणि कसोटी सामन्यात अफगाणिस्तानला पराभूत केल्यानंतर आता अफगाणिस्तानविरुद्ध टी20 मालिकेचे संपूर्ण वेळापत्रक वाचा. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Aug 11, 2026, 08:25 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 08:30 PM IST
भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान टी20 मालिकेचे वेळापत्रक जाहीर, 'या' तारखेला होणार पहिला सामना
Image Credit: भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान टी20 मालिका वेळापत्रक (Photo - Social Media)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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