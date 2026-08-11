भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान टी20 मालिकेचे वेळापत्रक जाहीर, 'या' तारखेला होणार पहिला सामना

IND vs AFG T20 : भारताचा संघ सध्या श्रीलंका दौऱ्यावर आहे, यामध्ये टीम इंडिया दोन कसोटी सामने खेळणार आहे. त्यानंतर भारताचा संघ वेस्ट इंडिजविरुद्ध मालिका खेळणार आहे, त्यानंतर काय? आता बीसीसीआयने भारताच्या संघाची आगामी मालिकेचे वेळापत्रकाची घोषणा केली आहे. एकदिवसीय आणि कसोटी मालिकांच्या व्यस्त वेळापत्रकामध्ये भारताचा संघ आता पुढील महिन्यामध्ये अफगाणिस्तानविरुद्ध तीन सामन्यांची मालिका खेळवली जाणार आहे. भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान यांच्यामध्ये तीन सामन्यांची टी20 मालिका रंगणार आहे, एकदिवसीय आणि कसोटी सामन्यात अफगाणिस्तानला पराभूत केल्यानंतर आता अफगाणिस्तानविरुद्ध टी20 मालिकेचे संपूर्ण वेळापत्रक वाचा.
कसोटी मालिका झाल्यानंतर टीम इंडिया एकदिवसीय मालिकेकडे वळणार आहे, त्यानंतर भारताची वेस्ट इंडिजविरुद्ध टी20 मालिका देखील खेळवली जाणार आहे. त्यानंतर भारताचा संघ हा 24 सप्टेंबरपासून सुरू होणाऱ्या आशिया क्रिडा स्पर्धा खेळणार होता. या स्पर्धेच्या तयारीसाठी भारताच्या संघाची त्यादरम्यान कोणतीही टी20 मालिका नाही, त्यामुळे आता बीसीसीआयने अफगाणिस्तानविरुद्ध तीन टी20 सामन्यांची घोषणा करण्यात आली आहे.
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अफगाणिस्तान क्रिकेट बोर्डाने आता या मालिकेचे वेळापत्रक जाहीर केले आहे. तिन्ही सामने दिल्लीतील अरुण जेटली स्टेडियमवर खेळले जातील. पहिला सामना 13 सप्टेंबर रोजी, तर तिसरा टी20 सामना 17 सप्टेंबर रोजी खेळला जाईल. तिथे श्रेयस अय्यरचा संघ खेळणार आहे. 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशीदेखील या मालिकेत खेळणार आहे. सूर्यवंशीसुद्धा झिम्बाब्वेविरुद्धच्या मालिकेनंतर निळ्या जर्सीमध्ये खेळलेला नाही.
— Cricbuzz (@cricbuzz) August 11, 2026
The ACB has confirmed that the three-match T20I series against India at the Arun Jaitley Stadium in Delhi will be held on September 13, 15 and 17. pic.twitter.com/wrG39jxPBR
पहिला टी20 सामना - 12 सप्टेंबर 2026 - अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली
दुसरा 20 सामना - 15 सप्टेंबर 2026 - अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली
तिसरा 20 सामना - 17 सप्टेंबर 2026 - अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली