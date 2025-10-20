English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
टीम इंडियाचा लाजिरवाणा पराभव, रोहित-विराट फ्लॉप ठरल्यानंतर गावस्करांची मोठी भविष्यवाणी!

Sunil Gavaskar On Team India:  सुनिल गावस्करांनी विराट कोहली आणि रोहित शर्माबद्दल मोठी भविष्यवाणी केलीय.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Oct 20, 2025, 09:12 AM IST
सुनिल गावस्कर

Sunil Gavaskar On Team India: पर्थ येथे खेळल्या गेलेल्या भारत-ऑस्ट्रेलिया तीन वनडे मालिकेच्या पहिल्याच सामन्यात टीम इंडियाला 7 विकेट्सच्या फरकाने लाजिरवाणी हार पत्करावी लागली. पावसामुळे सामना 26 षटकांत मर्यादित ठरला. ज्यात भारताने 36 धावांपर्यंत मजल मारली. डकवर्थ-लुईस पद्धतीनुसार ऑस्ट्रेलियासमोर 131 धावांचे लक्ष्य ठेवण्यात आले. जे कर्णधार मिशेल मार्शच्या नाबाद 46 धावांच्या जोरावर त्यांनी 21.1 षटकांत गाठले. भारताच्या टॉप ऑर्डरने निराश केले, ज्यामुळे मालिका 0-1 ने सुरू झाली.

रोहित आणि विराटची निराशाजनक सुरुवात

सात महिन्यांच्या अंतरानंतर वनडे फॉरमॅटमध्ये पुनरागमन करणाऱ्या कर्णधार रोहित शर्मा आणि विराट कोहलीच्या खेळाकडे साऱ्यांच्या नजरा होत्या. पण दोघांकडून मोठा अपेक्षाभंग झाला. रोहित शर्मा 8 धावांवर तर विराट कोहली ० धावांवर आऊट झाला. पर्थच्या वेगवान आणि उंच उसळी असलेल्या खेळपट्टीवर रोहितला जोश हॅझलवूडने स्लिपमध्ये झेलत बाद केले. तर विराटला मिशेल स्टार्कने डकवर्थ-लुईस पद्धतीने पहिल्याच चेंडूवर माझेमनने झेलत परत पाठवले. यानंतर मैदानात उतरलेले गिल आणि अय्यरदेखील चांगली कामगिरी रु शकले नाहीत.  शुभमन गिल 10 रन्स तर श्रेयस अय्यर11 रन्स करुन आऊट झाला. 

काय म्हणाले गावस्कर?

माजी भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर यांनी या अपयशानंतरही आशावादी भूमिका घेतली. 'पर्थची खेळपट्टी ऑस्ट्रेलियातील सर्वांत कठीण आहे, विशेषतः जे खेळाडू काही महिने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपासून दूर होते ते त्याच्याशी जुळवून घेणे सोपे नव्हते', असे  इंडिया टुडेशी बोलताना त्यांनी सांगितले. नुकतीच चॅम्पियन्स ट्रॉफी जिंकलेली टीम इंडिया लवकरच यातून बाहेर पडेल असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. तसेच गावस्कर यांनी शुभमन गिल आणि श्रेयस अय्यर यांची बाजूदेखील सावरुन घेतली. 
 

रोहित-विराटबद्दल मोठी भविष्यवाणी

गावस्कर यांनी रोहित आणि विराटबद्दल खळबळजनक विधान केले.  ' रोहित-विराट यांच्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या वनडेतील त्यांच्या मोठ्या धावसंख्येने आश्चर्य वाटू नये, असे ते म्हणाले. सराव आणि नेट सेशन्समुळे हे दिग्गज लवकरच लयीत येतील. जितक्या जास्त मॅच खेळतील आणि थ्रो-डाउन करतील, तितक्या वेगाने ते परत फॉर्म मिळवतील. कदाचित ते गोलंदाजांना 20 यार्डांवरून सराव करायला लावतील,' असे गावस्कर म्हणाले. दुसरी वनडे 23 ऑक्टोबरला अॅडलेड येथे होईल. विराटचा उत्कृष्ट रेकॉर्ड असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. 

300 हून अधिक धावसंख्या होईल

'रोहित आणि विराट एकदा धावा काढायला लागले की, भारताची एकूण धावसंख्या 300 किंवा त्याहून अधिक होईल', असे गावस्कर म्हणाले.  गावस्कर यांचे हे विधान भारतीय चाहत्यांना उत्साहित करणारे आहे. कारण मालिकेत अजून दोन संधी बाकी आहेत. ऑस्ट्रेलियाच्या घरच्या मैदानावर खेळत असतानाही भारताच्या अनुभवी जोडीवर विश्वास ठेवणाऱ्या गावस्करांच्या या भविष्यकथनेमुळे संघाला प्रेरणा मिळेल अशा प्रतिक्रिया टीम इंडियाचे चाहते देत आहेत. 

FAQ

१. भारत-ऑस्ट्रेलिया पहिल्या वनडे सामन्यात काय झाले आणि परिणाम कसा आला?

भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेतील पहिला सामना पर्थ येथे ७ विकेट्सने भारताने गमावला. पावसामुळे सामना २६ षटकांपुरता मर्यादित झाला, ज्यात भारताने १३६ धावा केल्या. डकवर्थ-लुईस पद्धतीनुसार ऑस्ट्रेलियासमोर १३१ धावांचे लक्ष्य होते, जे त्यांनी मिशेल मार्शच्या नाबाद ४६ धावांच्या जोरावर २१.१ षटकांत ३ गड्यांच्या मोबदल्यात पूर्ण केले. भारत ०-१ ने मालिकेत पिछाडीवर आहे.

२. सुनील गावस्कर यांनी रोहित शर्मा आणि विराट कोहलीबाबत काय भविष्यवाणी केली?

सुनील गावस्कर यांनी पहिल्या सामन्यातील अपयशानंतरही रोहित शर्मा आणि विराट कोहलीवर विश्वास व्यक्त केला. ते म्हणाले की, पर्थची खेळपट्टी अत्यंत कठीण होती, विशेषतः काही महिने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट न खेळलेल्या खेळाडूंसाठी. त्यांनी भविष्यवाणी केली की, दुसऱ्या आणि तिसऱ्या वनडेत रोहित आणि विराट मोठ्या धावसंख्या करतील. जितका जास्त सराव आणि नेट सेशन्स त्यांना मिळतील, तितक्या लवकर ते फॉर्ममध्ये परततील, ज्यामुळे भारत ३०० किंवा त्याहून अधिक धावा करू शकेल.

३. पुढील सामना कधी आणि कुठे होणार आहे, आणि भारतासाठी त्याचे महत्त्व काय आहे?

भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील दुसरा वनडे सामना गुरुवार, २३ ऑक्टोबर २०२५ रोजी अॅडलेड येथे खेळला जाईल. पहिल्या सामन्यातील पराभवानंतर भारतासाठी हा सामना मालिका बरोबरीत आणण्यासाठी महत्त्वाचा आहे. गावस्कर यांच्या भविष्यवाणीनुसार, रोहित आणि विराट यांच्या कामगिरीवर बरीच अपेक्षा आहेत, विशेषतः अॅडलेडच्या खेळपट्टीवर, जिथे विराटचा रेकॉर्ड उत्कृष्ट आहे. भारताला मालिकेत पुनरागमनासाठी मजबूत प्रदर्शन आवश्यक आहे.

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

