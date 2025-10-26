ICC Women’s World Cup 2025: भारत आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये सेमीफायनलची भिडत! जाणून घ्या तारीख, ठिकाण आणि संपूर्ण शेड्यूल

IND vs AUS In World Cup Semi-Final: महिला क्रिकेट चाहत्यांसाठी एक मोठी आणि रोमांचक बातमी समोर आली आहे. ICC Women’s World Cup 2025 आता अंतिम टप्प्यावर पोहोचला असून, टीम इंडिया सेमीफायनलमध्ये ऑस्ट्रेलियासोबत सामना खेळणार आहे. या दोन्ही संघांमधील स्पर्धा नेहमीच उत्कंठावर्धक राहिली आहे, आणि या वेळी पुन्हा एकदा चाहत्यांना जबरदस्त क्रिकेट सामना पाहायला मिळणार आहे. भारतीय महिला संघाने या वर्ल्ड कपमध्ये अनेक चढ-उतार अनुभवले, पण शेवटच्या काही सामन्यांमध्ये दमदार प्रदर्शन करत टॉप 4 मध्ये आपलं स्थान पक्कं केलं आहे. दुसरीकडे, ऑस्ट्रेलिया महिला संघाने नेहमीप्रमाणे आपली सातत्यपूर्ण कामगिरी कायम ठेवत पॉइंट्स टेबलमध्ये अव्वल स्थान पटकावलं. त्यामुळे सेमीफायनलमध्ये हा सामना एकप्रकारे ‘टायटन्सचा संघर्ष’ ठरणार आहे.
लीग स्टेज संपल्यानंतर सेमीफायनलचे वेळापत्रक (Schedule) जाहीर करण्यात आले असून, यामध्ये भारताचा सामना ऑस्ट्रेलियासोबत ठरला आहे. वर्ल्ड कपमध्ये ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण आफ्रिका, इंग्लंड आणि भारत या चार संघांनी सेमीफायनलमध्ये प्रवेश मिळवला आहे.
आयसीसीने अधिकृतरित्या वर्ल्ड कप सेमीफायनलचा संपूर्ण शेड्यूल जाहीर केलं आहे.
पहिला सेमीफायनल: बुधवार, 29 ऑक्टोबर 2025, इंग्लंड विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका
स्थळ: बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम, गुवाहाटी
वेळ: सामना सुरू होईल दुपारी 3 वाजता
दुसरा सेमीफायनल: गुरुवार, 30 ऑक्टोबर 2025, भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया
स्थळ: डॉ. डी. वाय. पाटील स्पोर्ट्स अकादमी, नवी मुंबई
वेळ: सामना सुरू होईल दुपारी 3 वाजता
The #CWC25 semi-final matchups are now set #ENGvSA #AUSvIND pic.twitter.com/RQ2ZjW10Df
— ICC (@ICC) October 25, 2025
वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 च्या पॉईंट्स टेबलनुसार ऑस्ट्रेलिया 13 गुणांसह टॉपवर पोहोचली आहे. 25 ऑक्टोबर रोजी ऑस्ट्रेलिया आणि दक्षिण आफ्रिकेमधील सामन्यानंतर स्थिती स्पष्ट झाली. त्या विजयाने ऑस्ट्रेलियाने पहिलं स्थान निश्चित केलं. ICC च्या नियमानुसार, पॉईंट्स टेबलमध्ये पहिल्या क्रमांकावर असलेली टीम चौथ्या क्रमांकाच्या टीमशी सेमीफायनल खेळते. भारतीय महिला संघ सध्या चौथ्या क्रमांकावर आहे. जरी टीम इंडिया आपला उर्वरित सामना बांगलादेशविरुद्ध जिंकली, तरी तिच्याकडे 8 गुण होतील आणि ती चौथ्या स्थानावरच राहील. कारण इंग्लंडकडे सध्या 9 गुण आहेत आणि त्यांचं एक लीग स्टेजचं न्यूझीलंडविरुद्धचं अजून एक सामना बाकी आहे.
जर इंग्लंड तो सामना जिंकला, तर त्यांचे गुण 11 होतील आणि ते दुसऱ्या क्रमांकावर जातील. त्यामुळे सेमीफायनलमध्ये -
पहिला सामना: दक्षिण आफ्रिका (3रा) विरुद्ध इंग्लंड (2रा)
दुसरा सामना: ऑस्ट्रेलिया (1ली) विरुद्ध भारत (4था)
भारतीय संघाने लीग स्टेजमध्ये चढ-उतार अनुभवले, पण अखेरीस टीमने दमदार पुनरागमन करत टॉप 4 मध्ये आपली जागा निश्चित केली. आता भारतीय चाहत्यांचे लक्ष 30 ऑक्टोबरच्या सामन्याकडे लागले आहे, जेथे हार्मनी, आत्मविश्वास आणि धोनी-शैलीतली शांतता घेऊन टीम इंडिया मैदानात उतरेल.
या सेमीफायनलनंतर विजयी संघ अंतिम फेरीसाठी (Final Match) पात्र ठरेल. भारतीय संघासाठी ही मोठी संधी आहे. गेल्या काही वर्षांपासून भारताने ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध स्पर्धांमध्ये कठोर संघर्ष केला आहे, आणि या वेळेस चाहत्यांना त्या संघर्षाचं फळ 'फायनल बर्थ'च्या रूपात मिळेल अशी अपेक्षा आहे.