टीम इंडियात फूट? कर्णधारपदावरुन रोहित-शुभमनमध्ये वाद? शुभमन स्वत: म्हणाला, 'आमच्यातील नात्यात...'

Shubman Gill On Rift With Rohit Sharma: भारत आणि ऑस्ट्रेलियादरम्यानच्या तीन एकदिवसीय सामन्यांपैकी पहिला सामना आज पर्थच्या मैदानात खेळवला जात आहे. भारतीय वेळेनुसार सकाळी नऊ वाजता हा सामना सुरु होणार आहे. मात्र असं असतानाच सामन्याच्या काही तास आधी भारताचा नवनियुक्त कर्णधार शुभमन गिलने रोहित शर्मासोबतच्या कथित तणावग्रस्त संबंधांबद्दल भाष्य केलं आहे. कर्णधारपदावरुन रोहितला डच्चू देत नवख्या शुभमनकडे नेतृत्व सोपवण्यात आल्याने दोन्ही खेळाडूंमध्ये मिठाचा खडा पडल्याच्या जोरदार चर्चा असतानाच भारताच्या तरुण कर्णधाराने हे विधान केलंय.
आज म्हणजेच 19 ऑक्टोबरपासून भारत-ऑस्ट्रेलिया मालिका सुरू होत आहे. भारतीय संघ 9 नोव्हेंबरपर्यंत ऑस्ट्रेलियातच राहण्याची शक्यता असून त्यानंतर वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशीपचे विद्यमान विजेत्या दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या आणखी एक परदेशी मालिका खेळणार आहे. याच कारणामुळे शुभमन गिल आणि त्याच्या नेतृत्वाखालील संघासाठी येणारे दोन महिने तिन्ही फॉरमॅटमध्ये महत्त्वाच्या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सामन्यांमध्ये उत्तम कामगिरी करण्याचं प्रेशर असणार आहे. मात्र दुसरीकडे भारतीय संघातील दिग्गज खेळाडू रोहित शर्मा आणि विराट कोलही फक्त मर्यादित षटकांच्या एकदिवसीय सामन्यामध्ये दिसणार आहेत. टी-20 आणि कसोटीमधून निवृत्त झालेले हे दोघेही सात महिन्यानंतर मैदानावर दिसणार असून ते आता शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखाली संघात खेळतील. मात्र शुभमन आणि रोहितच्या नात्यात कटुता आल्याच्या बातम्या समोर आल्यात. यावर शुभमनने भाष्य केलं आहे.
चॅम्पियन्स ट्रॉफी विजेत्या कर्णधार रोहित शर्माच्या जागी शुभमन गिलची एकदिवसीय संघाचा नवा कर्णधार म्हणून नियुक्ती करण्यात आल्यानंतर रोहित नाराज असल्याची चर्चा होती. रोहित आणि विराट नवख्या शुभमनच्या नेतृत्वाखाली कसे खेळणार याबद्दल सोशल मीडियावर बरीच चर्चा झाल्याचं दिसून आलं.रोहितला कर्णधारपदावरुन डच्चू मिळाल्यानंतर भारतीय क्रिकेट चाहत्यांमध्ये दोन गट पडलेत. एक बीसीसीआयच्या निर्णयाचे समर्थन करणारे आणि दुसरा गट बीसीसीआय, भारतीय व्यवस्थापन, मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर आणि शुभमन गिल यांच्यावर टीका करतोय.
मात्र माजी कर्णधार रोहित शर्मासोबतच्या ताणलेल्या संबंधांबद्दलच्या शक्यता शुभमनने फेटाळून लावल्या आहेत. "बाहेर ज्या काही चर्चा सुरु आहेत त्या प्रत्यक्ष परिस्थितीपेक्षा फार वेगळ्या आहेत. आमच्या नात्यात कोणताही बदल झालेला नाही," असं शुभमन गिल रोहितसोबतच्या कथित वादावर भाष्य करताना म्हणालाय. "बाहेर ज्या चर्चा सुरु आहेत त्या अत्यंत वेगळ्या आहेत. आमच्या नात्यात कोणताही वेगळेपणा आलेला नाही. आम्ही पूर्वीसारखेच आहोत. सारं काही आहे तसेच आहे," असं शुभमनने म्हटलं आहे. सोशल मीडियावरील दावे भारतीय कर्णधाराने खोडून काढलेत.
गिलच्या नेतृत्वाखाली रोहित आणि विराट खेळणार असल्याची चर्चा असतानाच या कठीण खेळपट्ट्यांवर मला या दोघांचा अनुभव कामी येईल असा विश्वास गिलने व्यक्त केला. "तो (रोहित) खूप मदत करणार आहे. अनुभवी खेळाडू असल्याने त्याने काही निरीक्षण केले तर तो मला सांगतो आणि जर मला त्याला काही विचारायचे असेल तर मी थेट जाऊन त्याला जाऊन विचारतो. त्याचे मत विचारतो आणि अशा परिस्थितीत त्याने काय केले असते ते विचारतो," असे गिलने रोहितसोबत बॉण्डींग कसं आहे याबद्दल माहिती देताना म्हटलं. "मला सर्वांचे विचार जाणून घ्यायला आवडतात आणि नंतर, खेळाबद्दलच्या माझ्या समजुतीनुसार, अंतिम निर्णय घेतो," असं शुभमनने सांगितलं.
रविवारी मालिका सुरू होण्यापूर्वी झालेल्या पत्रकार परिषदेत शुभमन गिलने रोहित आणि विराट या दोन्ही भारतीय दिग्गज क्रिकेपटूंचं कौतुक केलं. त्याने दोन महान खेळाडूंचा समावेश असलेल्या संघाचे नेतृत्व करता येणं हा आपला सर्वात मोठा बहुमान असल्याचं म्हटलं.