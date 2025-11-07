English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
India vs Australia: अन् कधी नव्हे ते सूर्यकुमार यादव मैदानात संतापला, शिवम दुबेसह सगळे पाहत राहिले

India vs Australia: सूर्यकुमार यादव मैदानावर त्याच्या शांत स्वभावासाठी ओळखला जातो. मात्र ऑस्ट्रेलियाविरोधातील टी-20 सामन्यात त्याचं एक वेगळं रुप पाहायला मिळालं.   

शिवराज यादव | Updated: Nov 7, 2025, 08:14 AM IST
India vs Australia: भारताच्या टी-20 संघाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादव मैदानात त्याच्या शांत स्वभावासाठी ओळखला जातो. पण ऑस्ट्रेलियाविरोधातील चौथ्या टी-20 सामन्यात एका क्षणी सूर्यकुमार यादवने आपला संयम गमावलेलं पाहायला मिळालं. क्वीन्सलँड येथे झालेला हा सामना भारताने 48 धावांनी जिंकला. 12 व्या ओव्हरच्या शेवटच्या चेंडूवर हे सगळं घडलं. ऑस्ट्रेलियासमोर भारताने 168 धावांचं आव्हान ठेवलं होतं. ऑस्ट्रेलिया धावांचा पाठलाग करत असताना शिवम दुबेने टीम डेव्हिची विकेट घेतली आणि भारताचं आव्हान कायम ठेवलं. याच ओव्हरमध्ये त्याने नवा फलंदाज मार्कस स्टोइनिसला दोन चेंडूंमध्ये एकही धाव करु दिली नाही. 

पण शेवटच्या चेंडूवर जे काही घडलं त्यामुळे सूर्यकुमार यादवचा संताप झाला. मध्यमगती गोलंदाजाने स्टोइनिसला ऑफ-स्टंपच्या बाहेर एक शॉर्ट बॉल दिला, ज्यावर त्याने बॅकवर्ड पॉइंटवर चौकार मारला. या चौकारामुळे ऑस्ट्रेलिया संघावरील दबाब कमी झाला. यामुळे सूर्यकुमार यादव इतका सोपा चेंडू दिल्याने शिवम दुबेवर संतापला. 

सामन्याबद्दल बोलायचं झाल्यास वॉशिंग्टन सुंदरने पाच चेंडूत तीन विकेट्स घेतल्या. भारताच्या फिरकी गोलंदाजांनी एकूण सहा विकेट्स घेतल्या आणि ऑस्ट्रेलियाचा 11.3 षटकांत 4 बाद 91 वरून 18.2 षटकांत सर्वबाद 119 असा पराभव झाला.

ऑस्ट्रेलियाने शेवटच्या सात विकेट्स 41 चेंडूत 28 धावांत गमावल्या आणि 2022 मध्ये सिडनी येथे न्यूझीलंडविरुद्ध 111 धावा केल्यानंतर घरच्या मैदानावर त्यांचा दुसरा सर्वात कमी टी-20 धावसंख्या ठरली. ब्रिस्बेनमध्ये शनिवारी संपणाऱ्या मालिकेत भारताची 2-1 अशी अजिंक्य आघाडी आहे.

सुंदरने 1.2 षटकांत 3-3, डावखुरा फिरकीपटू अक्षर पटेलने चार षटकांत 2-20 आणि वरुण चक्रवर्तीने 1-26 धावा घेतल्या. अक्षरच्या विकेट्स आणि 11 चेंडूंत नाबाद 21 धावांच्या त्याच्या खेळीमुळए भारताला 150 धावांचा टप्पा ओलांडण्यास मदत झाली, ज्यामुळे त्याला सामनावीराचा पुरस्कार मिळाला.

"मला सातव्या क्रमांकावर फलंदाजी करण्याची संधी मिळाली आणि त्यामुळे मला विकेट समजण्यास मदत झाली," असं तो म्हणाला. "चेंडू येत नव्हता आणि अनपेक्षितपणे उसळी येत होती. मी विकेट टू विकेट गोलंदाजी करण्याचा प्रयत्न केला. जर माझा माझ्या संघावर प्रभाव असेल तर तो माझ्यासाठी सर्वोत्तम खेळ आहे," असं त्याने म्हटलं. 

शुभमन गिलने 39 चेंडूत 46 धावा केल्या ज्यामुळे भारताला 8 विकेट्स गमावत 167 धावसंख्या उभारता आली. मनगटाचा फिरकी गोलंदाज अ‍ॅडम झंपाने चार षटकांत 45 धावा देत 3 बळी घेतले.

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

