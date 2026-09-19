/आशियाई खेळांमध्ये टीम इंडियाची सेमीफायनलमध्ये एन्ट्री, काही तासात होणार सामना! वाचा Live Streaming ची संपूर्ण माहिती

आशियाई खेळांना सुरुवात झाली आहे, भारतीय महिला क्रिकेट संघाने स्पर्धेच्या पहिल्या सामन्यामध्ये हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखाली कमालीची कामगिरी केली. जपानला त्याच्या घरच्या मैदानावर पराभूत करुन सेमीफायनलमध्ये प्रवेश केला आहे. नुकत्याच झालेल्या दुबईमधील आशिया ट्रॅाफीमध्ये भारताच्या संघाने कमालीची कामगिरी केली आहे आणि स्पर्धा जिंकली. आता सध्या भारताचा संघ या फार्ममध्ये पाहायला मिळत आहे. आता भारताच्या संघाने जपानविरुद्ध सामन्यामध्ये विजय मिळवल्यानंतर काही तासांमध्ये टीम इंडिया आशियाई गेम्सचा सेमीफायनलचा सामना खेळेल. या सामन्याची संपूर्ण माहिती वाचा.
चार संघांनी सेमीफायनलमध्ये स्थान पक्के केले आहे, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत आणि श्रीलंका हे चार संघ आशियाई गेम्समध्ये गोल्ड मेडलसाठी लढताना दिसणार आहेत. भारताने जपानला केवळ 57 धावांवर सर्वबाद करत 8 गडी राखून सामना जिंकला. भारतापूर्वी बांगलादेश, पाकिस्तान आणि श्रीलंका हे संघ उपांत्य फेरीत पोहोचले होते. पाकिस्तानने थायलंडचा थोडक्यात पराभव केला आणि एका क्षणी असे वाटत होते की थायलंड पाकिस्तानला हरवून त्यांना स्पर्धेतून बाहेर काढेल. तथापि, अखेरीस भारतीय संघाने विजय मिळवला. श्रीलंकेने मलेशियाचा सहज पराभव केला. बांगलादेश विरुद्ध चीन सामना पावसामुळे रद्द झाला आणि मानांकनाच्या आधारावर बांगलादेशने एकही सामना न खेळता उपांत्य फेरीतील आपले स्थान निश्चित केले.
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20 सप्टेंबर रोजी आशियाई गेम्स 2026 चे दोन्ही सेमीफायनलचे सामने खेळवले जाणार आहेत. हे सामने जपानमध्ये असल्यामुळे भारतीय वेळेनुसार या सेमीफायनलच्या सामन्यांना सकाळी पहाटे सुरुवात होणार आहे.
20 सप्टेंबर - पहिली उपांत्य फेरी - पाकिस्तान विरुद्ध श्रीलंका - सकाळी 5.30 पासून
20 सप्टेंबर - दुसरी उपांत्य फेरी - भारत विरुद्ध बांगलादेश - सकाळी 10.30 पासून
भारत विरुद्ध बांग्लादेश महिला संघाचा सामना हा 20 सप्टेंबर रोजी सकाळी 10.30 वाजता सुरु होणार आहे, या सामन्याचे नाणेफेक 10 वाजता होणार आहे. या सामन्याचे टेलिव्हिजनवर थेट प्रक्षेपण हे सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्कवर पाहता येणार आहे, या सामन्याची लाईव्ह स्ट्रिमिंग ही सोनी लिव्हवर होणार आहे. भारताच्या संघाने पहिल्या सामन्यामध्ये एकतर्फी विजय मिळवला होता.