/भारत आणि इंग्लंड पुन्हा एकदा आमनेसामने! कधी होणार मॅचेस? पाहा संपूर्ण मालिकेचं शेड्युल

India Vs England ODI Seires: भारताला इंग्लंडविरुद्ध नुकत्याच झालेल्या टी-20 मालिकेत मोठा पराभव स्वीकारावा लागला होता. इंग्लंडनं या टी-20 मालिकेत भारताला व्हाईट वॉश देऊन मालिका 4-0 अशी खिशात घातली आहे. या मालिकेत टी-20 संघाचा कर्णधार श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखाली भारताची कामगिरी अक्षरशः सुमार दर्जाची झाली.. बॅटिंग, बॉलिंग आणि फिल्डिंग या तिन्ही विभागात भारतीय खेळाडूंनी निराशा केलीय. मात्र आता टी-20 मालिकेतील पराभव मागे विसरुन नव्या दमानं भारतीय संघ इंग्लंडला टक्कर देण्यासाठी सज्ज आहे. भारतानं मायदेशात दुबळ्या अफगाणिस्तानविरुद्ध झालेल्या एकदिवसीय मालिकेत 3-0 असा विजय मिळवला होता.. त्यामुळे इंग्लंडविरुद्धही भारतीय संघ अशीच दर्जेदार कामगिरी करेल अशी क्रिकेट फॅन्सना अपेक्षा आहे. तसंच या एकदिवसीय मालिकेत विशेष करुन रोहित आणि विराटच्या कामगिरीवर साऱ्यांच्या नजरा खिळून राहिल्यात.
भारतीय संघाचा कर्णधार शुभमन गिलच्या नेतृत्वात पुन्हा एकदा इंग्लंडच्या आव्हानासाठी सज्ज झालाय. तर दुसरीकडे भारताला टी-20 मालिकेत दिलेल्या व्हाईट वॉशमुळे इंग्लंडचं पारडं एकदिवसीय मालिकेतही जड मानलं जात आहे.. भारतीय संघ इंग्लंडविरुद्ध 3 एकदिवसीय सामने खेळणार आहेत. त्यामुळे कर्णधार शुभमन गिलच्या नेतृत्वात भारतीय संघ इंग्लंडच्या आव्हानाचा कसा मुकाबला करतो याकडं बीसीसीआयच्या निवड समितीचं लक्ष असणार आहे.
भारत आणि इंग्लंड हे दोन्ही संघ बघायला गेलं तर बलाढ्य संघ आहेत. दोन्ही संघात अनेक मातब्बर खेळाडू आहेत ज्यांच्यात एकहाती सामना फिरवण्याची धमक आहे. जर भारतीय फलंदाजांवर नजर टाकली तर कर्णधार शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, के.एल. राहुल आणि उपकर्णधार श्रेयस अय्यर आपली मोलाची छाप पाडू शकतात. गोलंदाजांमध्ये भारताची मदार प्रामुख्यानं यॉर्कर किंग जसप्रीत बुमराहवर असेल. बुमराहला अर्शदीप सिंग आणि प्रसिद्ध कृष्णाची साथ मिळू शकते.. तर कुलदीप यादव आपल्या फिरकी गोलंदाजीनं प्रतिस्पर्धी संघाच्या फलंदाजांना रोखण्यात तरबेज आहे. तर इंग्लंडच्या ताफ्यात कर्णधार हॅरी ब्रुक, जॉस बटलर, ज्यो रूट, जेकब बेथलसारखे मोठी खेळी करणारे खेळाडू आहेत.. तर विल जॅक्ससारखा अष्टपैलू खेळाडू इंग्लंडच्या ताफ्यात आहे. जोफ्रा आर्चरवर इंग्लंडच्या बॉलिंगची भिस्त असेल.
इंग्लंडविरुद्ध होणाऱ्या एकदिवसीय मालिकेवर साऱ्यांच्या नजरा हिटमॅन रोहित शर्मा आणि रनमशीन विराट कोहलीच्या कामगिरीकडे असतील. कारण 2027मध्ये होणाऱ्या वन-डे वर्ल्ड कपच्या पार्श्वभूमीवर हे दोन खेळाडू कसा इंग्लंडचा मुकाबला करतात याकडे साऱ्यांच्या नजरा असतील.. कारण मायदेशात अफगाणिस्तानविरुद्ध झालेल्या मायदेशात झालेल्या एकदिवसीय मालिकेला रोहित शर्माला एकच हाफ सेंच्युरी झळकावता आली होती तर विराट कोहली दुखापतीमुळे संपूर्ण मालिकेला मुकलेला होता. मात्र आता विराट कोहली दुखापतीतून सावरलेला असून इंग्लंडविरुद्ध होणाऱ्या मालिकेत या दोन्ही खेळाडूंकडून मोठ्या आणि दर्जेदार कामगिरीची अपेक्षा आहे.
14 जुलैपासून सुरू होणाऱ्या भारत विरुद्ध इंग्लंड एकदिवसीय सामन्यांची मालिका क्रिकेटप्रेमींना सोनी सिक्स या चॅनेलवर पाहता येणार आहे.
भारतीय संघ - शुभमन गिल (कर्णधार), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकर्णधार), के.एल.राहुल (विकेटकीपर), इशान किशन (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, वॉशिंग्टन सुंदर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंग, सूर्यांश शेंडगे, गुरुनूर ब्रार.
इंग्लंड संघ - हॅरी ब्रुक (कर्णधार), बेन डकेट, ज्यो रुट, जॉस बटलर (विकेटकीपर), जेकब बेथल, जेम्स कोल, टॉम बँटन, आदिल रशीद, जोफ्रा आर्चर, विल जॅक्स, रेहान अहमद, गस ऍटिक्सन, सॅम कुरन, लियाम डॉसन, जॉश टंग आणि साकिब मेहमूद.