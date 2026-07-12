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भारत आणि इंग्लंड पुन्हा एकदा आमनेसामने! कधी होणार मॅचेस? पाहा संपूर्ण मालिकेचं शेड्युल

India Vs England ODI Seires : इंग्लंडविरुद्धच्या टी-20 मालिकेत दारुण पराभव स्वीकारल्यानंतर भारत आणि इंग्लंड या दोन टीम एकदिवसीय मालिकेच्या निमित्तानं पुन्हा एकदा आमनेसामने येत आहेत.  2027मध्ये होणाऱ्या एकदिवसीय वर्ल्ड कपच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय संघाच्या कामगिरीकडे साऱ्यांच्या नजरा असतील. 

Written ByAashish Udas
Published: Jul 12, 2026, 03:12 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 03:12 PM IST
भारत आणि इंग्लंड पुन्हा एकदा आमनेसामने! कधी होणार मॅचेस? पाहा संपूर्ण मालिकेचं शेड्युल
Image Credit: भारत वि. इंग्लंड एकदिवसीय मालिका (Photo Credit - Social Media)

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Aashish Udas

Aashish Udas

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भारत आणि इंग्लंड पुन्हा एकदा आमनेसामने! कधी होणार मॅचेस? पाहा संपूर्ण मालिकेचं शेड्युल
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