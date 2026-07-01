/भारत विरुद्ध इंग्लंड सामन्यात कोण ठरणार वरचढ? पाहा दोन्ही संघांचे हेड टू हेड रेकॉर्ड

IND VS ENG Head To Head Record : भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यात बुधवार 1 जुलै पासून पाच सामन्यांच्या टी20 सीरिजला सुरुवात होणार आहे. या सीरिजमध्ये श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वात टीम इंडिया मैदानात उतरणार आहे. आयर्लंड विरुद्ध नुकत्याच झालेल्या टी20 सीरिजमध्ये भारताला 0-2 ने पराभव स्वीकारावा लागला होता. आयर्लंडने टी20 क्रिकेटच्या इतिहासात प्रथमच टीम इंडियाला पराभूत केलं होतं. मात्र आता ही वाईट आठवण पुसून टाकण्यासाठी आणि आत्मविश्वास परत मिळवण्यासाठी भारतीय संघ मैदानात उतरेल. आयर्लंड विरुद्ध टी20 क्रिकेटमध्ये भारताचा इतिहास चांगला होता, मात्र तरी देखील या संघाने भारतीय संघाचा धक्का दिला. तेव्हा भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यात टी20 फॉरमॅटमध्ये हेड टू हेड रेकॉर्ड कसा आहे याविषयी जाणून घ्या.
भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यात आतापर्यंत 29 टी20 सामने खेळवले जाणार असून यापैकी 17 सामने भारताने तर 12 सामने इंग्लंडने जिंकले आहेत. यावर्षीच टी20 वर्ल्ड कप 2024 मध्ये सेमी फायनलला इंग्लंड विरुद्ध भारत यांच्यात सामना रंगला होता. वानखेडे स्टेडियमवर झालेल्या सामन्यात भारतीय संघाने इंग्लंडवर विजय मिळवून फायनलमध्ये धडक दिली होती आणि फायनलमध्ये न्यूझीलंडचा पराभव करून पुन्हा एकदा टी20 वर्ल्ड कप 2026 ची ट्रॉफी जिंकली. एकंदरीत पाहायला गेलं तर भारत आणि इंग्लंड यांच्या टी20 हेड टू हेड रेकॉर्डमध्ये भारताचं पारडं हे जड असल्याचं पाहायला मिळतंय.
1 जुलै 2026 : पहिला टी20 सामना – रिवरसाइड ग्राउंड, चेस्टर ले स्ट्रीट
4 जुलै 2026 : दूसरा टी20 सामना – ओल्ड ट्रॅफर्ड, मैनचेस्टर
7 जुलै 2026 : तीसरा टी20 सामना – ट्रेंट ब्रिज, नॉटिंघम
9 जुलै 2026 : चौथा टी20 सामना – काउंटी ग्राउंड ब्रिस्टल
11 जुलै 2026 : पाचवा टी20 सामना – रोज़ बाउल, साउथॅम्पटन
भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यात होणाऱ्या टी20 सीरिजमधील पाचही सामान्यांचं लाईव्ह प्रक्षेपण हे Sony LIV अँप आणि वेबसाईटवर होणार आहे. भारत विरुद्ध इंग्लंड टी20 सीरिजचे सर्व सामने सोनी स्पोर्ट्स चॅनलवर दाखवले जातील. भारत विरुद्ध इंग्लंड सीरिजमधील सामने सुरु होण्याची वेळ वेगवेगळी आहे.
भारत विरुद्ध इंग्लंड सीरिजमधील पहिला, तिसरा आणि चौथा सामना रात्री १० वाजता सुरु होणार आहे. तर दुसरा आणि पाचवा सामना हा संध्याकाळी 7 वाजता सुरु होईल.