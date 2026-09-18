/एशियन गेम्समध्ये भारतीय क्रिकेट संघाची धमाकेदार सुरुवात, फक्त 30 बॉलमध्ये जिंकला सामना

India VS Japan : यंदा जपानमध्ये एशियन गेम्स 2026 चं आयोजन झालं असून यात महिला क्रिकेटच्या स्पर्धेला सुरुवात झाली आहे. 18 सप्टेंबर रोजी भारत विरुद्ध जपान यांच्या महिला क्रिकेट संघात हा सामना खेळवला गेला. कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क निशिन येथे खेळल्या गेलेल्या चौथ्या क्वाटर फायनल सामन्यात सुरुवातीला भारताने जपानला 57 धावांवर ऑलआउट केले. तर विजयासाठी मिळालेलं आव्हान अवघ्या 30 बॉलमध्ये पूर्ण केलं. भारताचा हा या स्पर्धेतील पहिला सामना होता. स्पिनर श्रीचरणीने चार ओव्हरमध्ये 10 धावा देऊन चार विकेट घेतले.
भारताची कर्णधार हरमनप्रीत कौरने टॉस जिंकून पहिले गोलंदाजी निवडली. यावेळी जपानने संयमित सुरुवात केली आणि ओपनिंग विकेटसाठी 24 धावांची भागीदारी केली. अकायो कोटा आणि स्टॅफर्ड यांच्यातील पार्टनरशिप संपुष्टात आल्यानंतर एन. श्रीचरणी यांच्या फिरकीची जादू चालली. श्रीचरणी यांच्याव्यतिरिक्त शफाली वर्माने दोन विकेट घेतल्या. बॅटिंगमध्ये ओपनर शेफाली वर्माने 15 बॉलमध्ये 40 धावा करून जबरदस्त कामगिरी केली. शेफालीच्या विनिंग सिक्स सोबतच सामना संपला. नॉन स्ट्राईक एंडवर उभ्या असलेली ऋचा घोष सहा बॉलमध्ये 12 धावा ठोकून नाबाद झाली.
जपानी फलंदाजांना अव्वल दर्जाच्या संघांविरुद्ध खेळण्याची किंवा नियमित सराव करण्याची संधी मिळत नाही. त्यामुळे बॉलला टर्न आणि पिचवर बाउंस देणाऱ्या खेळपट्ट्यांवर भारतीय गोलंदाजांचा सामना करणे त्यांच्यासाठी अत्यंत कठीण होते. पॉवरप्लेमध्ये दोन चौकारांसह जपान संघाला फक्त 24 धावा काढता आल्या. भारताच्या डाव्या हाताच्या फिरकी गोलंदाज श्रीचरणीने 10 धावांत चार विकेट घेतले. ही तिची टी20 क्रिकेटमधील सर्वोत्तम कामगिरी ठरली. तिने ओपनर हारुना इवासाकी (10) आणि कर्णधार माई यानागिडा यांना सलग दुसऱ्या बॉलवर बाद केले.
शेफाली वर्माने 13 धावा देऊन दोन विकेट घेतल्या. तिने 15 व्या ओव्हरमध्ये अयाका काटो आणि 17 व्या ओव्हरमध्ये शिमाको काटो यांची विकेट घेतली. काही फलंदाज धावबाद झाल्यामुळे जपानच्या अडचणींत आणखी भर पडली. त्यानंतर भारतासाठी विजयाचं 57 धावांचे टार्गेट पूर्ण करण्याची वेळ आली तेव्हा शफालीने सिक्स मारून सामना संपवला.