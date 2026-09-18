/वेस्ट इंडिजविरुद्ध मालिकेआधी टीम इंडिया खेळणार ऐतिहासिक सामना, वाचा Live Streaming ची संपूर्ण माहिती

India vs Japan : भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान यांच्यामध्ये तीन टी20 सामन्यांची मालिका दिल्लीच्या अरुण जेटली मैदानावर झाली. या मालिकेमध्ये भारताच्या संघाचा दमदार फार्म पाहायला मिळणार आहे. या मालिकेनंतर आता टीम इंडिया कोणती मालिका खेळणार आहे, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. भारताचा महिला संघाचे आशियाई गेम्समधील सामन्यांना सुरुवात झाली आहे तर पुरुष संघाचे आशियाई गेम्समधील सामने कधी होणार आहेत यासंदर्भात सविस्तर वाचा. भारताचा संघ आशियाई गेम्सआधी वेस्ट इंडिजविरुद्ध मालिका खेळणार आहे पण त्याआधी देखील भारतीय संघाचा एक ऐतिहासिक सामना खेळवला जाणार आहे.
भारताचा संघाने त्याच्या फार्म अफगाणिस्तानविरुद्ध सामन्यामध्ये दाखवला त्यानंतर आशियाई खेळांमध्ये पुन्हा एकदा गोल्ड मेडल मिळवण्यावर टीम इंडियाची नजर असणार आहे. पण त्याआधी भारताचा संघ हा जपानविरुद्ध श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्त्वात खेळताना दिसणार आहे. भारत विरुद्ध जपान यांच्यामध्ये ऐतिहासिक सामना होणार आहे, हा सामना पहिल्यांदाच क्रिकेटच्या इतिहासामध्ये खेळवला जाणार आहे.
भारत विरुद्ध जपान यांच्यामध्ये 22 सप्टेंबर रोजी सामना खेळवला जाणार आहे, जपानमधील सानो आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैदानावर हा सामना खेळवला जाणार आहे. जपानच्या मैदानावर खेळण्याची टीम इंडियाची ही पहिलीच वेळ असणार आहे. श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखाली भारताचा संघ हा सामना खेळणार आहे, हा सामना सुझुकी चषक स्पर्धेचा एक भाग म्हणून आयोजित केला जाईल. हा सामना दोन्ही देशांमधील राजनैतिक संबंधांच्या 75 वर्षांच्या सोहळ्याचा आणि क्रीडा राजनैतिकतेचा एक भाग आहे.
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22 सप्टेंबर रोजी या सामन्याची सुरुवात भारतीय वेळेनुसार 9.30 वाजता होणार आहे. या सामन्याच्या नाणेफेकीसाठी दोन्ही संघाचे कर्णधार हे मैदानावर 9.00 वाजता येतील. या सामन्याचे टेलिव्हिजनवर थेट प्रक्षेपण हे स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कवर क्रिकेट चाहत्यांना पाहायला मिळणार आहे, तर या सामन्याची लाईव्ह स्ट्रिमिंग ही फॅनकोडवर होणार आहे. भारत विरुद्ध जपान यांच्यामध्ये सामना झाल्यानंतर टीम इंडिया वेस्ट इंडिजविरुद्ध टी20 मालिका खेळणार आहे.