/सोनी लिव्हवर नाही येथे पाहता येणार IND vs JPN सामन्याची Live Streaming! वाचा सामन्याची संपूर्ण माहिती

India vs Japan : भारत विरुद्ध जपान यांच्यामध्ये काही तासांमध्ये सामना होणार आहे, हा ऐतिहासिक सामना काही तासांमध्ये सुरु होणार आहे. भारताच्या संघ जपानविरुद्ध पहिल्यांदा हा सामना खेळणार आहे. या सामन्यामध्ये टीम इंडिया श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखाली मैदानात उतरेल, या सामन्यामध्ये टीम इंडियाची प्लेइंग 11 कशी असणार यासंदर्भात तुम्हाला माहिती देणार आहोत. त्याचबरोबर या सामन्याची लाईव्ह स्ट्रिमिंग संदर्भात देखील सविस्तर माहिती या लेखामध्ये देण्यात आली आहे.
भारत विरुद्ध जपान यांच्यामध्ये टी20 सामना 22 सप्टेंबर रोजी खेळवला जाणार आहे. हा सामना भारतीय वेळेनुसार सकाळी 9.30 वाजता सुरु होणार आहे. या सामन्याचे नाणेफेकीसाठी संघाचे दोन्ही कर्णधार 9 वाजता मैदानात उतरतील. या सामन्याच्या लाईव्ह स्ट्रिमिंगबद्दल सांगायचे झाले तर भारतात फॅनकोडवर सामन्याचे थेट प्रक्षेपण केले जाईल. सुझुकी कपचे भारतात स्टार स्पोर्ट्स 1 टीव्ही चॅनलवर थेट प्रक्षेपण केले जाईल. याचे थेट प्रक्षेपण स्टार स्पोर्ट्स 1 हिंदीवरही केले जाईल. तुम्हाला प्रत्येक मिनिटाला थेट अपडेट्स देखील मिळतील.
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पावसामुळे सामन्यात व्यत्यय येऊ शकतो. सानोमधील हवामान अंदाजानुसार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. पाऊस आणि गडगडाटी वादळाच्या अंदाजामुळे मैदानाची खेळपट्टी संथ होऊ शकते, ज्यामुळे खेळाडूंना थोडे आव्हान निर्माण होऊ शकते.
जपानविरुद्धच्या एकमेव टी२० सामन्यात वैभव सूर्यवंशी आणि अभिषेक शर्मा डावाची सुरुवात करण्याची शक्यता आहे. ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा आणि शिवम दुबे हे अनुक्रमे सलामीला फलंदाजी करण्याची शक्यता आहे. या सामन्यात वॉशिंग्टन सुंदरला संधी दिली जाऊ शकते. तो अक्षर पटेल आणि रवी बिश्नोई यांच्यासोबत फिरकी गोलंदाजीचे नेतृत्व करू शकतो. भारतीय संघात अर्शदीप सिंग आणि जसप्रीत बुमराह हे दोन वेगवान गोलंदाज असू शकतात.
श्रेयस अय्यर (कर्णधार), संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, इशान किशन, अक्षर पटेल, रवी बिश्नोई, यश ठाकूर, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंग, वॉशिंग्टन सुंदर, विप्रज निगम आणि वैभव.