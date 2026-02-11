India vs Namibia LIVE Streaming: कधी, केव्हा आणि कुठे पाहता येणार सामना? प्रमुख खेळाडू, संभाव्य प्लेइंग XI, पिच रिपोर्ट, जाणून घ्या सर्व माहिती

T20 World Cup 2026 India vs Namibia LIVE Streaming (टी-20 वर्ल्डकप भारत विरुद्ध नामिबिया लाईव्ह स्ट्रिमिंग) : टी-20 वर्ल्डकपमध्ये भारताची विजयी सुरुवात झाली आहे. अमेरिकेविरुद्धच्या पहिल्या सामन्यात दणदणीत विजय मिळवल्यानंतर, गतविजेता भारत गुरुवारी नवी दिल्लीतील अरुण जेटली स्टेडियमवर नामिबियाविरुद्ध खेळणार आहे. हा सामना जिंकत आपली विजयी घोडदौड कायम ठेवण्याचा प्रयत्न असेल.
भारत या स्पर्धेत आत्मविश्वासाने खेळत असून, सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखालील संघाने पहिल्या सामन्यात आपलं वर्चस्व सिद्ध केलं आहे. स्फोटक फलंदाज आणि घातक गोलंदाजीच्या जोकावर यजमान संघ आणखी सुपर 8 मध्ये आपले स्थान निश्चित करण्याच्या प्रयत्नात असेल.
दुसरीकडे, मागील सामन्यात नेदरलँड्सविरुद्धच्या कठीण सामन्यानंतर नामिबियाला कठोर परीक्षेचा सामना करावा लागेल. अनुभवी गेरहार्ड इरास्मसच्या नेतृत्वाखालील संघाचा आयसीसी स्पर्धांमध्ये तुलनेने त्यांच्यापेक्षा चांगल्या संघांपेक्षा जास्त कामगिरी करण्याचा इतिहास आहे. पण आपलं आव्हान कायम ठेवण्यासाठी त्यांना भारताविरोधात असाधारण कामगिरी करावी लागेल. नामिबिया आपल्या चुका सुधारण्यास आणि जगातील अव्वल क्रमांकाच्या टी-20 संघाविरुद्ध उत्साही लढत देण्यासाठी उत्सुक असेल.
टी-20 मध्ये भारत सर्वाधिक पसंतीचा संघ असला तरी, टी-20 क्रिकेटची अनिश्चितता नामिबियाला विश्वचषक इतिहासातील सर्वात मोठ्या अपसेटपैकी एक निर्माण करण्याची आशा देत आहे.
तारीख: 12 फेब्रुवारी 2026
वेळ: भारतीय वेळेनुसार संध्याकाळी 7 वाजता
स्थळ: अरुण जेटली स्टेडियम, नवी दिल्ली
भारताच्या सूर्यकुमार यादव, अभिषेक शर्मा आणि वरुण चक्रवर्ती यांच्या कामगिरीवर लक्ष असेल. दरम्यान अभिषेक शर्मा आजारी असल्याने हा सामना खेळण्याची शक्यता कमी आहे. तर नामिबियाच्या गेरहार्ड इरास्म, जे जे स्मित, रुबेन ट्रम्पेलमन यांच्या कामगिरीवर आली पाहिजे.
भारत: सूर्यकुमार यादव (क), अभिषेक शर्मा, इशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, रिंकू सिंग, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंग, जसप्रीत बुमराह
नामिबिया: गेर्हार्ड इरास्मस (सी), मालन क्रुगर, जेसी बाल्ट, जॅन फ्रायलिंक, जेजे स्मित, झेन ग्रीन (wk), निकोल लोफ्टी-ईटन, रुबेन ट्रम्पेलमन, बर्नार्ड स्कोल्ट्ज, बेन शिकोंगो, जॅक ब्रासेल
अरुण जेटली स्टेडियम त्याच्या लहान सीमा आणि सामान्यतः सपाट डेकसाठी ओळखले जातं, ज्यामुळे अनेकदा हाय-स्कोअरिंग सामने होतात. तथापि, खेळ पुढे सरकत असताना खेळपट्टी मंदावू शकते, ज्यामुळे फिरकीपटूंना मदत होऊ शते. टॉस जिंकणारा संघ संध्याकाळी उशिरा दव टाळण्यासाठी प्रथम गोलंदाजी करण्याची शक्यता आहे.
नवी दिल्लीतील हवामान थंड आणि स्वच्छ राहण्याची अपेक्षा आहे, सामन्याच्या वेळी तापमान 18-20°C च्या आसपास राहील. पावसाची शक्यता नाही, परंतु दुसऱ्या डावात जास्त दव पडण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे गोलंदाजांसाठी चेंडू पकडणे आव्हानात्मक होऊ शकते.
सामना स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कवर थेट प्रक्षेपित केला जाईल. चाहते जिओहॉटस्टार अॅप आणि वेबसाइटवर देखील सामना पाहू शकतात.