English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • India vs Namibia LIVE Streaming: कधी, केव्हा आणि कुठे पाहता येणार सामना? प्रमुख खेळाडू, संभाव्य प्लेइंग XI, पिच रिपोर्ट, जाणून घ्या सर्व माहिती

India vs Namibia LIVE Streaming: कधी, केव्हा आणि कुठे पाहता येणार सामना? प्रमुख खेळाडू, संभाव्य प्लेइंग XI, पिच रिपोर्ट, जाणून घ्या सर्व माहिती

T20 World Cup 2026 India vs Namibia LIVE Streaming (टी-20 वर्ल्डकप भारत विरुद्ध नामिबिया लाईव्ह स्ट्रिमिंग) : अमेरिकेविरुद्धच्या पहिल्या सामन्यात दणदणीत विजय मिळवल्यानंतर, गतविजेता भारत गुरुवारी नवी दिल्लीतील अरुण जेटली स्टेडियमवर नामिबियाविरुद्ध खेळणार आहे. हा सामना जिंकत आपली विजयी घोडदौड कायम ठेवण्याचा प्रयत्न असेल.  

शिवराज यादव | Updated: Feb 11, 2026, 05:05 PM IST
India vs Namibia LIVE Streaming: कधी, केव्हा आणि कुठे पाहता येणार सामना? प्रमुख खेळाडू, संभाव्य प्लेइंग XI, पिच रिपोर्ट, जाणून घ्या सर्व माहिती

T20 World Cup 2026 India vs Namibia LIVE Streaming (टी-20 वर्ल्डकप भारत विरुद्ध नामिबिया लाईव्ह स्ट्रिमिंग) : टी-20 वर्ल्डकपमध्ये भारताची विजयी सुरुवात झाली आहे. अमेरिकेविरुद्धच्या पहिल्या सामन्यात दणदणीत विजय मिळवल्यानंतर, गतविजेता भारत गुरुवारी नवी दिल्लीतील अरुण जेटली स्टेडियमवर नामिबियाविरुद्ध खेळणार आहे. हा सामना जिंकत आपली विजयी घोडदौड कायम ठेवण्याचा प्रयत्न असेल.

Add Zee News as a Preferred Source

भारत या स्पर्धेत आत्मविश्वासाने खेळत असून, सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखालील संघाने पहिल्या सामन्यात आपलं वर्चस्व सिद्ध केलं आहे. स्फोटक फलंदाज आणि घातक गोलंदाजीच्या जोकावर यजमान संघ आणखी सुपर 8 मध्ये आपले स्थान निश्चित करण्याच्या प्रयत्नात असेल. 

दुसरीकडे, मागील सामन्यात नेदरलँड्सविरुद्धच्या कठीण सामन्यानंतर नामिबियाला कठोर परीक्षेचा सामना करावा लागेल. अनुभवी गेरहार्ड इरास्मसच्या नेतृत्वाखालील संघाचा आयसीसी स्पर्धांमध्ये तुलनेने त्यांच्यापेक्षा चांगल्या संघांपेक्षा जास्त कामगिरी करण्याचा इतिहास आहे. पण आपलं आव्हान कायम ठेवण्यासाठी त्यांना भारताविरोधात असाधारण कामगिरी करावी लागेल. नामिबिया आपल्या चुका सुधारण्यास आणि जगातील अव्वल क्रमांकाच्या टी-20 संघाविरुद्ध उत्साही लढत देण्यासाठी उत्सुक असेल.

टी-20 मध्ये भारत सर्वाधिक पसंतीचा संघ असला तरी, टी-20 क्रिकेटची अनिश्चितता नामिबियाला विश्वचषक इतिहासातील सर्वात मोठ्या अपसेटपैकी एक निर्माण करण्याची आशा देत आहे. 

कुठे आणि कधी आहे सामना? 

तारीख: 12 फेब्रुवारी 2026 
वेळ: भारतीय वेळेनुसार संध्याकाळी 7 वाजता 
स्थळ: अरुण जेटली स्टेडियम, नवी दिल्ली

कोणत्या खेळाडूंवर असेल लक्ष?

भारताच्या सूर्यकुमार यादव, अभिषेक शर्मा आणि वरुण चक्रवर्ती यांच्या कामगिरीवर लक्ष असेल. दरम्यान अभिषेक शर्मा आजारी असल्याने हा सामना खेळण्याची शक्यता कमी आहे.  तर नामिबियाच्या गेरहार्ड इरास्म, जे जे स्मित, रुबेन ट्रम्पेलमन यांच्या कामगिरीवर आली पाहिजे. 

संभाव्य प्लेइंग 11

भारत: सूर्यकुमार यादव (क), अभिषेक शर्मा, इशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, रिंकू सिंग, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंग, जसप्रीत बुमराह

नामिबिया: गेर्हार्ड इरास्मस (सी), मालन क्रुगर, जेसी बाल्ट, जॅन फ्रायलिंक, जेजे स्मित, झेन ग्रीन (wk), निकोल लोफ्टी-ईटन, रुबेन ट्रम्पेलमन, बर्नार्ड स्कोल्ट्ज, बेन शिकोंगो, जॅक ब्रासेल

खेळपट्टीचा रिपोर्ट

अरुण जेटली स्टेडियम त्याच्या लहान सीमा आणि सामान्यतः सपाट डेकसाठी ओळखले जातं, ज्यामुळे अनेकदा हाय-स्कोअरिंग सामने होतात. तथापि, खेळ पुढे सरकत असताना खेळपट्टी मंदावू शकते, ज्यामुळे फिरकीपटूंना मदत होऊ शते. टॉस जिंकणारा संघ संध्याकाळी उशिरा दव टाळण्यासाठी प्रथम गोलंदाजी करण्याची शक्यता आहे.

हवामान अंदाज

नवी दिल्लीतील हवामान थंड आणि स्वच्छ राहण्याची अपेक्षा आहे, सामन्याच्या वेळी तापमान 18-20°C च्या आसपास राहील. पावसाची शक्यता नाही, परंतु दुसऱ्या डावात जास्त दव पडण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे गोलंदाजांसाठी चेंडू पकडणे आव्हानात्मक होऊ शकते.

लाइव्ह स्ट्रीमिंग 

सामना स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कवर थेट प्रक्षेपित केला जाईल. चाहते जिओहॉटस्टार अॅप आणि वेबसाइटवर देखील सामना पाहू शकतात.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
ICCT20 World CupT20 World Cup 2026indianamibia

इतर बातम्या

'फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी' पुस्तकावर जनरल नरवणे या...

भारत