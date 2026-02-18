IND vs NED Free LIVE Streaming: फ्रीमध्ये कसा बघायचा भारत विरुद्ध नेदरलँड्स सामना? जाणून घ्या सोपा मार्ग

IND vs NED Live Streaming: आयसीसी टी20 वर्ल्ड कप (ICC T20 World Cup 2026) मध्ये भारतीय संघ गट फेरीतील आपला अखेरचा सामना नेदरलँड्स विरुद्ध 18 फेब्रुवारी रोजी खेळणार आहे. हा रोमांचक मुकाबला अहमदाबादमधील प्रसिद्ध नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) येथे होणार आहे. स्पर्धेत आतापर्यंत दमदार कामगिरी करणारी टीम इंडिया विजयाची मालिका कायम राखण्याच्या निर्धाराने मैदानात उतरेल, तर नेदरलँड्स संघ मोठा उलटफेर घडवण्याच्या इराद्याने खेळेल. भारतासाठी हा सामना केवळ औपचारिकता नसून आत्मविश्वास वाढवणारा ठरू शकतो. तर नेदरलँड्ससाठी प्रतिष्ठेची लढत असेल. त्यामुळे क्रिकेटप्रेमींमध्ये या सामन्याबद्दल मोठी उत्सुकता आहे.
भारत आणि नेदरलँड्स यांच्यातील सामना सायंकाळी 7 वाजता सुरू होणार आहे. नाणेफेक सायंकाळी 6:30 वाजता होईल. या सामन्यात भारतीय संघाचे नेतृत्व सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) करताना दिसेल, तर नेदरलँड्सची धुरा स्कॉट एडवर्ड्स (Scott Edwards) सांभाळेल.
या सामन्याचे थेट प्रक्षेपण Star Sports नेटवर्कवर होणार आहे. स्टार स्पोर्ट्सच्या विविध चॅनेल्सवर हिंदी, इंग्रजी आणि इतर प्रादेशिक भाषांमध्ये कॉमेंट्रीसह सामना पाहता येईल. मात्र हे सर्व चॅनेल्स पेड असल्यामुळे केबल किंवा डीटीएच सबस्क्रिप्शन आवश्यक आहे.
जर तुम्हाला मोबाईल किंवा टॅबलेटवर सामना पाहायचा असेल, तर JioHotstar अॅपवर लाईव्ह स्ट्रीमिंग उपलब्ध असेल. अॅप डाउनलोड करून लॉगिन केल्यानंतर तुम्ही डेटा वापरून सामना पाहू शकता. काही प्लॅननुसार सामना फ्रीमध्येही उपलब्ध असू शकतो.
टीव्हीवर तुम्ही सामना पूर्णपणे मोफत पाहू शकता. सामना मोफत पाहायचा असेल, तर DD Sports हा उत्तम पर्याय आहे. जर तुमच्याकडे फ्री डिश कनेक्शन असेल, तर कोणतेही अतिरिक्त शुल्क न देता तुम्ही हा सामना थेट पाहू शकता. ग्रामीण आणि लहान शहरांतील प्रेक्षकांसाठी हा सर्वात सोयीस्कर पर्याय ठरतो.
एकूणच, भारत विरुद्ध नेदरलँड्स हा सामना रोमांचक होण्याची शक्यता आहे. तुम्ही टीव्हीवर, मोबाईलवर किंवा फ्री डिशद्वारे सहजपणे हा सामना पाहू शकता. त्यामुळे वेळेत तयारी करून या थरारक लढतीचा आनंद घ्या.