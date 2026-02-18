English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • IND vs NED Free LIVE Streaming: फ्रीमध्ये कसा बघायचा भारत विरुद्ध नेदरलँड्स सामना? जाणून घ्या सोपा मार्ग

IND vs NED Free LIVE Streaming: फ्रीमध्ये कसा बघायचा भारत विरुद्ध नेदरलँड्स सामना? जाणून घ्या सोपा मार्ग

T20 World Cup 2026 IND vs NED Free LIVE Streaming (भारत विरुद्ध नेदरलँड्स लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स):  भारतीय संघ 2026 च्या टी-20 विश्वचषकात नेदरलँड्सविरुद्ध त्यांचा पुढचा गट फेरीचा सामना आज, १८ फेब्रुवारीला खेळणार आहे. हा सामना अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर खेळवला जाणार आहे.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Feb 18, 2026, 01:37 PM IST
IND vs NED Free LIVE Streaming: फ्रीमध्ये कसा बघायचा भारत विरुद्ध नेदरलँड्स सामना? जाणून घ्या सोपा मार्ग
India vs Netherlands Live Streaming Online When and Where To Watch IND vs NED T20 World Cup 2026 Match Free on Mobile TV App Details

IND vs NED Live Streaming: आयसीसी टी20 वर्ल्ड कप  (ICC T20 World Cup 2026) मध्ये भारतीय संघ गट फेरीतील आपला अखेरचा सामना  नेदरलँड्स विरुद्ध 18 फेब्रुवारी रोजी खेळणार आहे. हा रोमांचक मुकाबला अहमदाबादमधील प्रसिद्ध नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) येथे होणार आहे. स्पर्धेत आतापर्यंत दमदार कामगिरी करणारी टीम इंडिया विजयाची मालिका कायम राखण्याच्या निर्धाराने मैदानात उतरेल, तर नेदरलँड्स संघ मोठा उलटफेर घडवण्याच्या इराद्याने खेळेल. भारतासाठी हा सामना केवळ औपचारिकता नसून आत्मविश्वास वाढवणारा ठरू शकतो. तर नेदरलँड्ससाठी प्रतिष्ठेची लढत असेल. त्यामुळे क्रिकेटप्रेमींमध्ये या सामन्याबद्दल मोठी उत्सुकता आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

सामना किती वाजता सुरू होईल?

भारत आणि नेदरलँड्स यांच्यातील सामना सायंकाळी 7 वाजता सुरू होणार आहे. नाणेफेक सायंकाळी 6:30 वाजता होईल. या सामन्यात भारतीय संघाचे नेतृत्व सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) करताना दिसेल, तर नेदरलँड्सची धुरा स्कॉट एडवर्ड्स (Scott Edwards) सांभाळेल.

टीव्हीवर सामना कुठे पाहता येईल?

या सामन्याचे थेट प्रक्षेपण Star Sports नेटवर्कवर होणार आहे. स्टार स्पोर्ट्सच्या विविध चॅनेल्सवर हिंदी, इंग्रजी आणि इतर प्रादेशिक भाषांमध्ये कॉमेंट्रीसह सामना पाहता येईल. मात्र हे सर्व चॅनेल्स पेड असल्यामुळे केबल किंवा डीटीएच सबस्क्रिप्शन आवश्यक आहे.

मोबाईलवर लाईव्ह स्ट्रीमिंग कशी पाहाल?

जर तुम्हाला मोबाईल किंवा टॅबलेटवर सामना पाहायचा असेल, तर JioHotstar अॅपवर लाईव्ह स्ट्रीमिंग उपलब्ध असेल. अॅप डाउनलोड करून लॉगिन केल्यानंतर तुम्ही डेटा वापरून सामना पाहू शकता. काही प्लॅननुसार सामना फ्रीमध्येही उपलब्ध असू शकतो.

फ्रीमध्ये सामना कसा बघायचा?

टीव्हीवर तुम्ही सामना पूर्णपणे मोफत पाहू शकता. सामना मोफत पाहायचा असेल, तर DD Sports हा उत्तम पर्याय आहे. जर तुमच्याकडे फ्री डिश कनेक्शन असेल, तर कोणतेही अतिरिक्त शुल्क न देता तुम्ही हा सामना थेट पाहू शकता. ग्रामीण आणि लहान शहरांतील प्रेक्षकांसाठी हा सर्वात सोयीस्कर पर्याय ठरतो.

एकूणच, भारत विरुद्ध नेदरलँड्स हा सामना रोमांचक होण्याची शक्यता आहे. तुम्ही टीव्हीवर, मोबाईलवर किंवा फ्री डिशद्वारे सहजपणे हा सामना पाहू शकता. त्यामुळे वेळेत तयारी करून या थरारक लढतीचा आनंद घ्या.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
ICCT20 World CupT20 World Cup 2026India vs Netherlandsind vs ned

इतर बातम्या

अजित पवारांच्या घातपातामागचा मास्टर माईंड कोण? रोहित पवारां...

महाराष्ट्र बातम्या