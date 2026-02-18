आज T-20 वर्ल्डकपमध्ये रंगणार FIFA वर्ल्डकप पेक्षाही महत्त्वाचा सामना; असं का म्हटलं जातंय?

India vs Netherlands Bigger Than FIFA World Cup: टी-20 वर्ल्डकप स्पर्धेमध्ये दमदार कामगिरी करत असलेल्या भारतीय संघाचा साखळी फेरीतील शेवटचा सामना आज नेदरलॅण्ड्सविरुद्ध होणार आहे. खरं तर नेदरलॅण्ड्सच्या संघ भारतीय संघासमोर आव्हान उभं करण्याची शक्यता कमीच असली तर पाहुणा संघ भारतीय संघाविरुद्ध खेळायचं असल्याने टेन्शनमध्ये असल्याचं चित्र दिसत नाहीये. नेदरलॅण्ड्सविरुद्धचा आजचा भारताचा सामना अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियममध्ये खेळवला जाणार आहे. नेदरलॅण्ड्समध्ये फुटबॉलपाठोपाठ क्रिकेटही आपली ओळख बनवत असतानाच आज होणारा भारताविरूद्धचा सामना हा नेदरलॅण्ड्सच्या संघाला फीफा वर्ल्डकपपेक्षाही मोठा वाटतोय. यामागे एक खास कारण आहे. त्याबद्दलच जाणून घेऊयात...
नेदरलॅण्ड्सचा संघ भारताविरूद्धचा आजचा सामना जगातील सर्वात मोठं क्रिकेट स्टेडियम असलेल्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमममध्ये खेळणार असून या मैदानात 1 लाख 32 हजारांहून अधिक प्रेक्षक बसू शकतात. म्हणूनच आज भारतीय संघाची कामगिरी पाहण्यासाठी आलेल्या चाहत्यांनी हे मैदान अर्ध्या क्षमतेइतकं भरलं तरी फिफाच्या स्पर्धांमध्ये नेदरलॅण्ड्सच्या सामन्यांसाठी मैदानात गर्दी करणाऱ्या डच प्रेक्षकांपेक्षा आजची उपस्थिती अधिक ठरु शकते. एवढ्या मोठ्या संख्येनं प्रेक्षक असतानाच नेदरलॅण्ड्सचा संघ पहिल्यांदाच मैदानात उतरणार असल्याने सामन्यासाठी जमणारी प्रेक्षकसंख्या नेदरलॅण्ड्समध्येही चर्चेचा विषय ठरतेय.
नेदरलॅण्ड्सच्या संघाचे मिडिया आणि मार्केटिंग टीममधील सदस्य जॉन वॅन व्लिएट यांनी मंगळवारी पीटीआयला खास मुलाखत दिली. "जगातील सर्वात मोठ्या क्रिकेट मैदानामध्ये भारताविरुद्ध क्रिकेटची मॅच खेळणं हे आमच्यासारख्या देशासाठी फार मोठी गोष्ट आहे. फीफा वर्ल्डकपसाठी डच संघाच्या समर्थनार्थ मैदानात जितके पाठीराखे आणि चाहते येतात त्यापेक्षाही अधिक क्रिकेट चाहते या सामन्यासाठी मैदानात प्रत्यक्ष उपस्थित असतील ही कल्पनाच सुखावणारी आहे," असं जॉन म्हणाले. पुढे बोलताना, "डच जाहिरात कंपन्यांनी याकडे लक्ष दिलं पाहिजे. कारण यापूर्वी त्यांनी या गोष्टीकडे कधी पाहिलेच नाही," असंही जॉन यांनी म्हटलं. विशेष म्हणजे नरेंद्र मोदी स्टेडिमवरील खुर्चांचा रंग भगवा असून हाच नेदरलॅण्ड्सच्या संघाच्या जर्सीचा रंग आहे.
खरं तर नेदरलॅण्ड्सच्या संघाला नुसता जगातील सर्वात मोठ्या क्रिकेट मैदानावर भारताविरुद्ध खेळण्याचा जो गर्व वाटणे हे सर्वच असोसिएट संघांची प्रतानिधिक प्रतिक्रिया असल्यासारखं समजलं जात आहे. या स्पर्धेत सहभागी होण्याच्या अवघ्या तीन दिवस आधी नेदरलॅण्ड्सच्या संघाला प्रायोजक मिळाला. 2023 च्या वर्ल्डकपच्या वेळीही असं घडलं होतं. ज्यामुळेच जॉन यांनी जाहिरातदारांनी भारतात क्रिकेट किती पाहिलं जातं याचा अंदाज घेतला पाहिजे. डच संघाला समर्थन करण्यासाठी जेवढे फुटबॉल चाहते फीफाच्या सामन्यांना हजेरी लावतात त्यापेक्षा अधिक क्रिकेट चाहते आज अर्ध्या भरलेल्या मैदानात असतील असं जॉन यांनी अधोरेखित करायचं आहे.
अर्थिक सेवा पुरवणाऱ्या फर्म ग्लोब कंपनीने नेदरलॅण्ड्सचा संघ टी-20 वर्ल्डकपसाठी भारताला रवाना होण्याच्या तीन दिवस आधी संघाचा मुख्य प्रायोजक झाला. नेदरलॅण्ड्सचा कर्णधार स्कॉट एडवर्ड्सने "ही आमच्यासाठी फार मोठी संधी आहे. हे जगातील सर्वात मोठं क्रिकेट स्टेडियम आहे. भारताविरुद्ध भारतात एवढ्या मोठ्या स्टेडियममध्ये खेळण्यासाठी आम्ही फार उत्सुक आहोत," अशी प्रतिक्रिया नोंदवली आहे. त्यामुळेच भारताविरुद्धचा हा सामना नेदरलॅण्ड्ससाठी जाहिरातदारांना आकर्षित करण्याच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचा असून संघ कशी कामगिरी करतो यावर त्यांना भविष्यात सहज जाहिराती, प्रायोजक मिळणार की नाही हे ठरणार असल्याने मैदानाबरोबरच मैदानबाहेरही या सामन्याचा बराच प्रभाव असणार आहे.