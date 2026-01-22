'स्वतःचे बॅटिंग व्हिडीओ पाहिले तर...', टी-20 मधील वादळी खेळीनंतर अभिषेक शर्माचं विधान व्हायरल

India vs New Zealand 1st T20I Match Abhishek Sharma: बुधवारी भारत विरुद्ध न्यूझीलंड हा सामना रंगला. या सामन्यात एका खेळाडूने फारच वादळी खेळी केली. हा खेळाडू म्हणजे अभिषेक शर्मा! पहिल्या टी-20 सामन्यात अभिषेक शर्माने केलेली आक्रमक खेळी सध्या सर्वत्र चर्चेचा विषय ठरत आहे. न्यूझीलंडविरुद्ध त्याने अवघ्या 35 चेंडूत 84 धावांची झंझावाती खेळी करत भारताच्या 48 धावांच्या विजयात निर्णायक भूमिका बजावली. या खेळीत त्याने 8 षटकार आणि 5 चौकार ठोकले, ज्यामुळे त्याला सामनावीराचा पुरस्कारही मिळाला.
सामना जिंकल्यानंतर अभिषेक शर्माने आपल्या खेळीमागची मानसिकता स्पष्ट केली. तो म्हणाला, “संघाकडे पहिल्या दिवसापासून ठरलेली योजना होती आणि आम्ही त्यानुसारच खेळत आहोत. जर तुम्हाला प्रत्येक चेंडूवर आक्रमक खेळायचं असेल, तर त्यासाठी ठाम निश्चय असणं खूप महत्त्वाचं आहे. प्रतिस्पर्धी संघ माझ्याविरुद्ध नेहमीच योजना आखतो, त्यामुळे माझी तयारी किती पक्की आहे, यावर सगळं अवलंबून असतं. मी माझ्या नैसर्गिक खेळीवर विश्वास ठेवतो.”
आपल्या भूमिकेबाबत तो पुढे म्हणाला, “माझी भूमिका फार जोखमीची आहे असं मला वाटत नाही, पण ती पूर्णपणे कम्फर्ट झोनमधलीही नाही. पॉवरप्लेमध्ये मोठे फटके मारण्यासाठी मी खास सराव केला आहे. मी फक्त ताकदीवर फटके मारत नाही, तर चेंडू नीट पाहून परिस्थितीनुसार स्वतःला जुळवून घेतो. नेट्समध्ये मी याच गोष्टींची तयारी करतो. स्वतःचे बॅटिंग व्हिडीओ पाहिले, तर गोलंदाज आपल्याविरुद्ध कुठल्या जागी चेंडू टाकतो, याची कल्पना येते.”
या सामन्यात रिंकू सिंहनेही मोलाची कामगिरी केली. त्याने 20 चेंडूत 44 धावांची नाबाद खेळी करत डावाला शेवटपर्यंत मजबूत आधार दिला. आपल्या कामगिरीबद्दल बोलताना रिंकू म्हणाला, “संघात येणं-जाणं सुरू असल्यामुळे माझ्यावर थोडा दबाव होता. योजना अशी होती की आधी सिंगल्स काढायचे आणि संधी मिळेल तेव्हा मोठे फटके मारायचे. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे शेवटपर्यंत खेळपट्टीवर टिकून राहणं. मी तेच केलं. गौतम गंभीर सरांनी मला निश्चय कायम ठेवायला सांगितलं.”
अर्शदीप सिंगसोबत झालेल्या छोट्या पण महत्त्वाच्या भागीदारीबाबत रिंकू म्हणाला, “अर्शदीपसोबत फलंदाजी करताना आमचं ठरलं होतं की आपल्या रेंजमध्ये चेंडू आला तरच बाउंड्री मारायची. मी त्याला फक्त शांत राहायला सांगितलं आणि सिंगल घेऊन स्ट्राइक माझ्याकडे द्यायला सांगितली.”
या सामन्यातील अभिषेक आणि रिंकूची खेळी भारताच्या आक्रमक आणि आत्मविश्वासपूर्ण दृष्टिकोनाचं स्पष्ट चित्र दाखवते.