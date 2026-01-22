English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • स्पोर्ट्स
'स्वतःचे बॅटिंग व्हिडीओ पाहिले तर...', टी-20 मधील वादळी खेळीनंतर अभिषेक शर्माचं विधान व्हायरल

Abhishek Sharma: अभिषेक शर्माने न्यूझीलंडविरुद्धच्या विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावली, त्याने 35 चेंडूत 8 षटकार आणि 5 चौकारांसह 84 धावा केल्या.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Jan 22, 2026, 09:43 AM IST
India vs New Zealand 1st T20I Match Abhishek Sharma: बुधवारी भारत विरुद्ध न्यूझीलंड हा सामना रंगला. या सामन्यात एका खेळाडूने फारच वादळी खेळी केली. हा खेळाडू म्हणजे अभिषेक शर्मा! पहिल्या टी-20 सामन्यात अभिषेक शर्माने केलेली आक्रमक खेळी सध्या सर्वत्र चर्चेचा विषय ठरत आहे. न्यूझीलंडविरुद्ध त्याने अवघ्या 35 चेंडूत 84 धावांची झंझावाती खेळी करत भारताच्या 48 धावांच्या विजयात निर्णायक भूमिका बजावली. या खेळीत त्याने 8 षटकार आणि 5 चौकार ठोकले, ज्यामुळे त्याला सामनावीराचा पुरस्कारही मिळाला.

सामना जिंकल्यानंतर अभिषेक काय म्हणाला?

सामना जिंकल्यानंतर अभिषेक शर्माने आपल्या खेळीमागची मानसिकता स्पष्ट केली. तो म्हणाला, “संघाकडे पहिल्या दिवसापासून ठरलेली योजना होती आणि आम्ही त्यानुसारच खेळत आहोत. जर तुम्हाला प्रत्येक चेंडूवर आक्रमक खेळायचं असेल, तर त्यासाठी ठाम निश्चय असणं खूप महत्त्वाचं आहे. प्रतिस्पर्धी संघ माझ्याविरुद्ध नेहमीच योजना आखतो, त्यामुळे माझी तयारी किती पक्की आहे, यावर सगळं अवलंबून असतं. मी माझ्या नैसर्गिक खेळीवर विश्वास ठेवतो.”

मंडळी स्वतःची भूमिका 

आपल्या भूमिकेबाबत तो पुढे म्हणाला, “माझी भूमिका फार जोखमीची आहे असं मला वाटत नाही, पण ती पूर्णपणे कम्फर्ट झोनमधलीही नाही. पॉवरप्लेमध्ये मोठे फटके मारण्यासाठी मी खास सराव केला आहे. मी फक्त ताकदीवर फटके मारत नाही, तर चेंडू नीट पाहून परिस्थितीनुसार स्वतःला जुळवून घेतो. नेट्समध्ये मी याच गोष्टींची तयारी करतो. स्वतःचे बॅटिंग व्हिडीओ पाहिले, तर गोलंदाज आपल्याविरुद्ध कुठल्या जागी चेंडू टाकतो, याची कल्पना येते.”

रिंकू सिंहची कामगिरी 

या सामन्यात रिंकू सिंहनेही मोलाची कामगिरी केली. त्याने 20 चेंडूत 44 धावांची नाबाद खेळी करत डावाला शेवटपर्यंत मजबूत आधार दिला. आपल्या कामगिरीबद्दल बोलताना रिंकू म्हणाला, “संघात येणं-जाणं सुरू असल्यामुळे माझ्यावर थोडा दबाव होता. योजना अशी होती की आधी सिंगल्स काढायचे आणि संधी मिळेल तेव्हा मोठे फटके मारायचे. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे शेवटपर्यंत खेळपट्टीवर टिकून राहणं. मी तेच केलं. गौतम गंभीर सरांनी मला निश्चय  कायम ठेवायला सांगितलं.”

काय म्हणाला रिंकू?

अर्शदीप सिंगसोबत झालेल्या छोट्या पण महत्त्वाच्या भागीदारीबाबत रिंकू म्हणाला, “अर्शदीपसोबत फलंदाजी करताना आमचं ठरलं होतं की आपल्या रेंजमध्ये चेंडू आला तरच बाउंड्री मारायची. मी त्याला फक्त शांत राहायला सांगितलं आणि सिंगल घेऊन स्ट्राइक माझ्याकडे द्यायला सांगितली.”

या सामन्यातील अभिषेक आणि रिंकूची खेळी भारताच्या आक्रमक आणि आत्मविश्वासपूर्ण दृष्टिकोनाचं स्पष्ट चित्र दाखवते.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

