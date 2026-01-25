अभिषेक शर्माची वादळी खेळी, 14 चेंडूत अर्धशतक ठोकून रचला इतिहास; थोडक्यात हुकला युवराज सिंगचा रेकॉर्ड; 10 ओव्हरमध्ये संपवला सामना

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Abhishek Shamra Smashed Fifity in 14 Balls: गुवाहाटीतील बारसापारा क्रिकेट स्टेडियमवर झालेल्या तिसऱ्या टी-20 सामन्यात अभिषेक शर्माने न्यूझीलंडच्या गोलंदाजांवर तुफान प्रहार केला. त्याने न्यूझीलंडविरुद्ध इतिहास रचत फक्त 14 चेंडूत अर्धशतक ठोकलं.  

शिवराज यादव | Updated: Jan 25, 2026, 10:25 PM IST
India Wins Third T20 Against NZ: स्टार भारतीय सलामीवीर अभिषेक शर्माने गुवाहाटी येथील बरसापारा क्रिकेट स्टेडियमवर भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील तिसऱ्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यादरम्यान पुन्हा एकदा स्फोटक फलंदाजी करत सर्वांना आपली दखल घेण्यास भाग पाडलं. यावेळी त्याने इतिहासही रचला. डावखुऱ्या फलंदाजाने न्यूझीलंडविरुद्ध अविश्वसनीय खेळी खेळत अवघ्या 14 चेंडूंमध्ये आपले अर्धशतक पूर्ण केलं.

अभिषेकने सुरुवातीपासूनच धडाकेबाज फलंदाजी करत न्यूझीलंडच्या गोलंदाजांची अक्षरशः धुलाई केली. त्याने नेहमीप्रमाणे आक्रमक फलंदाजी करत पाच चौकार आणि नऊ षटकारांच्या मदतीने केवळ 14 चेंडूंमध्ये अर्धशतक पूर्ण केलं. टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये न्यूझीलंडविरुद्ध कोणत्याही फलंदाजाने केलेले हे सर्वात वेगवान अर्धशतक आहे. तसंच या फॉरमॅटमध्ये एखाद्या भारतीयाने केलेले हे दुसरे सर्वात वेगवान अर्धशतक देखील आहे.

फक्त दोन चेंडूंमुळे हुकला मेंटॉर युवराजचा रेकॉर्ड

अभिषेकने आपल्या मेंटॉर युवराज सिंगपेक्षा केवळ दोन चेंडू जास्त खेळल्याने त्याचा रेकॉर्ड हुकला. युवराजने 2007 च्या टी-20 विश्वचषकात इंग्लंडविरुद्ध 12 चेंडूत अर्धशतक ठोकलं होतं. आता अभिषेकच्या नावावर एखाद्या भारतीयाने केलेले दुसरे सर्वात वेगवान अर्धशतक नोंदवले गेले आहे.

टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यातील भारतीयांनी केलेले सर्वात जलद अर्धशतक:

1) युवराज सिंग: 12 चेंडू
2) अभिषेक शर्मा: 14 चेंडू
3) हार्दिक पांड्या: 16 चेंडू
4) अभिषेक शर्मा: 17 चेंडू
5) केएल राहुल: 18 चेंडू

भारताने 10 ओव्हरमध्ये जिंकला सामना

भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील पाच सामन्यांच्या मालिकेतील तिसरा टी-20 सामना रविवारी खेळवण्यात आला. भारतीय संघाने हा सामना आठ विकेट्सने जिंकला. यासह भारताने मालिकाही खिशात घातली. गुवाहाटी येथील बारासापारा क्रिकेट स्टेडियमवर हा सामना खेळवण्यात आला. भारताने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. न्यूझीलंडने 154 धावांचे लक्ष्य ठेवले होते, जे भारताने फक्त 10 षटकांत पूर्ण केले. भारतीय संघाने पहिले दोन टी-20 सामने जिंकले होते.

154 धावांच्या प्रत्युत्तरात भारतीय संघाची सुरुवात खराब झाली. संजू सॅमसन पहिल्याच चेंडूवर बाद झाला. मॅट हेन्रीने त्याची विकेट घेतली. मात्र, त्यानंतर इशान किशन फॉर्ममध्ये होता. त्याने 13 चेंडूत 28 धावा केल्या, त्यात तीन चौकार आणि दोन षटकार मारले. चौथ्या षटकात किशनची विकेट पडली, परंतु तोपर्यंत टीम इंडियाचा स्कोअर 50 च्या पुढे गेला होता.

किशन बाद झाल्यानंतर अभिषेक शर्माने वादळी खेळी केली. त्याने 14 चेंडूत आपले अर्धशतक पूर्ण केले. सातव्या षटकात भारताची धावसंख्या 100 च्या पुढे गेली. त्यानंतर सूर्यकुमार यादवने फक्त 25 चेंडूत अर्धशतक ठोकले आणि अवघ्या 10 षटकात भारताचा विजय निश्चित केला. सूर्याने 26 चेंडूत नाबाद 57 धावा केल्या, तर अभिषेकने 20 चेंडूत नाबाद 68 धावा केल्या. त्याने सात चौकार आणि पाच षटकार मारले. सूर्याने सहा चौकार आणि तीन षटकारही मारले.

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 

