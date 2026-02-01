10 षटकार, 6 चौकार… ईशान किशनचा धडाकेबाज शतकाचा खेळ, भारताने रचले 'हे' नवे कीर्तिमान विक्रम

India vs New Zealand Records: न्यूझीलंडविरुद्धच्या टी20 मालिकेतील भारताने विजय मिळवला. या अखेरच्या सामन्यात ईशान किशनने अफलातून फलंदाजी करत क्रिकेटप्रेमींना थक्क केले. त्याच्या या दमदार शतकाच्या जोरावर भारतीय संघाने न्यूझीलंडसमोर तब्बल 272 धावांचे आव्हान ठेवले आणि सामना 46 धावांनी जिंकला. 31 जानेवारी रोजी तिरुवनंतपुरम येथील ग्रीनफिल्ड आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर झालेल्या पाचव्या टी20 सामन्यात ईशान किशनने अक्षरशः गोलंदाजांची धुलाई केली. अवघ्या 43 चेंडूंमध्ये 103 धावा करताना त्याने 10 षटकार आणि 6 चौकारांची आतषबाजी केली. आंतरराष्ट्रीय टी20 कारकिर्दीतील हे ईशानचे पहिलेच शतक ठरले. अखेर तो जेकब डफीच्या चेंडूवर ग्लेन फिलिप्सकडे झेल देऊन बाद झाला.
ईशानने फक्त 42 चेंडूंमध्ये शतक पूर्ण केले, जे टी20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये भारतीय फलंदाजाकडून झळकावलेले पाचवे सर्वात वेगवान शतक आहे. विशेष म्हणजे न्यूझीलंडविरुद्ध टी20I मध्ये केलेले हे आतापर्यंतचे सर्वात जलद शतक ठरले. एकूण टी20 क्रिकेटचा विचार केला, तर ईशान किशनच्या नावावर आता 7 शतके झाली आहेत. या कामगिरीमुळे तो सर्वाधिक टी20 शतके करणाऱ्या भारतीय फलंदाजांच्या यादीत संयुक्तपणे चौथ्या स्थानावर पोहोचला आहे.
या शतकी खेळीत ईशानने लेग स्पिनर ईश सोढीला विशेष लक्ष्य केले. 12व्या षटकात सोढीने तब्बल 29 धावा दिल्या, त्यापैकी 28 धावा एकट्या ईशानने उचलल्या. वाइडने सुरू झालेल्या या षटकात ईशानने सलग तीन चौकार, त्यानंतर एक षटकार, पुन्हा चौकार आणि अखेरचा चेंडू थेट प्रेक्षकांमध्ये पाठवला.
या मालिकेत भारतीय फलंदाजांनी एकूण 69 षटकार ठोकले. कोणत्याही द्विपक्षीय टी20 मालिकेत एका संघाविरुद्ध मारलेले हे सर्वाधिक षटकार आहेत. याआधी हा विक्रम इंग्लंडच्या नावावर होता. इंग्लंडने 2023 मध्ये वेस्ट इंडीजविरुद्ध 64 षटकार लगावले होते.
या सामन्यात भारताने 5 गडी गमावत 271 धावा केल्या. फुल मेंबर संघाविरुद्ध टी20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील हा पाचवा सर्वोच्च संघस्कोर ठरला.